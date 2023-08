Kolumne Querbeet von Silvia Schaub: Mehr Mut zum Verwildern! Der grüne unkrautfreie Rasen ist nicht mal mehr im britischen Königreich unumstritten. Unsere Kolumnistin erklärt, weshalb es mehr Sinn macht, die Natur gedeihen zu lassen.

Wer seinen Garten verwildern lässt, tut der Biodiversität was Gutes. Shutterstock

Was für ein trauriger Anblick doch derzeit so manche Rasenflächen abgeben – trotz des Regens der vergangenen Tage. Mehr gelb als grün, stachelig statt weich, im schlimmsten Falle matschig. Da stellt sich die Frage: Braucht man tatsächlich einen Golfrasen oder ein Fussballfeld im Garten? Als «grüne Wüsten» bezeichnet sie der englische Landschaftsarchitekt James Hitchmough, weil dort kaum natürliche Pflanzen blühen. So überrascht es nicht, dass an der diesjährigen Chelsea Flower Show in London kaum Rasen zu sehen war. Das will schon was heissen, gilt doch die Ausstellung als Gradmesser der Gartenkultur. Dafür stand das «Rewilding» im Fokus. Ja, es darf nun richtig wild werden im Garten – inklusive all der bisher ungeliebten Kräuter und Pflanzen wie Hahnenfuss oder Löwenzahn, weil damit die Biodiversität erhöht wird, die für Insekten und Vögel wichtig ist.

Keine Angst, das heisst nicht gleich Abschied nehmen vom gepflegten Garten. Rewilding hat vielmehr damit zu tun, dem Unvorhergesehenen Platz zu geben. Wer Bedenken hat, wie das funktioniert, versucht es mit kleinen Flächen. Am besten hebt man im Herbst einige Rasenstücke mit dem Spaten aus und entfernt den verwurzelten Teil. In diese Pflanzinseln kommt dann alles hinein, was Insekten anlockt: Wiesensalbei, Storchenschnabel oder Wiesenglockenblumen, vielleicht eine Wildblumenmischung. Eine andere Möglichkeit ist, den Rasen nicht mehr zu mähen, sondern wachsen zu lassen. Es ist erstaunlich, wie schnell sich blühende Pflanzen niederlassen. Wer etwas Unterstützung bei der Pflanzenwahl braucht, kann es mit dem Online-Tool pollinator.art versuchen. Man gibt die Eckdaten wie Klima, Grösse und Bodenbeschaffenheit ein und erhält einen persönlichen Pflanzplan.

«Wenn wir Natur schützen und bewahren wollen, müssen wir ihr Platz geben», ermutigt Simone Böcker in ihrem Buch «Rewilding – Auf der Suche nach dem Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur» (Aufbau Verlag).

zvg

Statt in Aktionismus zu verfallen, lehre Rewilding, einfach mal zu schauen, was von allein kommt. Böcker ist überzeugt, dass dies eine nachhaltige und kostengünstige Antwort auf die Artenkrise ist.

Ich habe dieses Jahr ein Blumenbeet sich selbst überlassen. Statt wie jeden Frühling leere Flächen mit einjährigen Blumen zu füllen und wie wild zu jäten, habe ich es wachsen lassen. Darin waren bereits Frauenmantel, Storchenschnabel, Gräser und Iris, die nun üppig gedeihen. Unkraut jäten musste ich praktisch nicht, giessen ebenso wenig. Ein bisschen weniger Perfektion tut echt gut.