Kolumne Hochsommer im Bett: Kleben, wälzen, alleine schlafen In ihrer Kolumne «Liebes Leben, wir müssen reden» schreibt Social-Media-Redaktorin Maria Brehmer über alles, was das Leben schöner macht – und manchmal auch schwieriger. Heute: von heissen Nächten und kühlen Kellern. Maria Brehmer

Als ich von zu Hause auszog und die Vorzüge eines Doppelbetts nur für mich alleine kennen lernte, wusste ich: Sollte ich jemals mit jemandem zusammenziehen, dann in eine Wohnung, in der das Schlafzimmer gross genug ist für ein sehr grosses Bett. Ich brauche Rückzugsorte – auch in der Kiste.



Nächtliche, unbeabsichtigte Kollisionen lösen bei mir in etwa die gleichen Reflexe aus wie offengelassene Zahnpastatuben (ich berichtete). An gewissen Orten müssen meine Regeln gelten, mein geduldiger Freund weiss Bescheid. Meine ausladenden Schlafpositionen brauchen Platz, und wenn ich den nicht habe, kann es ganz schön unromantisch werden.

Die (Beziehungs-)Qualen hitzebedingter Schlaflosigkeit

Kaum je kommen die Vorzüge unseres zwei mal zwei Meter grossen Bettes besser zur Geltung als im Hochsommer. Hat sich die Hitze erst einmal im Schlafzimmer eingenistet und vermag dieses auch nachts kaum mehr als zwei Grad abzukühlen, ist kontaktloses Liegen der Schlüssel zum Schlafglück.

Denn viel Nähe bedeutet noch mehr Wärme. Kombiniert mit hitzebedingter Schlaflosigkeit wird’s richtig ungemütlich im Gemach.



Wir schlafen schlechter ein und durch, wenn es nachts nicht abkühlt und wir darum weniger vom Schlafhormon Melatonin produzieren. Aneinanderklebende Haut, genervtes Rumgewälze, Bettlakenzerren: Wer nicht die Toleranzobergrenze eines Zen-Meisters hat, für den sind Schweizer Tropennächte eine Strapaze.

Zum Glück für mich und vielleicht noch mehr für meinen Partner erlaubt mir unser grosses Bett jetzt, wie ein Seestern dazuliegen: alle viere von mir gestreckt.

Vitamin D heizt uns auf

Tipps bei heissen Nächten findet man im Internet zuhauf: Lauwarm duschen vor dem Zubettgehen, Durchzug schaffen, leichte Decken benutzen, feuchte Tücher auf die Haut legen – oder allein schlafen.



Wenn sich der eigene Schweiss mit dem des anderen durchmischt, so lese ich in einem Ratgebermagazin, ist es Zeit, dass einer ins Gästezimmer zieht. Oder gleich in den Keller, dort ist es immerhin schön kühl. Nächtlicher, hochsommerlicher Frieden garantiert!

Doch heisse Nächte können auch anders. Denn: Vitamin D, das wir bei Sonnenschein auf nackter Haut vermehrt produzieren, sorgt für Feriengefühle, die Lust auf mehr machen.

Das macht Körperwärme erträglich

Laue Sommernächte sind romantisch – sofern kein Sonnenbrand die Haut für Berührungen unempfänglich macht. Und Sie ein paar einfache Empfehlungen beachten:

Essen Sie abends nichts Schwerverdauliches, das Sie neben der Wärme zusätzlich träge macht. Spazieren Sie mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin unterm Sternenhimmel, geniessen Sie die Abendbrise. Schätzen Sie die ungeteilte Aufmerksamkeit. Und dann gehen Sie lauwarm duschen – vielleicht zu zweit. Frisch gekühlt halten Sie die Körperwärme Ihres Liebsten eine Zeit lang aus.

Tipps bei heissen Nächten bescheren eben nicht nur einen kühlen Kopf, sondern auch ein paar hitzige Stunden. Anschliessend können Sie froh sein, wenn Sie ein grosses Bett haben. Oder einen Keller.