Kochen mit Hanf Hanfnüsse: Wir haben die besten Rezepte für Sie Mit Hanfnüssen oder Hanfsamen lässt sich allerlei zaubern. Sie sind gesund, knackig-nussig und finden auf dem Salat, im Dessert und in Hauptspeisen ihren Platz.

Hanfnuss-Risotto mit Cicorino Rosso

1 EL Olivenöl

1 Zwiebel, fein geschnitten

300 g Risottoreis

2 EL Hanfnüsse

300 g Cicorino rosso, in feinen Streifen

1 dl Weisswein

9 dl Gemüsebouillon

125 g Mascarpone

Nach Belieben: Hanföl oder Olivenöl



Öl in einer Pfanne erwärmen. Zwiebel ca. 2 Min. andämpfen. Reis und Hanfnüsse beigeben, unter Rühren dünsten, bis der Reis glasig ist. Cicorino kurz mitdämpfen, Wein dazugiessen, vollständig einkochen. Bouillon unter häufigem Rühren nach und nach dazugiessen, sodass der Reis immer knapp mit Flüssigkeit bedeckt ist, ca. 20 Min. köcheln, bis der Reis cremig und al dente ist. Mascarpone darunterrühren. Nach Belieben Öl darüberträufeln.

Rezept: www.fooby.ch

Hanf-Brownie mit Couverture

300 g Couverture

200 g Butter

200 g Zucker

150 g Hanfprotein

100 g geschälte Hanfnüsse

100 g Hanfnüsse, leicht geröstet

1/2 St. Vanilleschote

1 Teelöffel Zimt

4 Bio Eier

Mehl und Hanfpulver in einer Schüssel mischen. Die Hanfnüsse in einer Bratpfanne gleichmässig verteilen und anrösten (Kein Öl verwenden). Die Couverture mit der Butter zusammen im Wasserbad schmelzen und gut vermischen. Alle übrigen Zutaten separat in einer Schüssel vermischen und anschliessend mit der Couverture-Butter-Mischung vermengen. Ein Backblech mit Backpapier belegen und die Masse gleichmässig darauf verteilen. 45 Minuten bei 180 °C backen.

Rezept: www.alpenpionier.ch

Erdbeer-Porridge mit Hanfnüssen

2 dl Mandeldrink

100 g feine Vollkorn-Haferflocken

30 g Buchweizen

2 EL Hanfsamen

1 EL Ahornsirup

1 Bio-Zitrone, dünn abgeschälte Schale, beiseite gestellt, ganzer Saft

125 g Erdbeeren, in feinen Scheiben

20 g Buchweizen

20 g Karma gefriergetrocknete Früchte Crispy Berries & Apple

¼ Bund Pfefferminze, geschnitten



Mandelmilch, Haferflocken, Buchweizen und Hanfsamen aufkochen, unter gelegentlichem Rühren ca. 5 Min. köcheln. Pfanne von der Platte nehmen, 2 - 3 Min. ziehen lassen. Erdbeeren, Ahornsirup und Zitronensaft daruntermischen.

Erdbeeren, Buchweizen, gefriergetrocknete Früchte, Pfefferminze und beiseite gestellte Zitronenschale auf dem Porridge verteilen.

Rezept: www.fooby.ch