Knellipedia Leser fragt, Wissensredaktor antwortet: Warum kühlt das mit der Mikrowelle erwärmte Essen schneller aus? «Stimmt die Beobachtung überhaupt?», fragt Leser A. C. aus Rorschacherberg.

Heute in fast jedem Haushalt zu finden: eine Mikrowelle. Andrea Stalder

Tatsächlich fühlen sich die in der Mikrowelle aufgeheizten Spaghetti schnell kühl an. Erwärmt wird das Essen in einem Mikrowellengerät in einem Garraum mit metallenen Wänden. Dank dieser Abschirmung können sich die Mikrowellen nicht im Freien ausbreiten.

Ein Magnetron erzeugt die Mikrowellen, die in den Garraum geleitet werden. Mikrowellen sind elektromagnetische Wellen in einem Frequenzbereich von1 bis 300 Gigahertz (GHz) mit einer Wellenlänge von 30 Zentimetern bis zu einem Millimeter. Diese Wellenlängen eignen sich besonders zum Anregen von Wassermolekülen.

Die Mikrowellen arbeiten mit 2,5 GHz und versetzen dipolare Moleküle wie die Wassermoleküle in Schwingungen. Durch die so entstehende Reibung entsteht Wärmeenergie, die das Wasser erwärmt.

Das Essen wird somit schnell heiss, weil es zu einem grossen Teil aus Wasser besteht. Der Teller aus Glas oder Keramik bleibt dagegen kühl und wird erst durch die Übertragung durch das erhitzte Gargut warm. Die Mikrowellen dringen allerdings nur wenige Zentimeter ins Essen ein. Das heisst, in einem grossen Spaghettiklumpen bleibt es innen kühler, wenn das Essen nicht gerührt oder gewendet wird.

Wird der Spaghettiklumpen dann mit Gabel und Messer seziert, hat man das Gefühl, das Essen sei schon wieder kalt. Stimmt aber nicht, es war einfach nicht überall warm. Es kühlt gleich schnell aus, wie wenn man es in der Bratpfanne aufgewärmt hat.