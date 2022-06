Knellipedia-Kolumne Leserin fragt, Wissensredaktor antwortet: Wieso richten einige Gewitter mehr Schaden an als andere? Warum verlaufen viele Gewitter glimpflich, während andere grosse Zerstörung bringen, fragt die Leserin C. J. aus Steinach. Bruno Knellwolf Drucken Teilen

Richtet jedes Jahr Versicherungsschäden an: Starker Hagel. Nadja Rohner

Die Stärke von Gewittern kann nicht direkt gemessen werden. Die Heftigkeit können Meteorologen aber über die Niederschlagsmengen, über die Windstärke oder über die Hagelkorngrösse beurteilen. Am deutlichsten zeigen sich Gewitter­symp­tome mit dem Hagel. Vor allem grosse Hagelkörner hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Durchschnittlich gibt es in der Schweiz pro Jahr etwa 30 Hageltage.

Die Heftigkeit des Gewitters und der Hagelschläge hängt von den atmosphärischen Bedingungen ab. Je grösser der Temperaturunterschied zwischen der Luft am Boden und der höheren Atmosphäre ist, desto besser kann die Gewitterwolke wachsen. Und je höher diese Wolke in die Atmosphäre aufsteigt, desto kräftiger ist die Hagelbildung. Denn auch im Hochsommer herrschen über fünf bis zwölf Kilometer Höhe eisige Temperaturen von 10 bis 50 Grad unter null.

In dieser Frostzone werden die Hagelkörner immer wieder durchgeschüttelt und wachsen stetig. Bis sie so schwer sind, dass der Aufwind sie nicht mehr trägt. Das grösste je gemessene Hagelkorn in der Schweiz mass 13 Zentimeter.

Manchmal zeigt sich die Stärke des Gewitters auch durch entwurzelte Bäume. Normalerweise kommen Unwetter aus Südwesten und gegen Südwind stemmen sich die Bäume erfolgreich. Kommt das Gewitter aber von der falschen Seite, also mit starkem Südostwind, kann das für einen belaubten Baum mit viel Angriffsfläche trotz seiner Verwurzlung zu viel sein.

