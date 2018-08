Zum Schulanfang: Wie in anderen Ländern der erste Schultag gefeiert wird. Der erste Schultag ist in der Schweiz eine ernste Sache, in Deutschland wird den ganzen Tag gefeiert. In Italien geht am ersten und allen anderen Tagen nichts ohne Elterntaxis, und in Dänemark beginnt der Ernst des Lebens in der 0. Klasse. Julia Nehmiz

Grosse Zuckertüten am ersten Schultag gehören in Deutschland dazu.

Deutschland: Ein grosses Fest mit Zuckertüte

Schon Wochen vor dem ersten Schultag sieht man deutsche Eltern (zumeist Mütter) halb verzweifelt in den Schreibwren­abteilungen umherirren. In der Hand lange Listen: Für welches Fach braucht man welches Schulheft? Liniert, kariert, Din A4 oder Din A5, mit oder ohne Rand, welche Farbe muss die Heftschutzhülle haben? Dann noch Bleistifte in bestimmten Stärken, Buntstifte, Filzstifte, Schere, Leim, Wasserfarben, Bastelmaterialien, die Schulen listen gar auf, welcher Spitzer und welcher Plastikbecher zum Pinsel besorgt werden muss. Beim ersten Kind folgt man noch penibel den Angaben, beim zweiten Schulkind weicht man auf billigere Produkte aus. Denn: Kauft man getreu den Angaben, ist man schnell einmal 60 Euro los. Noch ohne Schulranzen und Etui. Doch das Wichtigste am ersten Schultag in Deutschland ist: die Schultüte, teils auch Zuckertüte genannt. Ob selbst gebastelt oder gekauft: Hauptsache gross. Seit über 200 Jahren versüsst sie den Start in den «Ernst des ­Lebens». Wie und wo genau der Brauch entstand, ist unklar. ­Frühe schriftliche Belege finden sich in Jena (1817) und Dresden (1820). Der Brauch verbreitete sich, Mitte des 19. Jahrhunderts erschien ein Kinderbuch zum Thema Zuckertüten. In manchen Regionen Deutschlands wird bis heute den Schulanfängern die Geschichte vom Zuckertütenbaum erzählt, an dem die Zuckertüten wachsen. Ach ja, Unterricht findet am ersten Schultag keiner statt. An deutschen Grundschulen wird ein Fest gefeiert. Mancherorts wird der erste Schultag auf einen Samstag vorverlegt, damit die ganze Verwandtschaft teilnehmen kann. Die älteren Schüler führen ein Theaterstück auf, vielleicht gibt es einen Gottesdienst, und am Nachmittag feiert die ­Familie im Restaurant. (miz)