Kaufradar Der Test: Was taugen Pflegeprodukte mit Vitaminen? Immer mehr Gesichtscremes enthalten Vitamine, die gegen Hautalterung wirken oder empfindliche Haut beruhigen sollen. Wir haben vier solche Vitaminbömbli getestet.

Bringen Vitamine in Pflegecremes etwas? Wir haben vier Produkte getestet. Shutterstock

Vitamine sind unverzichtbar, ja lebensnotwendig. Das weiss jede und jeder. Dies macht sich die Beautyindustrie seit einigen Jahren zunutze, es gibt mittlerweile eine riesige Auswahl an Cremes, die mit allerlei Vitaminen angereichert sind. Ob sie auch was bewirken, zeigt ein Test: Vier zufällig ausgewählte Produkte haben wir ausprobiert.

Getönt

Vitamin Enriched Skin Tint, ca. 60 Franken.

Diese neue, federleichte Foundation von Bobbi Brown mit SPF 15 enthält einen Mix aus den Vitaminen B, C und D und soll die Barriere der Haut merklich stärken. Sie passt sich ausserdem dem Hautton an und zaubert ein natürliches Finish. Starke Unreinheiten können damit zwar nicht abgedeckt werden, aber die Foundation fühlt sich den ganzen Tag toll an und trocknet die Haut nicht aus. ★★★★☆

Geschluckt

Skin Recovery, ca. 81 Franken

Schönheit von innen, das versprechen die Beautykapseln von Dr. Barbara Sturm. Vitamin C und Zink sollen die Revitalisierung der Haut begünstigen. Nach 2 Wochen spannt sie weniger, Rötungen gehen zurück. Vielleicht ist das aber auch den ausgedehnten Spaziergängen an der frischen Luft zu verdanken. ★★★☆☆

Geölt

37 Fr., bei biomazing.ch

Dieser Bio-Retinol+ Vitamin C-Booster von Evolve mit vielen pflanzlichen Inhaltstoffen macht müde und fahle Haut wieder munter. Im Hagebuttenöl stecken ausserdem Omega-Fettsäuren, welche die Elastizität der Haut auf Dauer verbessern. Das Öl wird am besten unter die eigene Pflegecreme gemischt. Ein prima Produkt für die anstehenden kalten Monate. ★★★★☆

Ausgezickt

ca. 23 Fr., in Apotheken

Die reichhaltige, aber nicht fettende Feuchtigkeitscreme von Cetaphil ist Wellness pur für empfindliche und gereizte Haut. Die Vitamine B3 und B5 sorgen dafür, dass sie so schnell nicht wieder rumzickt. weil auch hier die Hautbarriere gestärkt wird. Auch gut gegen die kalte Luft im Winter. ★★★★★