«Jung & Alt»-Kolumne Willensnation oder doch eher Finanzplatz? In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 29. Diese Woche erklärt Zaugg, was aus Ihrer Sicht das Erfolgsgeheimnis der Schweiz ist. Samantha Zaugg

Typisch für die Schweiz: Bankomat, nicht zu verwechseln mit dem ebenfalls identitätsstiftenden Aromat. Keystone

Lieber Ludwig

Die Schweiz sei eine Erfolgsstory, so schreibst du in deinem letzten Brief. Du beschreibst das Schweizervolk als Älpler im Naturmodus. Arm an Ressourcen, dafür reich an Fleiss, Widerstandskraft und Intelligenz. Quasi vom Geissenpeter zum Ingenieur. Ich staune, wie du damit der helvetischen Heidi-Romantik aufhockst.

Doch ich kann es dir nicht verübeln. Das schweizerische Selbstverständnis wird früh geformt. In der Volksschule lernen wir, dass die Demokratie am Vierwaldstättersee erfunden und die Schweiz 1291 gegründet wurde. Das Dokument zum Beweis: der Bundesbrief. Doch da ist der Haken. Der Bundesbrief, die vermeintliche Gründungsurkunde der Schweiz, ist historisch umstritten.

Bundesbriefe gibt es wie Sand am Meer. Denn es ist nichts anderes als eine Urkunde über ein Bündnis, zum Beispiel zwischen Fürstentümern, Städten oder Grafschaften. Der Bundesbrief zwischen Uri, Schwyz und Nidwalden ist einer von vielen. Auch der Inhalt ist nicht besonders. Es ist nicht das Verteidigungsbündnis gegen die Habsburger, als das es gern gelesen wird. Historisch betrachtet ist es eher ein Standarddokument. Doch wieso wird gerade dieser Bundesbrief als Gründungsurkunde angesehen? Und warum ist der Nationalfeiertag der 1. August? Ganz einfach: Die Berner hatten Lust auf eine Party. Und das Datum passte halt grad gut.

Im Jahre 1891 feierte die Stadt Bern das 700-jährige Bestehen. Man wollte das Fest gewichtiger machen und kam auf die Idee, das Ganze mit einer 600-Jahr- Eidgenossenschaft-Feier zu verknüpfen. Der Bundesbrief von 1291 kam gerade richtig. Die Verantwortlichen reichten ein Gesuch beim Bundesrat ein, der war einverstanden, und so wurde der Nationalfeiertag auf den 1. August und die Gründung der Eidgenossenschaft auf 1291 festgelegt. Gäbig.

Endgültig zementiert wurde der Mythos von 1291 während des Zweiten Weltkriegs. Durch geistige Landesverteidigung wollten wir eine Nation mit Werten und Bräuchen formen, um uns von umgebenden totalitären Ideologien zu unterscheiden. Der gleiche Reflex dann nochmals im Kalten Krieg. Unser Selbstverständnis basiert also in erster Linie auf der Abgrenzung von anderen. Es ist eine Definition durch Ablehnung. Wir wissen, was wir nicht sind. Ich frage mich, wissen wir denn, wer wir sind? Bis heute ist die Rhetorik und Bildsprache der geistigen Landesverteidigung in unserem Alltag präsent. Bei Abstimmungen oder um politische Positionen zu legitimieren.

Wir Schweizerinnen und Schweizer sind nicht erfolgreich, weil wir besonders fleissig sind. Sondern weil wir eine gute Nase haben, wann es sich lohnt, am rechten Ort ein wenig opportun zu sein. Bankgeheimnis, Rohstoffhandel, Steuerpolitik. Manchmal kommt es mir vor, als sei die Schweiz eher ein Finanzplatz mit gutem Storytelling als die Willensnation, als die sie sich darstellt.

Samantha