«Jung & Alt»-Kolumne Obligatorisches Sommerlochtier In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche berichtet Zaugg von einer abenteuerlichen Wildtiersichtung.

Natürlich wurde nicht dieser Löwe gesichtet. Er lebt im Plättlizoo in Frauenfeld. Doch das Tier aus dem Text ist nicht minder spektakulär. Andrea Stalder

Lieber Ludwig

Auf deinen Schwank mit dem Zug will ich ebenfalls mit einem Schwank antworten. Wir haben schliesslich Sommerloch. Und in jedem Sommerloch, so will es die alte journalistische Regel, muss ein aussergewöhnliches Tier gesichtet werden. Ein sogenanntes Sommerlochtier.

Gerne erwähne ich einige der bekanntesten Sommerlochtiere der Schweiz. Im letzten Sommer gab es den Schildkröten fressenden Waschbär in Frauenfeld. 2010, ebenfalls in Frauenfeld, eine Affenfamilie, entwichen aus dem lokalen Zoo. 2018 war es der Wolf im Zürioberland. 2012 soll in Solothurn wiederholt ein Panther gesichtet worden sein, wobei das nie bestätigt werden konnte. Unvergessen auch 2019 der vermeintliche Kaiman im Hallwilersee.

Auch ich habe ein riesiges Tier gesichtet und will nun meine journalistische Pflicht erfüllen und darüber berichten. Dass es dazu gekommen ist, hat mit meiner neuen Obsession zu tun. Schon seit einiger Zeit bezeichne ich mich als Liebhaberin von Fischen, insbesondere von einheimischen Arten. Doch neuerdings ist diese Begeisterung besonders gross. Denn ich habe einen neuen Schwimmplatz entdeckt. Nur zum Plausch habe ich meine Schwimmbrille mitgenommen. Und bin aus dem Staunen nicht herausgekommen! Ich habe so viele Tiere gesichtet wie schon lange nicht mehr. Äschen, Rotfedern, Sonnenbarsche und vor allem meine absoluten Lieblinge, die Egli. Sie sind wirklich die schönsten Fische im Fluss, mit den Streifen und der aufgestellten Rückenflosse. Seither tauche ich mit den Egli, manchmal jage ich sie ein bisschen, aber sie sind immer relativ unbeeindruckt. Ich kann ihnen gar nichts anhaben, sie sind viel zu schnell.

Doch genug geschwärmt von Egli-Scharen, wie versprochen folgt die Schilderung des grossen Tiers. Auf der Schwimmstrecke muss ich unter einer Brücke durchtauchen. Es ist dunkel und ein bisschen unheimlich. Trotzdem wage ich den Blick nach unten und sehe unter mir einen riesigen Wels. Bestimmt eineinhalb Meter lang, mit einem Kopf wie eine Schuhschachtel. Er schaut nach oben, ich blicke direkt ins Welsgesicht, mit breitem Maul, Barteln und kleinen Äuglein. Als erfahrene Journalistin denke ich natürlich sofort an das wohl bekannteste Sommerlochtier Europas: Kuno, der Killerwels! 2001 soll er in Mönchengladbach einen Dackelwelpen gefressen haben. Ich stelle fest, dass dies eine relevante journalistische Situation ist, über die berichtet werden muss. Weil ich mich dennoch fürchte, schwimme ich schnell unter der Brücke hervor. Der Wels wurde seither nicht mehr gesichtet. Aber ich bleibe dran.

Wer weiss, vielleicht finde ich noch einen grösseren? Der Sommer ist noch lang, und damit auch das Sommerloch. Weitere Wels-Sichtungen werden gewissenhaft rapportiert.

Samantha