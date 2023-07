«Jung & Alt»-Kolumne Anleitung zum Faulsein In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche mit einer möglichen Anleitung zum Faulenzen. Samantha Zaugg Drucken Teilen

Ein Universalrezept für Müssiggang gibt es leider nicht, ein Ort am Wasser ist allerdings für viele ein guter Anfang. zvg

Lieber Ludwig

Du fragst mich, wie Faulenzen geht. Ich würde jetzt gerne eine elegante Antwort geben. Doch die Wahrheit ist: Ich bin eben auch nicht so richtig gut darin. Mein Problem ist: Ich wäre gern faul, aber ich komm einfach nicht dazu.

Immer gibt es irgendwas zu tun. Entweder es muss geschrieben werden oder es gibt Korrespondenzen oder Büroarbeit zu erledigen. Und auch wenn man glaubt, dass die Liste abgearbeitet ist, kommt sicher noch dem Steueramt irgendetwas in den Sinn, das einem einen Tag beschäftigt. Und wenn das alles erledigt ist, dann gibt es auf jeden Fall im Haushalt noch etwas zu erledigen. Waschen, Wäsche falten, Böden aufwischen, hinter der Heizung sauber machen, mal endlich Knöpfe annähen oder Schuhe polieren. Es hört niemals auf, es gibt wirklich nie nichts zu tun.

Manchmal bin ich darob sehr aufgeregt, ja sogar gestresst. Denn in meiner Vorstellung arbeite ich auf den Moment hin, an dem alles erledigt ist, an dem ich endlich fertig bin und nichts mehr tun muss. Den Moment, in dem ich mich endlich entspannen und faulenzen kann. Aber leider kommt dieser Moment nie. Denn das Leben funktioniert nicht wie eine Liste von Pendenzen, die man abarbeiten kann und irgendwann ist man dann fertig. Es mag nach einem Widerspruch klingen, aber zum Faulenzen muss man sich anstrengen. Es braucht die richtige Einstellung. Faulenzen ist Kopfsache. Geplanter Müssiggang. Leider kann ich keine universelle Anleitung geben. Aber es gibt Dinge, die für viele Leute gut funktionieren.

Im Sommer eignet sich Faulenzen am Wasser, und das geht so. Man setzt eine grosse Sonnenbrille auf und begibt sich zum nächsten Gewässer, See, Fluss, Freibad, was halt so verfügbar ist. Dann macht man es sich zuerst eine halbe Stunde auf dem Badetuch bequem und liest ein Buch, ein Magazin oder die Zeitung. Wenn man mag, raucht man dabei eine Zigarette. Dazu Eiskaffee. Wer kein Geld hat, kann den auch von daheim mitbringen. In einem Konfiglas ein paar grosse Eiswürfel, dazu der Kaffee, bleibt erstaunlich lange kalt.

Und dann schwimmt man. Schwimmen eignet sich gut, denn man muss sich ein bisschen anstrengen, aber nicht zu viel. Auch wenn man keine gute Schwimmerin ist, sind die Bewegungen zwangsläufig rhythmisch, der Atem gleichmässig. Quasi Meditation für Leute, die zu fahrig sind zum Meditieren.

Nach dem Schwimmen trocknet man sich, isst einen Pfirsich und liest weiter. Oder man hört Musik oder surft im Internet, denn nach dem Schwimmen ist man so entspannt, da bringt einen auch das Netz nicht aus der Ruhe. Und das macht man so lange, bis man wieder Lust hat, zu schwimmen oder nach Hause zu gehen oder sonst was zu tun. Ich bin dann also mal weg, du weisst ja wo.

Samantha