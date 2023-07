«Jung & Alt»-Kolumne Wieso Touristen in diesen Tagen immer frecher werden In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 29. Diese Woche rät Hasler, sich in den Ferien den Mauersegler als Vorbild fürs Sozialverhalten zu nehmen.

Am Oeschinensee machen freche Touristen den Beizern und ihrem Personal Probleme. Bild: Keystone

Liebe Samantha

Kein Wunder, tauchst du ab ins Wasser und verkehrst lieber mit Fischen. Von Menschen hört man in diesen Sommertagen wenig Charmantes. Der «Rüpel-Tourist» ist unterwegs, sogar in unserem artigen Schweizerland. Auf dem Zürcher Bachtel rastet er aus, bloss weil er den Rucksack vom Stuhl nehmen soll, um anderen Wanderern Platz zu machen.

Beim Flüela-Hospiz parkiert er auf dem Parkplatz des Hotels, picknickt auf der Eingangstreppe, pinkelt an die Wand des Restaurants, lässt Abfall und Fäkalien zurück. «Die Menschen werden jedes Jahr frecher und rücksichtsloser», sagt der Wirt, «so schlimm wie diese Saison war es nie.» Im Berghotel Oeschinensee wird gar nicht mehr bedient; es findet sich kein Personal, das sich die Pöbeleien gefallen lässt. Und das auf unseren friedlichen Bergen. Kannst du mir sagen, was da los ist?

Ferien werden immer mehr zur Zeit der Enthemmung statt der Entspannung, lese ich. Sieht danach aus, doch warum? Was ist so attraktiv daran? Welcher Typ Mensch braucht so etwas? Ist es bloss die Freude am Durchlüften der Konventionen, die im Alltag gelten? Die Lust, zwischendurch fallen zu lassen, was uns zivilisiert? Oder ist die Enthemmung gar kein Urlaub, eher die Fortsetzung unseres Alltags, bloss rücksichtslos durchgezogen? Enthemmung als Konsequenz unserer alltäglich rigiden Ich-Besoffenheit: Freiheit = Selbstbestimmung? Ich mache, was ich will. Ich bin, wie ich mich fühle. Ich, ich, ich. Und der Rüpel als logische Endstation?

Nicht bei deinen Fischen. Die handeln – abgesehen von deinem Sommerloch-Killerwels – im Schwarm. Der Einzelne ist nichts ohne Kollektiv, schon gar nichts gegen die andern. Wie die Mauersegler, die ich bewundere, diese Wundervögel, die in der Luft leben wie die Fische im Wasser, sozusagen als Go-between zwischen Himmel und Erde. Morgens früh steigen sie einzeln auf in den Himmel, kilometerhoch, kehren im Schwarm zurück.

Dabei justieren sie ihre Orientierung nach dem «Prinzip der vielen Irrtümer»: Sie ermitteln aus der Gesamtheit ihrer individuellen Einschätzungen so etwas wie den gemeinsamen Nenner – und bestimmen über ihn ihre Navigation. Im Schwarm tauschen sie sich mit ihren Nachbarn aus, verbessern so ihre Flugentscheidungen. Miteinander sprechen können Mauersegler nicht, umso genauer achten sie auf das, was die andern tun. Ergo: Wechselweise Aufmerksamkeit, das Erfolgsrezept für alle, die nicht auf Egotrip abstürzen wollen.

Abkupfern empfohlen. Schon weil wir im Berghotel Oeschinensee gleich wieder bedient würden.

Zurück im Alltag. Die 1.-August-Rede droht. Was soll ich diesmal bloss sagen, in diesem vertrackten Jahr? Was fängst du mit dem Nationalfeiertag an? Wie siehst du überhaupt unsere Schweiz?

Ludwig