Jetzt muss der Bikini parat sein: Für Sonnenköniginnen nur das Beste Im richtigen Bikini wird selbst eine Nichtschwimmerin zur Überfliegerin. Weil nicht nur Wasser, Sonne und Strand das Leben aufhellen, sondern auch die Mode dazu. Und diese glänzt dieses Jahr in Retro oder Pastell, geschnürt oder drapiert. Susanne Holz

Königin aus dem Meer: Der Zweiteiler von Nathalie Schweizer aus der aktuellen Kollektion Madeleine lehnt sich an die Hanro-Bademode der 1930er-Jahre an. (Bild: PD)

Drapiert und glänzend, Einteiler Vesna von Beldona.

Jacques Derays Film «La Piscine» – zu Deutsch: «Der Swimmingpool» – bestreitet Romy Schneider Ende der Sechzigerjahre quasi in Badebekleidung: Der schwarze Einteiler wechselt sich mit dem weissen ab, und dieser wiederum macht dem Zweiteiler in Schwarz Platz. Gut zu Gesicht stehen dem Schauspielstar alle Modelle miteinander. Und «La Piscine» ist bis heute beispielhaft für die Erkenntnis, dass Bademode nicht nur sehr viel Spass macht, sondern genauso ernst zu nehmen ist wie der schöne Rest der Bekleidung.

Die Bademode dieses Sommers ist gar nicht so viel anders wie die der Sechzigerjahre – und dabei so vielfältig, wie es das Wetter 2019 bislang war.

Bei Beldona sind Flower-Prints ebenso Trend wie geometrische Formen oder Uni-Pastell.

Dieses Hellrosa sieht selbst zu blasser Haut gut aus. Modell Helena von Beldona

Passend zum rosa Bikini: das gemusterte Strandkleid. Modell Nana von Beldona.

Die Schweizer Marke setzt auch dieses Jahr auf raffinierte Schnitte und variable Kombis: Stichwort Mix und Match. Accessoires wie Jupe, Strandkleid oder auch Hose machen den typischen Beldona-Look komplett.

Polka-Dots bringen gute Sommerlaune auf den Punkt. Modell von Calzedonia

Hoher Beinausschnitt, geschnürtes Dekolleté und sonnengelb. Modell von Seafolly.

International wird speziell bei den Zweiteilern auf Retro gesetzt: Nicht nur Michael Kors tobt sich hier mit viel Spitze und Volants aus. Nein, auch bei Fendi oder Seafolly erinnern die Bikinis an verspieltere Zeiten. Im Gegenzug dazu sind Schnürungen, Schnallen und Cut-outs bei den sexy Einteilern Trumpf: Man trifft sie bei Topshop oder C&A genauso an wie bei Seafolly.

Das gestreifte Strickmuster auf dem Bikini

Für den Retrolook begeistert sich auch die Zürcher Designerin Nathalie Schweizer, die seit zehn Jahren Bademode entwirft und diese im eigenen Geschäft in Zürich sowie in Boutiquen in Luzern, Bern, Basel, Olten, Zofingen, Zug und Winterthur verkauft. Neuland hat Schweizer 2019 mit der Kollektion «Madeleine» beschritten: «Das Museum.BL in Liestal fragte mich an, die Bademode der 1930er-Jahre aus der Hanro-Sammlung des Museums neu zu interpretieren und die damaligen Schnitte modern umzusetzen.» Eine Herausforderung, der sich die 53-Jährige gerne stellte.

Einteiler in Strickoptik von Nathalie Schweizer.

«Inspirieren liess ich mich von den gestreiften Strickmustern und einfachen Schnittlösungen der damaligen Designerin Madeleine Kriesemer-Handschin. Ganz anders als früher ist jedoch der Stoff. In den 30er-Jahren wurden die Badeanzüge aus Wolle gefertigt. Heute verwendet man schnell trocknende, chlor- und sonnenresistente Materialien.» Für die Kollektion «Madeleine» fand Schweizer, die das Material für gewöhnlich aus Italien oder Frankreich bezieht, den Stoff in Frankreich. «In einer auf Jacquard-Strick und Badestoffe spezialisierten Manufaktur, bei der ich sodann ­einen Streifenstoff in Anlehnung an die Farbwelten der 30er-Jahre stricken liess.» Die Einteiler und Zweiteiler von «Madeleine» werden seit Juni im Museum.BL – dem Kantonsmuseum des Kantons Basel-Landschaft in Liestal – gezeigt. Dort wartet die Ausstellung «Badenixen und Strandburschen. Hanro-Bademode der 1930er-Jahre» mit Zeitdokumenten wie Strandoutfits, Werbung und Modefotografien auf.

Als Sonnenbaden zur Freizeitbeschäftigung wurde

Stichwort Hanro: Heute bekannt für Tagwäsche, Nachtwäsche und Loungewear, entwarf die Firma in den 1930er-Jahren auch Strand- und Bademode: Als Sonnenbaden zur modernen Freizeitbeschäftigung wurde und ein neues Schönheitsideal die Trends in der Bademode ­beeinflusste. Inspiriert von diesem Lebensgefühl, kreierte die damalige Designerin und Enkelin des Firmengründers, Madeleine Kriesemer-Handschin, exklusive Schwimmanzüge: Sowohl die Schnitte als auch die Farbgebung mit verschiedenen Strickmustern waren innovativ und modern.

Und nun also, knapp 90 Jahre später, wurden die historischen Modelle Inspiration für Nathalie Schweizer. Deren Kollektion einen Badeanzug mit weit ausgeschnittenem Rücken sowie einen Bikini mit zwei verschiedenen Hosenformen umfasst. Gestreifte Strickmuster, angelehnt an die Farbwelten der 30er-Jahre, finden sich ebenso wie eine schlichte Schnittführung. «Ich stellte mir die Bedingung, die interpretierten Modelle auf die heutige Frau und deren Ansprüche anzupassen», so Schweizer.

«Gutsitzende Bademode verlangt nach Millimeterarbeit»

Sämtliche Entwürfe, Schnitte und Prototypen der Zürcher Bademoden-Designerin entstehen im eigenen Atelierladen, der sich seit Oktober 2018 an der Weststrasse 182 in Zürich befindet. Hergestellt werden die Kollektionen in einer Produktionsstätte in Norditalien, die sich auf Bademode und elastische Materialien spezialisiert hat. «Ich schwimme selber», erzählt die sportliche Zürcherin, «im Sommer gerne im Letzibad, im Winter im City-Hallenbad.» Mit ihrer Bademode möchte die Designerin verschiedene Frauentypen abholen, sowohl den eleganten Typ als auch den eher burschikosen: «Meine Hauptkundin ist in meinem Alter», fügt Schweizer an.

Gutsitzende Bademode verlange nach Millimeterarbeit, sie sei oft lange am Tüfteln.

«Frauen geben gerne Geld für gute Bademode aus – sie möchten sich wohl und sicher fühlen in ihr.»

Eine High-Waist-Hose etwa verdecke ein Bäuchlein. Das Material müsse sowohl fest als auch elastisch sein und schnell trocknen. Und zu guter Letzt: «Eine sorgsame Pflege garantiert gerade bei Bademode, längerfristig Spass an ihr zu haben – denn wohl kein anderes Kleidungsstück wird so sehr strapaziert durch Sonne, Wasser, Sonnencrème oder auch Chlor.»