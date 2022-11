Internationaler Männertag Wann ist ein Mann ein Mann? Eine Studie räumt mit Klischees auf Von wegen starke Schulter und Kavaliersgehabe: Es sind andere Attribute, die Schweizer Frauen als männlich empfinden. Das zumindest fördert eine neue Studie zutage.

Der Rosenkavalier scheint ausgedient zu haben. Momentum Studio / Shutterstock

Männer, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Oder eben nicht. Jedenfalls: Umdenken, ja, das solltet ihr vielleicht. Die gängigen Stereotypen der Männlichkeit – breite Schultern, Handwerkerromantik und auch Kavaliersgehabe – sind nicht mehr so gefragt bei den Frauen. Zu dem Schluss kommt zumindest eine repräsentative Studie, die im Auftrag des Partnervermittlers parship.ch im Sommer durchgeführt wurde und deren Ergebnisse pünktlich zum Internationalen Männertag am Samstag vorliegen. 1000 Frauen und Männer im Alter von 18 bis 69 hat das Markt- und Meinungsforschungsunternehmen Marketagent in der Deutsch- und Westschweiz befragt.

Ein umsorgender Vater gilt heute als männlich. Shutterstock

Ausgangspunkt bildete die Frage: Welche Eigenschaften braucht ein Mann, um dem gesellschaftlichen Ideal der Männlichkeit zu entsprechen? Hoch im Kurs liegt aus Sicht der befragten Frauen die Zuverlässigkeit (75 Prozent). Auch empfinden sie es als männlich, wenn ein Mann sympathisch und charmant ist (57 Prozent), als Vater Verantwortung übernimmt (55 Prozent), sowie gebildet ist (46 Prozent).

Optische Attribute spielen eine untergeordnete Rolle. So finden lediglich 25 Prozent der Frauen, dass der Mann eine gewisse Körpergrösse haben sollte. Gut trainiert sein muss er nur aus Sicht von 10 Prozent der Frauen. Auch handwerkliche Begabung spielt eine eher untergeordnete Rolle (29 Prozent) – adieu Klischee. Praktisch keinen Einfluss darauf, ob eine Frau einen Mann als männlich empfindet, hat das Einkommen: Nur acht Prozent der Studienteilnehmerinnen gaben den Lohn als wichtigen Faktor an. Die Frage: «Wie angelt man sich einen Millionär?», die dereinst Marilyn Monroe umtrieb, versumpft also in der Bedeutungslosigkeit.

Persönlichkeit ist den Männern wichtig

Die Männer wurden im Rahmen der Studie zu den gleichen Themen befragt. Grössere Unterschiede kamen dabei nicht zutage, mit einer Ausnahme: Ein Graben zwischen den männlichen und weiblichen Teilnehmenden entstand bei der Frage, ob ein Mann ein Kavalier sein muss. 30 Prozent der Männer bejahten dies, während dies bei den Frauen nur 23 Prozent fanden. Der Rosenkavalier, der galant die Türe öffnet und der Frau in den Mantel hilft, scheint ausgedient zu haben.

Die Herren wurden darüber hinaus gefragt, wann sie sich denn männlich fühlen. Rund 57 Prozent mögen es, wenn man sie für ihre Persönlichkeit schätzt. Gerade älteren Semestern (zwischen 50 und 69 Jahren) ist dies laut der Studie wichtig. Dazu Parship-Psychologin Dania Schiftan: «Ältere Männer wissen, dass es im Leben mehr auf die inneren Werte ankommt.» Aber auch bei jüngeren, so Schiftan, stünden die <soften> Werte zunehmend für ihr Selbstverständnis als Mann im Vordergrund. «Da hat in den letzten Jahren ganz klar eine Verlagerung stattgefunden.»