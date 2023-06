Insekt Dürfen wir vorstellen: Blauflügelige Ödlandschrecke, das seltsame Tier des Jahres Insekten fristen oft ein unterschätztes Dasein. Doch nun ist das Tier des Jahrs von Pro Natura eine solche winzige Kreatur. Nie gehört, von der Blauflügeligen Ödlandschrecke? Wir auch nicht, deshalb haben wir uns auf die Suche gemacht. Und Geduld gebraucht.

Exponat der Blauflügeligen Ödlandschrecke im Naturama Aarau. Bild: René Fuchs

Auffallend ist bei diesem Insekt eigentlich nur der Name: Blauflügelige Ödlandschrecke oder Oedipoda caerulescens. Sie ist eine Meisterin der Tarnung und passt sich farblich dem Untergrund an. Von Hellgrau, Rotbraun bis Schwarz reichen die Nuancen. Die Suche könnte schwierig werden.

Mitte Mai reisen wir an einem sonnigen Tag ins Tessin. In der Leventina finden sich genügend karge Geländeabschnitte an den Hängen und dem Ticino entlang. Mit wachem Auge und Lupe gilt es, den Boden abzusuchen. Oft verstecken sich die Winzlinge unter Steinen, haben wir im Magazin von Pro Natura gelesen. Denn wenn im Frühling die wenige Millimeter grossen Nymphen aus den Eiern schlüpfen, sehen sie aus wie Bonsai-Heuschrecken. Das Wachstum mit vier bis fünf Häutungen hängt von der Umgebungstemperatur ab.

Nymphe der Blauflügeligen Ödlandschrecke. Es stehen ihr noch mehrere Häutungen bevor. Bild: Florin Rutschmann

Stunde um Stunde verrinnt. Eine Smaragdeidechse im Hochzeitskleid sonnt sich am Wegrand. Ein Waldmistkäfer füllt eine Brutkammer mit Kot. Und eine sieben Zentimeter grosse Ägyptische Vogelschrecke hat offenbar den Winter im Tessin überlebt. Voller Eindrücke, aber ohne Erfolg reisen wir zurück.

Dass wir es noch nicht gefunden haben, könnte mit der bis dahin kühlen Witterung zu tun gehabt haben, sagt Heuschreckenspezialist Florin Rutschmann. Er hat die Blauflügelige Gesuchte schon oft gefunden und zeigt uns im Naturama Aarau Makroaufnahmen.

Zweiter Versuch im Wallis

Erneut machen wir uns auf die Suche. Diesmal gehen wir zur Lötschberg-Südrampe, einem Eldorado wärmeliebender Tiere. An den steilen, felsdurchsetzten Hängen in Hohtenn zirpen Grillen. Mauereidechsen wechseln über den Wanderweg. Die kleinen Ruderalflächen sind voller Leben. Auch Laufsportlerinnen und Wanderer sind unterwegs. Niemand kennt das Tier des Jahres. Selbst ein vorgezeigtes Foto hilft nicht weiter.

Aber dann sehen wir sie: Kaum ist ein Stein umgedreht, bewegen sich noch flügellose Ödlandschrecken - vermutlich jedenfalls. Erst im Juli schwirren die Weibchen mit ihren himmelblauen Flügeln mit schwarzem Querband herum und lassen sich sicher von anderen Insekten unterscheiden.

Man muss nah ran, um fündig zu werden: Heuschreckenspezialist Florin Rutschmann. Bild: René Fuchs

Wir wollen es noch genauer weissen und treffen Ende Mai Florin Rutschman, Heuschreckenspezialist und Initiator der Heuschreckenplattform Orthoptera.ch auf einem Kiesgrubenvorland, nahe der Saline Möhlin im Aargau. Da lebt die grösste Population der Blauflügeligen Ödlandschrecke in der Nordwestschweiz.

Langsamen Schrittes bewegen wir uns auf dem Kiesboden. Winzige Geschöpfe hüpfen und springen in alle Richtungen. Bis 20 Zentimeter hoch und 50 Zentimeter weit und weg. Erst nach einer Weile sehen wir eine, wie sie ruht auf einem Stein: mit ihrem runden Kopf, kleinen Fühlerstummeln und bulligem Körper.

Weibchen der Blauflügeligen Ödlandschrecke. Bild: Florin Rutschmann

Die Artenvielfalt ist hier gross. Nebst Italienischen Schönschrecken, Westlichen Beissschrecken, Braunen Grashüpfern sind auch bereits etwas grössere Grüne Heupferde auszumachen. Nebenan zeigt sich an einem Grashalm ein Nachtigall-Grashüpfer. Und als wäre es geplant, singt im nahen Waldstück eine Nachtigall. Ja, wer das Tier des Jahres sucht, dem sind andere, unverhoffte Tiererlebnisse sicher.