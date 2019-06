Ihre Geschichten haben uns bewegt – zehn Portraits von ungewöhnlichen Menschen aus der «Ostschweiz am Sonntag»

Diese Menschen haben mit ihren Ideen und ihrem Mut inspiriert, Aussergewöhnliches geleistet oder ein hartes Schicksal erlebt. Ein Rückblick auf zehn ungewöhnliche Geschichten, die in den letzten sechs Jahren in der «Ostschweiz am Sonntag» erschienen sind.