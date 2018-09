Kolumne Postkarte aus Lofou: Die Hochzeit mit dem Clan Ein bisschen wie im Film «My Big Fat Greek Wedding» geht es zu an dieser Feier in Zypern. Michael Genova

Im Unterhemd sitzt der deutsche Bräutigam im Innenhof eines Steinhauses und weiss nicht, wie ihm geschieht. Sein Trauzeuge tanzt um ihn herum und streckt einen Korb in die Höhe, in dem Hemd, Gürtel und Rasierzeug liegen. Die Gäste klatschen, ein Violinist und ein Lautenspieler heizen die Stimmung an. Der Tanz gehört zur zypriotischen ­Ankleidezeremonie, ein Ritual zum ­Aufwärmen, bevor der Bräutigam seine zypriotische Braut heiraten darf.

600 Gäste vor dem Schulhaus

Die Szene erinnert an die Hollywood-Komödie «My Big Fat Greek Wedding». Doch der Freudentag hat tatsächlich stattgefunden. In Lofou, einem Bergdörfchen, 25 Kilometer nordwestlich der Hafenstadt Limassol. In der orthodoxen Kirche der Panagia Chrysolofitissa geben sich Andreas und Zoe das Jawort. Und vor der Primarschule, die aussieht wie ein griechischer Tempel, ­tafeln die 600 geladenen Gäste. Gegen Mitternacht ist die deutsche Verwandtschaft aufgetaut und mit dem zyprio­tischen Clan verschmolzen. Ouzo und Keo-Bier sei Dank.