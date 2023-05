Reisen Neue Eventreihe feiert die Architektur-Schätze des Engadins – das sind die wichtigsten Trouvaillen Der Architektur-Event Open Doors Engadin gibt exklusive Einblicke. Zum Programm gehören mehrere Juwelen, die einst als Aushängeschilder der Engadiner Jugendstilarchitektur gepriesen wurden.

Schiefer als jener von Pisa: Der Schiefe Turm in St.Moritz. zvg

Geprägt von Bergen, unzähligen Seen und urigen Dörfern wie Zuoz oder mondänen Orten wie St.Moritz, ist das Engadin eines der höchstgelegenen bewohnten Täler Europas. Auf über 1700 Metern hat die Natur eine Intensität, vor der man sich zuweilen auch mit dicken Mauern schützen muss. Bereits seit der Bronzezeit leben im Oberengadin Menschen. Wo sie ihre Siedlungen bauten, bestimmten die Berge mit ihrem Klima, ihrer Topografie und den Transitrouten.

Den Spuren der gebauten Geschichte im Engadin kann man am 24. und 25. Juni folgen. Dann geht der Anlass «Open Doors Engadin» in die zweite Runde. Unter dem Motto «Architektur für alle» gibt es ausgewählte Bauten vom bergellisch-italienischen Grenzdorf Castasegna über das gesamte Oberengadin bis S-chanf zu entdecken – und dies kostenlos. Darunter finden sich zahlreiche Gebäude, die der Bevölkerung sonst nicht oder nur beschränkt zugänglich sind.

Rund 90 Bauten sind im Portfolio. Die Bandbreite der ausgewählten Architektur ist gross: von legendären Hotelbauten und malerischen Engadinerhäusern über Museen und Architektenateliers bis zu modernen Mehrfamilienhäusern, Kirchen, Schulhäusern und Infrastrukturbauten ist alles vertreten.

Die goldenen Jahre von St.Moritz

St.Moritz ist in diesem Jahr Patronatsgemeinde des Events. Dort kann man sich direkt auf Zeitreise begeben. Eines der ältesten Bauwerke findet man ganz in der Nähe des Sees: Der Schiefe Turm stammt aus dem 12. Jahrhundert und ist Teil der 1893 abgebrochenen St.Mauritius-Kirche. Längst ist er ein Wahrzeichen der Gemeinde, auch wenn er es ihr nicht einfach macht. Denn der 33 Meter hohe Turm der St.Mauritiuskirche gerät immer mal wieder aus dem Lot und muss neu aufgerichtet werden. Momentan hat er eine Neigung von 5,5 Grad – damit übertrifft er sogar den Schiefen Turm von Pisa. Einige hundert Jahre später entstand das Forum Paracelsus in St.Moritz. Die Trinkhalle zeugt von den St. Moritzer Heilquellen, deren Heilkraft schon der Naturheilarzt Paracelsus pries. Um 1865–1870 errichtet, dient der klassizistische Bau seit der sorgfältigen Renovation durch das Architekturbüro Ruch & Partner als Ausstellungsort.

Zwei Architekten-Namen haben das Engadin und auch St. Moritz ganz besonders geprägt: Nicolaus Hartmann jun. (1880–1957), der die Engadiner Architektur des frühen und mittleren 20. Jahrhunderts wie kein Zweiter geprägt hat. Zu seinen Bauten zählen unter ­anderem das Alte Schulhaus, die Confiserie Hanselmann und das 1906 errichtete Engadiner Museum. Letzteres ist heute ein Vorzeigeobjekt für den Heimatschutz. 110 Jahre nach seiner Eröffnung wurde es 2016 erstmals renoviert. Was diese Sanierung eines Engadinerhauses bedeutete, kann man während des Events an einer ­geführten Gebäudebesichtigung erfahren.

Ein besonderes Highlight im diesjährigen Programm ist das Hotel «La Margna», das zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Plänen von Nicolaus Hartmann erbaut wurde.

Das Hotel La Margna: Ein Aushängeschild der Jugendstil­architektur wird nun wiederbelebt. zvg

Dieses architektonische Juwel, einst als Aushängeschild der Engadiner Jugendstilarchitektur gepriesen, wurde nun wiederbelebt. Mit dem Anbau des neuen Flügels transportiert das «Grace La Mar­gna St.Moritz» die glamouröse Vergangenheit von St.Moritz ins Heute. Der zweite grosse Engadiner Architekt, Robert Obrist, erschuf in den 1970er-Jahren drei sehr unterschiedliche, eigenwillige Bauten: das Atelierhaus Obrist, das Hotel Hauser und das Segelclubhaus am St.Moritzersee. Sein eigenes Atelier ist ein selbstbewusster Bau mit Flachdach und Sichtbeton, der in starkem Kontrast zu der in Tourismusorten ortstypischen Bauweise steht.

Vom Jugendstil zur Neuzeit

Ein Erlebnis ist auch der Besuch des Clubhauses Cresta Run, das für den St.Moritz Tobogganing Club (Cresta Run) 1962 erbaut und fertiggestellt wurde. Der Architekt des Hauptgebäudes ist Annibale Fiocchi (1915–2011), der für den Olivetti-Hauptsitz in Mailand bekannt ist. Das in den Hang eingebettete Clubhaus ist im Art-déco-Stil gebaut, mit abgerundeten Ecken und einem 180-Grad-Fensterband, das einen hervorragenden Blick auf die Bahn bietet.

Neben solchen Trouvaillen gibt es auch gerade erst Fertiggestelltes zu sehen: Für neugierige Naturen ist auch ein Besuch des markanten Mehrfamilienhauses «Solitaire» aus dem Jahr 2022 zu empfehlen.

Blickfänger: Das Mehrfamilienhaus «Solitaire». zvg

Architekt Pablo Horváth erklärt während einer Führung durch das Privathaus, welche Inspiration hinter der aufragenden Gestalt des Baus steht. Plätze für Besichtigungen können ab Anfang Juni reserviert werden, das Programm der Open Doors Engadin ist online verfügbar.