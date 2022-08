Hitze Was tun, wenn es richtig heiss ist? Die besten Tipps gegen Sommerhitze Die Wohnung kühlen, richtige Ernährung und vor allem viel Wasser trinken. Mit diesen Tipps bekommen Sie Abkühlung an heissen Tagen und Nächten.

Viel trinken und sich vor der Sonne schützen: Diese Tipps sind im Hochsommer Gold wert. Bild: Keystone/CHM

Hitzewellen können für manche Menschen gefährlich werden. Gerade ältere Personen, aber auch Kleinkinder sind bei hohen Temperaturen gefährdet, heisst es vom Bundesamt für Gesundheit (BAG). Diese Tipps nützen aber auch allen anderen, um mit hohen Temperaturen gut zurechtzukommen und Hitzewallungen vorzubeugen.

Viel trinken, salzig und leicht essen

Trinken ist zentral.

Klingt banal, ist aber der wichtigste Tipp: Trinken, trinken, trinken. Der durchschnittliche Körper benötigt pro Tag zirka zwei Liter Flüssigkeit und bei sommerlichen Temperaturen fast das Doppelte. Ansonsten drohen Kreislaufstörungen oder ein Hitzeschlag.

Aber Vorsicht bei kalten Getränken: Diese wärmt der Körper wieder auf, was wiederum noch mehr Hitze verursacht. Am besten trinkt man lauwarmen Tee oder Wasser und verzichtet auf Alkohol. Alkohol entwässert den Körper und sollte bei grosser Hitze nicht getrunken werden.

Salziges Essen hilft, den Salzverlust durchs Schwitzen und den Elektrolythaushalt auszugleichen. Gemüse wie Tomaten, Gurken, Melonen und Trauben stillen dank hohem Wassergehalt Durst und Hunger zugleich. Sie eignen sich perfekt als Sommersnacks. Allgemein gilt: Leichte Kost ist bei Hitze verträglicher als fettige Speisen. Geeignet sind mageres Fleisch, Fisch, Suppen und Salate.

Vorscht beim Sport treiben

Vorsicht beim Sporttreiben.

Bei Hitze Sport zu treiben, kann gefährlich sein. Insbesondere für Ältere, Schwangere oder Personen mit Kreislaufproblemen. In der Mittagspause, wenn es besonders heiss ist, sollte man besser nicht oder nur mit Vorsicht Sport treiben. Das gilt insbesondere für Personen, die nicht trainiert sind. Für den Körper sind die hohen Temperaturen eine zusätzliche Belastung.

Wer Sport macht, legt dies am besten auf die Morgenstunden. Nachmittags- und Abends sind ausserdem die Ozonwerte besonders hoch. Und wer nicht auf seine Joggingrunde verzichten will, flüchtet dabei zum Beispiel in den kühlen Wald.

Kühle Orte aufsuchen: In den Schatten und Fluss

Bäume kühlen.

Wer längere Zeit draussen ist, sollte sich einen Platz im Schatten suchen. Bäume sind geeignete Schattenspender, da sich unter ihnen die Hitze weniger staut als unter Sonnenschirmen. Wer kann und will, soll in die Badi gehen und im Wasser Abkühlung finden – schliesslich können hohe Temperaturen auch Spass machen.

Besser vermeiden sollte man hingegen eiskaltes Duschen: Dies bringt die Temperaturregelung durcheinander und lässt den Körper zusätzlich schwitzen. Stattdessen besser lauwarm duschen.

Helle Kleider und Kopfbedeckung tragen

Helle Kleider sind besser.

Mit der richtigen Kleidung lässt sich die Hitze leichter ertragen. Baumwolle, Seide oder Leinen sind am besten für die heissen Tage geeignet. Auch die Farbe der Textilien spielt eine Rolle: Schwarze Farbe wird vom Licht absorbiert, helle Kleidung wirkt dem entgegen.

Auch Kopfbedeckungen sind hilfreich. Und natürlich gilt: Immer Sonnencreme mit einem hohen Schutzfaktor auftragen.

Schlafzimmer lüften und kühlen

Im richtigen Moment lüften.

Die Wohnung sollte man morgens und abends lüften, solange es draussen noch kühler ist. Tagsüber sollten die Rollläden heruntergezogen werden. Auch Ventilatoren können helfen. Wer keine hat, kann Handgelenke und Unterarme unter kühles Wasser halten. Auch Schläfen und Nacken können so oder mit einem feuchten Tuch gekühlt werden.

Als Vorbereitung auf die Nacht stellt man am besten gleich etwas Wasser auf dem Nachttisch bereit. Ein weiterer Tipp: Ein feuchtes Tuch vors Fenster hängen. In der Nacht kühlt die einströmende Luft so zusätzlich ab.