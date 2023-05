Historische Fake News Sokrates' Frau galt als zänkisches Weib. Aber das war vor allem die Interpretation der – männlichen – Übersetzer Xanthippe soll ihren Mann, den Philosophen Sokrates, drangsaliert haben, wo sie nur konnte. Heute würde ihre Geschichte anders erzählt.

Xanthippe schüttet Sokrates Wasser in den Kragen. Diese Erzählung ist allerdings vermutlich eine Erfindung der Übersetzer. Erich Lessing / akg-images

Soeben hat der Türsteher das Gefängnis für die Besucher geöffnet. Es ist noch früh an jenem Morgen im Jahr 399 vor unserer Zeitrechnung. Die Männer dürfen ihren Freund und Lehrer Sokrates zum letzten Mal vor der Hinrichtung besuchen. Bei Sonnenuntergang muss er den Giftbecher austrinken. Zum Tode verurteil ist der Philosoph wegen Gottlosigkeit und Verführung der Jugend.

Neben Sokrates sitzt Xanthippe. Sie erhielt also schon vor den Männern Einlass. Sie ist gut eine Generation jünger als ihr 70-jähriger Mann. In ihren Armen trägt sie den jüngsten der drei Söhne. Xanthippe ist verzweifelt und weint. Sie erhebt die Stimme und wehklagt. «Nach Art der Frauen», heisst es in einem Text von Platon. Sokrates sagt: «Es soll sie jemand nach Hause führen». Während Männer Xanthippe und das Kind hinausführen, weint sie noch lauter und schlägt sich an die Brust. Eine im alten Griechenland verbreitete Geste grosser Trauer. So ist es in Platons Dialog «Phaidon» zu lesen.

Die Überlieferung ist hier eindeutig. Also kein «verdorbener» Text, wie Altphilologen es nennen, wenn Lücken und Unverständliches zu Spekulationen Anlass geben, was gemeint sein könnte. Doch übersetzt zu Beginn des 19. Jahrhunderts Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher den letzten Satz dieser Stelle folgendermassen: «Da führten einige von Kritons Leuten sie ab, heulend und sich übel gebärdend.»

Haben Xanthippe die Geldsorgen geplagt?

Schleiermeiers Übersetzung der platonischen Schriften ist bis heute wegweisend, aber hier zeigt die Übersetzung altes Vorurteil Xanthippe gegenüber als zänkische Ehefrau. Ihr Wesen kann auch anders gelesen werden.

Sokrates mit seinen beiden Frauen auf einem mittelalterlichen Gemälde von Reyer van Blommendael. PD/Wiki

Beim Tod des Vaters erbte Sokrates dessen kleinen Steinmetz-Betrieb. Doch das Geld wurde knapp, denn der Philosoph kümmerte sich nicht um das Geschäft. Stattdessen erteilte er auf dem Marktplatz jungen Männern kostenlos Philosophieunterricht. Auch die Nächte verbrachte er oft mit philosophischen Gesprächen mit Freunden. Xanthippe, schwanger mit dem dritten Kind, muss diese Entwicklung mit wachsender Sorge gesehen haben. Es scheint so, dass sie nicht geschwiegen hat. Das war für eine athenische Ehefrau dieser Epoche ungewöhnlich. «Den Frauen gereicht das Schweigen zur Zierde» heisst es beim Tragödiendichter Sophokles, einem älteren Zeitgenossen des Sokrates. Eine «Zierde», an der es Xanthippe wohl gebrach.

Männer schrieben aus ihrer Sicht über die Frau

Jedenfalls stellt Xenophon, Schriftsteller, Feldherr und Pferdezüchter, in seiner Schrift «Das Gastmahl des Kallias» seinem verehrten Lehrer die Frage, warum er gerade Xanthippe, diese unmögliche Frau geheiratet habe. Er legt ihm eine für die Männergesellschaft passende Antwort in den Mund: «Das geschieht aus der nämlichen Ursache», soll Sokrates geantwortet haben, «weil diejenigen, welche gute Reiter werden wollen, sich nicht die sanftesten und lenksamsten Pferde, sondern lieber wilde und unbändige anschaffen».

Mehr als 600 Jahre später befasste sich erneut ein Mann mit Xanthippe. Es ist der griechisch-römische Autor Diogenes Laertius. Einige pikante Anekdoten hat er wohl einfach erfunden, um die Menschen zu unterhalten. So schrieb er, dass Xanthippe ihren spät nachts nach Hause kommenden Mann heftig beschimpfte. Der Zürcher Gymnasialprofessor Otto Apelt (1845-1932) setzte bei seiner Übersetzung vor rund hundert Jahren noch einen drauf: Er liess die schimpfende Xanthippe einen Kübel Wasser über die Glatze ihres Mannes giessen. Dafür gibt es jedoch im griechischen Text keinen Hinweis - auch Altphilologen wollen halt die Menschen unterhalten.

Xanthippe leert den Topf über Sokrates aus auf einer Illustration aus dem Jahr 1607 von Otto Vaenius. PD/Wiki

Vor Sokrates’ Todestag erscheinen noch einmal seine Familie und die Frauen, «die zu seinem Haus» gehören. Xanthippe wird von Platon nicht mehr namentlich erwähnt. Es sind alle drei Söhne da. Der älteste ist bereits ein Teenager. Wie hat er sich von Frau und Kindern verabschiedet? Hat er sie umarmt, den Kleinen noch einmal geherzt? Wir wissen es nicht. «Nachdem er ihnen aufgetragen hatte, was er wollte, kehrte er zu den anderen zurück» - heisst es lakonisch. Die Familie muss den von Krämpfen begleiteten Erstickungstod des Ehemannes und Vaters durch das Gift der Schierlingspflanze im Becher, nicht miterleben.

War sie eher eine nervend unkonventionelle und wortgewandte Frau?

Aus nur knappen Hinweisen aus der Antike entstand das Bild der bösen Xanthippe, die ihren Mann der Lächerlichkeit preisgibt. Erst in den letzten zehn Jahren entstand ein differenzierteres Bild. Man mag den Roman «Xanthippe, die Frau des Sokrates» (2014) von Robert Gordian als Unterhaltungsliteratur bezeichnen. Doch verblüfft der Autor durch genaue Kenntnisse des athenischen Lebens aus der Zeit des Philosophen Sokrates. Xanthippe erscheint als unbändig vitale, nervend unkonventionelle und wortgewandte Frau. Ihrem Mann sowohl in leidenschaftlicher Liebe wie im Zorn über seine Lebensuntüchtigkeit verbunden. Eine zärtliche Mutter mit praktischem Sinn.

Überraschend bei Gordian die mit altphilologischer Akribie nachempfundenen sokratischen Dialoge. Mit folgenden Worten tröstet in Gordians Buch Sokrates seine in Tränen aufgelöste Frau: «Nach den Mühen des Lebens ist der Tod vielleicht eine Reise und nur das Beste von dir geht auf diese Reise – deine Seele. Der Körper, der nicht mehr taugt, bleibt da. So fühlst du dich leicht und wunderbar frei».

Schriftsteller wie er dürfen zu Altphilologen werden. Hingegen ist es Altphilologen nicht gestattet, sich beim Übersetzen von Texten zum Dichten hinreissen zu lassen. Xanthippe würde heute jedenfalls bestimmt nicht mehr als «zänkisches Weib» bezeichnet.