Gefahr durch Keime:

Die Wild-Schlachtung ist heikel Bei Kuh und Schwein erfolgt die Schlachtung hygienisch. Nicht so steril geht es bei der Jagd zu und her. Wird das Fleisch des Wilds unsachgemäss behandelt, verdirbt es schnell. Seit Anfang Monat gelten neue Regeln. Heini Hofmann

Das Tragen einer Gams im geschlossenen Rucksack kann zu stickiger Reifung führen. (Bilder: F.-J. Schawalder) Aufgehängt zum Auskühlen vor dem Abtransport. 2 Bilder Im Wald lauern die Keime

Fleisch ist keine tote Materie, sondern «lebt» wegen der Fleischreifung auch nach der Schlachtung der Kuh oder des Schweins weiter. Und beim Jagdwild auch nach dem tödlichen Schuss. Keime verderben es, wenn das Fleisch unsachgemäss behandelt wird.

Wird Fleisch von Nutztieren gewonnen, erfolgt dies entlang gesetzlicher Bestimmungen in den Schlachtanlagen. Die Tiere müssen nach dem Transportstress zuerst ausruhen und ­werden einer Lebendviehschau unterzogen. Allfällig kranke Tiere werden separiert. Nutztiere werden zudem, im Gegensatz zum Wild, vor der Schlachtung betäubt und sofort ausgeblutet. Nach der Schlachtung erfolgt eine fachtechnische Fleischbeschau. Kranke Tiere werden separat geschlachtet und in Zweifelsfällen Labortests angeordnet. So besteht Gewähr, dass nur einwandfreie Tierkörper in den Verkauf gelangen.

Neue Regeln seit Anfang September

Bei der Jagd ist das komplizierter. Früher vollzog sich das in einem recht freien Rahmen. Doch das hat sich schon seit Jahren geändert und wird nun seit dem 1. September aufgrund der Revision des Schweizer Lebensmittelrechts noch optimiert. Das heisst, es wird strenger kontrolliert, wenn auch primär immer noch in Eigenverantwortung.

Wenig Fett im Wildbret Mit dem Fleisch von Schlacht­tieren verglichen ist das Wildbret nicht nur fettärmer, sondern weist auch einen höheren Eiweiss­gehalt und nahezu halb so viele Kalorien auf. Und es ist reich an Mineralstoffen wie Kalzium, ­Phosphor und Eisen sowie an ­Vitaminen der B-Gruppe.



Fettgehalt in Prozenten:

Rind: 10–34

Hirsch: 1–5

Schwein: 35–55

Reh: 0,7–6

Schaf: 6–33

Hase: 0,9–5



Hygiene ist heute ein beinahe angebeteter Heilsbegriff. Die naturentfremdete Zivilisationsgesellschaft kann diese kaum beurteilen und hält sich ans Ablaufdatum auf dem Produkt im Regal. Zudem ist der Fleischkonsum gekennzeichnet von extremer Verschwendung, woran der Hygienefimmel mitschuldig ist. Während früher fast alles vom Tier verwendet wurde, endet heute rund die Hälfte im Abfall. Wir geben uns nur mit besten Stücken zufrieden. Doch Sterilitätsfimmel und jagdliche, das heisst naturnahe Fleischgewinnung unter freiem Himmel passen schlecht zusammen. Doch Wildbret aus heimischer Jagd gilt als Inbegriff eines gesunden Naturprodukts aus totaler Freilandhaltung. Dennoch ist auch bei der Jagd die Hygiene das A und O.

Zweierlei Fleischgewinnung

Während sich bei Kuh und Schwein Töten, Ausschlachten und Zerlegen von der Anlieferung der Tiere bis zum Beginn der Kühlkette innerhalb von hochtechnisierten Schlachtanlagen unter kontrollierten Bedingungen vollzieht, lauern auf der Jagd diverse Störfaktoren und Komplikationen. Für die Schlachtung in der freien Natur gelten auch mit dem neuen Reglement nicht die gleich harten Vorgaben wie bei der Massenproduktion von Nutztierfleisch am Fliessband. «Man setzte richtigerweise auf die Eigenverantwortung des Jägers und erweiterte dessen Ausbildung dementsprechend», sagt Franz-Joseph Schawalder aus Mosnang. Der Toggenburger ist Tierarzt, Jäger und Promotor der Wildbret­hygiene in der Schweiz.

Jagd und Wildbretgewinnung unterliegen neben der Jagdgesetzgebung sowohl der Tierschutz- und Tierseuchen- als auch der Lebensmittelgesetzgebung. Der Jäger ist zur fachgerechten Tötung verpflichtet, das heisst, ohne Qualen für das Tier. Verhindert werden muss zudem die Übertragung von Krankheiten vom Tier auf den Menschen, die Zoonose. Deshalb gilt die Meldepflicht schon bei blossem Seuchenverdacht. Aufgrund der Revision des Schweizer Lebensmittelrechts wurde nun mit Beginn der Jagdsaison eine Neuerung eingeführt, welche die Rückverfolgbarkeit des Schalenwilds garantiert: Jedes Tier wird sofort nach dem Erlegen gekennzeichnet mit einer Plombe und einem Wildbegleitschein.

Der optimale Schuss

Der Jäger muss das Tier vor dem Schuss genau beobachten, und zwar auf Verhaltensstörungen, Abmagerung und ein allenfalls stumpfes Fell. Hat er das Tier getötet und den Körper aufgeschlitzt, schaut er nach krankhaften Veränderungen an den Organen. Der Jäger oder die Jägerin beurteilt, ob dieses Wildbret auf den Teller darf. Er teilt es in A- und B-Tiere ein. B-Tiere müssen zuerst dem Amtstierarzt gezeigt werden.

Entscheidend für einwandfreies Wildbret sind: optimaler Schuss, sofortiges Aufbrechen und raschestmögliche Kühlung. Als geeignete Jagdmethoden gelten Ansitz, Pirsch und kurze Bewegungsjagden, damit – analog zur Lebendviehschau – das Wild schon vor dem Schuss beurteilt und ohne viel Stress erlegt werden kann. Der sichere Tod des Tieres bedingt einen gutplatzierten Blattschuss. Der Ein- und Ausschuss sollte vor dem Zwerchfell liegen, damit die Bauchhöhle nicht mit Mageninhalt und Darmbakterien verunreinigt wird. Stark kontaminiertes Wildbret darf nicht in den Verkauf gelangen. Auch Tiere aus Nachsuchen bei der Jagd oder, was heute öfter der Fall ist, aus Verkehrsunfällen, sind kritisch zu beurteilen, und zwar durch einen Spezialisten. «Sie gehören», sagt Schawalder, «nicht in die Hotelküche und nicht auf den Ladentisch des Metzgers.»

Schnell handeln ist entscheidend

Entscheidend ist in jedem Fall das rasche Aufbrechen und Ausweiden, idealerweise hängend. Bei grossem Wild oder im Gebirge geht das nur liegend. Die Organe werden auf einmal vom Weidloch (After) bis zum Lecker (Zunge) entnommen. Falls ein Raum mit Wasseranschluss innerhalb einer Stunde nach dem Erlegen erreichbar ist, wird das dort gemacht. Wichtig ist, auf Auffälligkeiten zu achten wie Farbabweichungen, Entzündungen, Gewebeveränderungen oder Parasiten. Beim Wildschwein muss zudem eine Muskelprobe auf Trichinen untersucht werden, das sind übertragbare Nematodenwürmer.

Beim dem Abtransport der erlegten Tiere, was im Gebirge oft ein hartes Stück Arbeit bedeutet, ist darauf zu achten, dass es nicht zur Erhitzung der Körper kommt. Also auf und nicht im Rucksack transportieren, nicht im geschlossenen Kofferraum und nicht gestapelt auf einem Fahrzeuganhänger. Vor allem aber geht es jetzt darum, die Tiere so rasch wie möglich auf die vom Gesetz vorgeschriebene Kerntemperatur zu kühlen, Schalenwild auf 4 Grad Celsius, Hasen und Federwild auf 2 Grad.

Der Wildtierkörper darf im Fell provisorisch in einem Kühlraum gelagert werden, in dem sich keine anderen Lebensmittel befinden. Besser jedoch ist der sofortige Bezug eines professionellen Kühlraums mit genügend Luftfeuchtigkeit.