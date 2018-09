Gratwanderung auf Elba Unser Autor hat sich mit einer Gruppe auf den neuen Weg quer durch Elba gemacht. Sie liess sich durch nichts aufhalten, nicht einmal durch eine Olive. Dominik Buholzer

Nach zehn Minuten wartete die erste Härteprüfung auf uns. Steil ging es hinauf. 400 Höhenmeter galt es zu überwinden, Holzstufe für Holzstufe. Die Beine waren schwer und das T-Shirt von der feuchtwarmen Luft durchnässt. Es ist der dritte und letzte Tag auf unserer Wanderung quer durch Elba. Die Schlussetappe sozusagen. Im Gegensatz zu einem Velorennen, wo der Leader es zum Schluss ein wenig geruhsamer angehen, seinen Triumph geniessen darf, steht bei uns der schwierigste Teil auf dem Programm. Michele (42), unser Guide, hatte uns vorgewarnt: Auf der letzten Etappe komme noch mal was auf uns zu. Entschädigt würden wir durch eine traumhafte Landschaft. Wir haben allerdings schon über zwölf Stunden in den Beinen, und das bei Temperaturen um die 30 Grad. Das zehrt an der Substanz. Aber wir sind noch immer im Zeitplan. Dabei wären wir am Ende des ersten Tages fast ins Straucheln gekommen.

Die Kollegin biss beim Nachtessen herzhaft in eine Olive, und zurück blieb die Hälfte eines Zahnes. Das tat weh, doch Jeanette und Gabriele, unsere Gastgeber vom Camping Valle Santa Maria in Lacona, unserem Basislager, vermag so etwas nicht mehr aus der Ruhe zu bringen. Sie organisieren auch nach 20 Uhr einen Zahnarzttermin für den nächsten Morgen. Auf der Insel kennen sich die Leute noch. Da scheint die Welt noch in Ordnung zu sein.

Elba ist nach Sizilien und Sardinien die drittgrösste Insel Italiens. Welt­berühmt machte sie ein Franzose: Napoleon Bonaparte wurde 1814 auf das ­Eiland ins Exil verdonnert. Nicht einmal ein Jahr später kehrte er nach Frankreich zurück. Heute kommen keine Kaiser mehr, dafür Touristen. Die Insel ist vor allem wegen ihrer malerischen Buchten und Strände bei Italienern, Deutschen, Österreichern und Schweizern beliebt. Wer sich nicht nur von der Sonne braten lassen will, findet in den Hügeln Abwechslung – auf dem Bike oder zu Fuss. Elbas Berge sind zwar kaum über 1000 Meter hoch. Doch selbst als Schweizer kommt man da auf seine Kosten.

Ziegenmilch und Safran statt Haarfärbemittel

Zum Beispiel auf der GTE, der Grande Traversata Elbana. Früher diente die 60 Kilometer lange Route entlang der Bergkämme und Gipfel militärischen Zwecken, danach wurde sie der Wildnis überlassen, bevor vor wenigen Jahren eine Gruppe von rund 50 Leute begann, den Weg wieder in Stand zu stellen. Der Start ist am Meer in Cavo, das Ziel entweder in Pomonte oder Patresi, je nachdem welche Richtung man kurz vor Le Filicaie, dem höchsten Punkt der Wanderung auf 839 Metern über Meer, einschlägt. Wir folgten dem Mainstream und liefen hinunter nach Pomonte.

Italienische Zahnärzte sind speditiv. Nach 20 Minuten und Ausgaben von 80 Euro war die Sache erledigt und wir wieder zurück auf der Route. Zwar später als geplant, dafür konnten wir nach eineinhalb Stunden bei «Terra & Cuore d’Elba» zu Mittag essen. Vincenzo Bono hatte vor ein paar Jahren noch Haarfärbemittel entwickelt, bevor er sich Ziegen zulegte, und begann in den Hügeln von Elba eine Gaststätte mit Übernachtungsmöglichkeiten aufzubauen. Neben Produkten aus Ziegenmilch stellt der Unternehmer aus Florenz auch noch Safran her. Das ist typisch für die Insel.

Elba ist erst in den letzten Jahren so richtig auf den Geschmack gekommen. Die heimische Küche wurde lange Zeit vernachlässigt. Umso grösser ist der ­Appetit auf Lokales heute (siehe auch Restaurant-Tipps). Das Potenzial werde aber noch längst nicht ausgeschöpft, findet Serena Becucci (40). «Elbas Küche könnte dazu beitragen, die Tourismussaison zu verlängern. Doch dazu müsste man sie mehr hervorheben», ist sie überzeugt. Zusammen mit ihrem Mann hat sie einen ersten Schritt dazu getan. Die beiden führen in Portoferraio eine Weinhandlung und seit Mai dieses Jahres in der Festung über der Stadt eine Bar, von welcher man bei Sonnenuntergang einen herrlichen Blick über die Bucht werfen kann. In der «Calata Mazzini 15 Forte Falcone» bekommt man nicht nur Bier und Wein von der Insel serviert, sondern auch lokale Gerichte, wie den Palamita, den eingelegten Fisch, oder die Schiaccine, für die ihr Mann, Fabrizio Falcone, in ganz Italien berühmt wurde.

«Sixtinische Kapelle der Schmetterlinge»

Für ausgedehntes Essen bleibt keine Zeit. Schliesslich haben wir schon genug zu tragen, da verträgt es nicht auch noch einen vollen Bauch. Auf unseren Schultern lastet vor allem Wasser – auf der ­gesamten Route gibt es eine einzige Wasserstelle. Entschädigt werden wir durch die Landschaft. Die Wanderung führt durch Kastanienwälder und Eisengebirge ins Granitmassiv des Monte Capanne (1019 m), dem höchsten Punkt auf der Insel. Kurz zuvor betreten wir die «Sixtinische Kapelle der Schmetterlinge», den Park, der zu Ehren der Naturforscherin Ornella Casnati errichtet worden ist, der zum Arcipelago Toscana Nationalpark gehört. Dieser gibt über 50 Schmetterlingsarten eine Heimat. Elba hat eben mehr zu bieten als nur schöne Buchten.

Übrigens: Dass die GTE in zwei verschiedenen Punkten beendet werden kann, ist einem alten Streit geschuldet. Weder Pomonte noch Patresi wollte, dass der andere Ort den Zuschlag bekommt. Weil eine Einigung nicht möglich war, liess man halt beiden die Ehre zukommen. Soll niemand sagen, die ­Elbaner seien nicht praktisch veranlagt.