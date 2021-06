Gifttiere Spinnen fressen Schlangen – Schwarze Witwe besonders gefrässig Selbst hochgiftige Schlangen können zur Beute von Spinnen werden. Ein Basler Forscher hat Hunderte Fälle dokumentiert, einzelne auch in Europa.

Diese Scharlachnatter wurde von einer Schwarzen Witwe in Florida gefangen und getötet. Trisha Haas

Die Schwarze Witwe und andere Spinnen können selbst vielfach grössere Schlangen erbeuten und fressen. Das zeigt eine Auswertung von 319 dokumentierten Fällen, die im Fachmagazin «Journal of Arachnology» erschienen ist. Die Hälfte der Vorfälle wurden in den USA dokumentiert, rund ein Drittel in Australien, wie der Spinnenforscher Martin Nyffeler von der Universität Basel mit seinem Kollegen von der amerikanischen University of Georgia, Whitfield Gibbons, herausfand. Aus Europa sind nur ganz seltene Fälle von Spinnen, die kleine, ungiftige Schlangen der Familie Blindschlangen erbeuteten, bekannt.

Insgesamt gebe es Berichte über rund 90 Schlangenarten, die von etwa 40 Spinnenarten erbeutet worden seien. Die Spinnen seien bei ihrer Beutejagd überaus erfolgreich: Fast neun von zehn gefangenen Schlangen wurden laut Studie getötet, nur 1,5 Prozent konnten sich aus eigener Kraft befreien, die anderen wurden von Menschen gerettet.

Keine Angst vor Gift

Spinnen töten und fressen laut Studie bis zu einem Meter lange Schlangen, am häufigsten jedoch sehr junge, frisch geschlüpfte Tiere. Die erfolgreichste Schlangenjägerin ist die Schwarze Witwe aus der Familie der Kugelspinnen. Ihr für Wirbeltiere spezifisches Nervengift und ihre besonders reissfesten Netze helfen ihr beim Beutefang. Selbst das Gift der Schlangen schreckt die Spinnen nicht ab.

Die Rotrückenspinne überwältigt die zur selben Familie wie die Kobras gehörenden Scheinkobras. «Diese Scheinkobras gehören zu den giftigsten Schlangen der Welt, und es ist sehr faszinierend zu beobachten, dass sie im Kampf mit Spinnen jeweils unterliegen», sagt Nyffeler.

Auch Fledermäuse bleiben in Spinnennetzen hängen

Der Basler Forscher hat vor einigen Jahren bereits über ein anderes unerwartetes Beutetier von Spinnen berichtet: Fledermäuse. Nyffeler stiess sogar auf einen Fall in der Nähe von Stuttgart, wo eine tote Fledermaus in einem Spinnennetz gefunden wurde. Auch direkte Angriffe von Spinnen auf Fledermäuse kämen vor.