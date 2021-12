Getestet Lässt sich der Wohnzimmer-Lautsprecher im Bilderrahmen verstecken? Ikea hats probiert Die Soundqualität stimmt beim Kreuzprodukt von Ikea und Sonos. Das Design lässt dagegen zu wünschen übrig.

Als Menschen noch CDs in ihre Stereoanlage legten, um Musik zu hören, waren grosse Lautsprecher, die das Wohnzimmer verstopften, ein Statussymbol. Heute haben sich Musikboxen möglichst unauffällig in den Raum zu integrieren. Technologie soll überall sein, dabei aber unsichtbar bleiben. «Ambient Computing» nenn man das.

Für ein schickes Wohnzimmerambiente will das Möbelhaus Ikea zusammen mit dem Elektronikhersteller Sonos sorgen. Der als Bilderrahmen getarnte Lautsprecher Symfonisk soll sich nahtlos ins Interieur integrieren – und offenbar sinfonische Töne erschaffen. Nun, ein wenig Volumen hat er schon. Und zumal in einem Ensemble von edlen Holzrahmen fällt das Plastikgehäuse aus der Reihe. Ausserdem trübt das herabhängende Kabel den cleanen Look.

Gewöhnungsbedürftiger Anblick: der «Symfonisk» von Ikea. Bild: zvg

Das Hauptproblem aber: Man kann nicht einfach sein Lieblingssujet einrahmen. Die Bilder müssen auf speziellen akustisch transparenten Stoff gedruckt sein. Das Standardmotiv ist ein wenig inspirierendes Geflecht aus Punkten und Linien. Zwölf weitere Bilder können bei Ikea für je 40 Franken gekauft werden. Die Auswahl zeugt von bescheidenem Kitsch. Käme es hart auf hart, wählten wir den röhrenden Hirsch.

Abhilfe schafft ein niederländisches Start-up, das verspricht, jedes beliebige Foto als Print für den Rahmen aufzubereiten. Klingt gut. Denn immerhin überzeugt der Sound des Rahmens in gewohnter Sonos-Qualität. Letztlich entscheiden wir uns aber doch dagegen, packen den Rahmen wieder ein. Und setzen auf eine herkömmliche Sonos-Box. Gut versteckt unter dem Fernseher.