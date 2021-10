Getestet Portable Monitor: Kann ein zusammenklappbarer Bildschirm das Wohnzimmer zum Homeoffice machen? Wer nicht nur im Büro am Computer arbeitet, profitiert von einem zweiten portablen Bildschirm. Wir haben den Portable 14 Monitor von Dell getestet.

Bild: zvg

Am «Homeoffice» mag ich den Anfang entschieden besser als das Ende. Ich bin ein begeisterter Wohnzimmerarbeiter, ein enthusiastischer Küchentischschreiberling, ein überzeugter Sofasitzungsteilnehmer. Ein Office gibt es in meiner Wohnung nicht. Da kann ich ja gleich ins Büro gehen. Der Anblick grosser ausgeschalteter Bildschirme löst in mir stets ein mulmiges Gefühl aus. Ich sehe ein schwarzes Loch, das mich anzieht.

Klar, zum Arbeiten ist mindestens ein weiterer Bildschirm neben dem Laptop praktisch. Ich nutze zur Heimarbeit deshalb den Portable 14 Monitor von Dell, der sich einfach aufklappen und per USB-C-Anschluss mit dem Notebook verbinden lässt.

14-Zoll klingen zwar nicht nach viel, erweitern die Bildschirmoberfläche eines herkömmlichen Laptops aber doch um das Doppelte. So lassen sich bequem zwei Programme gleichzeitig öffnen. Ausserdem blickt man im optimalen Winkel auf das Display, da der Monitor stufenlos verstellbar ist.

Zwei Mankos hat das Gerät. Erstens: Viele heutige Laptops verfügen lediglich über eine USB-C-Buchse, in die auch das Stromkabel eingestöpselt wird. Ein zusätzlicher Mehrfach-USB-C-Adapter ist deshalb nötig. Zweitens: Wenn man den Laptop zwischenzeitlich im Büro an andere Monitore anschliesst, kann es sein, dass die Bildschirmeinstellung neu konfiguriert werden müssen.

Das Beste am ultradünnen Monitor aber: Er lässt sich ebenso einfach zusammenklappen wie ein Laptop und im mitgelieferten Etui verstauen. So leicht wird man Herr über beängstigende schwarze Löcher.