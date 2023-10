Gesunde Ernährung Swiss made: Ein Joghurt, das Kinder vor Allergien schützen könnte Wie kann man Rohmilch verarbeiten sodass Krankmacher abgetötet werden, aber wichtige Bestandteile erhalten bleiben? Forschenden von Agroscope ist diese Quadratur des Kreises gelungen. Allerdings hat das Produkt noch einen geschmacklichen Haken.

Da ist noch alles in der Rohmilch drin, was gesund macht. Aber wie kriegt man Krankmacher raus? Bild: Luca Linder

Praktisch, dass die Milch im Kühlschrank mittlerweile wochenlang haltbar ist. Und gut gegen Lebensmittelverschwendung, wenn sie weit übers Ablaufdatum hinaus noch tadellos schmeckt. Allerdings bedeutet das auch: Da drin lebt nichts mehr. Pasteurisiert, homogenisiert und filtriert, bis das letzte Bakterium tot ist.

Das ist einerseits ein Erfolg für die Lebensmittelsicherheit: Die Milch aus dem Laden ist frei von krank machenden Bakterien wie Listerien, Escherichia coli, Salmonellen und Campylobacter. Auch das durch Zeckenbisse bekannte FSME-Virus, das eine Hirnhautentzündung verursachen kann, kann in Rohmilch enthalten sein, oder gar Staphylokokken. Seit 2014 sind dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit jedoch keine Krankheitsfälle wegen Rohmilchkonsum bekannt. Zwar wurden 2022 fast 5000 Tonnen Rohmilch verkauft, vermutlich aber vor dem Konsum meist noch erhitzt.

Doch mit der Erhitzung geht eben nicht nur das Krankmachende aus der Milch weg - auch ein Teil des Gesunden. Kommt doch mal ein Keim in die Pastmilch, kann er sich schneller vermehren, denn es fehlen die guten Gegen-Keime und die schützenden Proteine.

Schon länger ist klar, dass der regelmässige Konsum von Rohmilch vor Allergien und Asthma schützt. Eine österreichische Studie um Franziska Roth-Walter zeigte 2020 auch, was in der Milch dafür verantwortlich ist: das Beta-Laktoglobulin. 2022 wiesen dieselben Forschenden nach, dass das gesunde Beta-Laktoglobulin auch im Staub der Stallluft enthalten ist und Familien im Umkreis von 300 Metern vor Allergien schützt. Aber nur, wenn das Beta-Laktoglobulin natürliche Liganden mit sich trägt wie Pflanzenpigmente aus grünem Gras. Ohne diese Anhängsel wirkt das Protein wie ein Allergen. Die Liganden gehen leider in der Milchverarbeitung verloren, oder auch, wenn die Tiere kein gutes Futter erhalten.

Nicht nur Krankmacher fehlen – auch das Gesunde

Heute wird Milch nicht nur erhitzt (pasteurisiert), sondern meist auch feinfiltriert und zusätzlich homogenisiert. Dabei werden die Fettkügelchen stark verkleinert, damit die Milch später nicht aufrahmt. Die Homogenisierung verändert die Fettkügelchen der Milch so, dass sie schneller verdaut wird und damit weniger satt macht.

Kurz gesagt: Rohmilch würde nicht nur vor Allergien schützen, sondern auch zur Vielfalt der Bakterien im Darm beitragen. Wie also das Gute bewahren, ohne ein Krankheitsrisiko einzugehen? Forschende um Walter Bisig vom Landwirtschaftlichen Forschungszentrum Agroscope haben nun die Lösung gefunden: Es ist ein Rohmilchjoghurt. Und zwar eines, das relativ sauer ist: mit einem pH-Wert von 3,9 bis 4,0. (Wissenschaftliche Arbeit zum Rohmilchjoghurt: PDF)

Die Molkenproteine und damit das Beta-Laktoglobulin bleiben dabei in ihrer natürlichen Form erhalten. «Diese sind nicht säureempfindlich, sie sind daher weiterhin mit den Liganden verbunden und behalten damit mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den allergieschützenden Effekt», sagt Walter Bisig.

Links das milde Rohmilchjoghurt aus dem Versuch, rechts das saurere. Bild: Agroscope

Die Forschenden vermuten, dass die Milchsäure das Joghurt hauptsächlich schützt. Daneben entstehen während der Fermentation zusätzlich Substanzen mit antibakterieller Wirkung, und die hohe Menge an erwünschten Joghurtbakterien wirkt als Konkurrenzflora gegenüber den krankmachenden Keimen.

Zu sauer für die Konsumenten?

Diese Erkenntnis stellen die Forschenden nun an der internationalen Rohmilchkonferenz am 11. Oktober in Grangeneuve-Posieux im Kanton Freiburg vor. Die Schweiz ist dieses Jahr Gastgeberin vom FACEnetwork, dem Netzwerk europäischer gewerblicher Milchprodukte- und Käsehersteller.

Ob das Produkt dann seinen Siegeszug gegen die immer verbreiteteren Allergien antritt? «Eine Herausforderung ist, dass sich die Bevölkerung solch saurere Joghurts nicht mehr gewohnt ist», sagt Lebensmittelingenieur Walter Bisig. Die heutigen Joghurts sind mit einem pH-Wert von 4,2 bis 4,4 meist milder.

Noch kann man das Joghurt nicht kaufen, aber ein ähnliches Produkt stellt die Sennerei Bachtel im Kanton Zürich bereits her: Sauermilch aus Rohmilch. Sie ähnelt stichfestem Joghurt, schmeckt aber eher rahmig und ist kaum sauer. Dafür werden andere Säuerungskulturen als jene für Joghurt verwendet, doch auch hier bleiben nützliche Bakterien erhalten – und die Sauermilch ist dennoch einen Monat lang haltbar. Der Verkauf läuft laut Sennerei Bachtel regelmässig, aber auf sehr tiefem Niveau. Filialen, welche Produkte der Sennerei Bachtel verkaufen, können sie für Kunden bestellen.