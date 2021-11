Geschichte Auch Basler wurden mit Sklavenhandel reich – doch die historischen Fakten drangen nie ins Bewusstsein der Bevölkerung Nach einem Stadtrundgang mit einem Sklavenforscher sieht unser Autor die Stadt Basel anders – und dass an den schönsten Patrizierhäusern Blut klebt.

In Westindien wird eine Sklavin ausgepeitscht. Druck nach einer Zeichnung, die Gegner der Sklaverei im späten 18. Jahrhundert zur Berichterstattung einsetzten. Zu den barocken Prachtbauten am Basler Rheinufer gehören das «Weisse» und das «Blaue Haus», gebaut dank im Sklavenhandel verdientem Geld. Basel kolonial: Stadtspaziergang mit Hans Fässler, dem Erforscher von Kolonialismus und Sklaverei. Bild: Alamy

Die Universität Basel, gegründet im Jahr 1460, ist die älteste Universität der Schweiz und darf sich Geburtsstätte des Humanismus nennen. Erasmus von Rotterdam war hier, auch der junge Friedrich Nietzsche. Dozenten wie Bachofen, Bernoulli, Edgar Bonjour oder Walter Muschg haben die Fama der Stätte, die Wissen nicht nur gehortet, sondern auch vermehrt hat, veredelt. 1890 immatrikulierte sich hier die erste Studentin der Medizin, Emilie Frey. Die Wissensschätze werden in der immensen Universitätsbibliothek mit über drei Millionen Büchern und Schriften gelagert. Hier ging ich, ziemlich unwissend, als Student in den Achtzigerjahren ein und aus.

Heute stehe ich wieder vor dem Kollegiengebäude und höre auf einem Spaziergang in der Reihe «Cultures Escapes» dem Sklavereiforscher Hans Fässler zu, der über einige der universitären Aushängeschilder Unerhörtes zu erzählen hat. Da ist einmal der Stadtschreiber Isaak Iselin (1728–1782), dessen Denkmal mitten in der Stadt steht. Iselin galt als Kritiker der Sklaverei und Menschenfreund, lieferte mit seinem Buch «Philosophische Muthmassungen über die Geschichte der Menschheit» allerdings Beiträge zu einem erschreckenden Fremdenbild, das in klischierter Form bis heute weiterlebt. So schreibt er über die Völker des Südens:

«So sind dem warmen Süden Trägheit und Schwäche des Leibes, Eingeschränktheit und Erschlagenheit des Gemüthes, Ruhe und Vergnügsamkeit eigen.»

Isaak Iselin (1728–1782)

Stadtschreiber von Basel Bild: PD

Die Indigenen Amerikas hält er für dumm, unempfindlich und zügellos in ihren Begierden, kurz: für tierisch. An ihnen haftet «ein elender Mangel alles dessen was den wahren Menschen ausmacht».

Ihm stand hundert Jahre später, 1838, der Rektor der Uni, Friedrich ­Fischer, in nichts nach: «Die Haut des Negers ist immer feucht und übelriechend.» Fischer glaubte, dass die «Begierde», «Gefrässigkeit» und «Geschlechtstrieb» bei den Schwarzen wie bei den Fischen gleichermassen nachgewiesen wurden.

Die Schweizer betrieben selber Sklavenplantagen

Nicht besser klingt es bei Jakob Burckhardt, dem gefeierten Autor von «Die Kultur der Renaissance». Er unterschied zwischen «höheren und geringeren Rassen», um unter den letzteren die «Neger-Völker, die Wilden und Halbwilden» zusammenzufassen. Das von ihm so genannte «äthiopische Volk» rechnet Burckhardt gar zu den «ganz verkommenen oder geistig unfähigen Völkern».

Burckhardts Menschenbild – man könnte ihn einen rassistischen Eurozentriker nennen – war bei den Nazis hoch geschätzt, und seine Konstruktion des weissen Mannes, der den anderen Völkern überlegen ist, hat Auswirkungen auf die heutige Zeit, denkt man an den bei den letzten US-Wahlen auftauchenden Begriff der «White Supremacy».

Wie aber, fragen sich die Zuhörer des Sonntagsspaziergangs, soll man mit diesem Wissen umgehen? Und: Steht das Denkmal von Iselin zu Recht unter uns?

Das Iselin-Denkmal steht seit 1891 im Schmiedenhof in Basel. Bild: Wikimedia / User:Mattes, CC BY-SA 2.0

Hans Fässler ist kein Robespierre, sondern ein milder, besonnener Aufklärer, dem das Gespräch und die Differenzierung wichtig sind. Den Anhängern simpler binärer Weltbilder entgegnet er, dass ein Gelehrter damals Rassist und gleichzeitig gegen die Sklaverei sein konnte, zum Beispiel aus ökonomischen Gründen. Denn die Errungenschaften der Aufklärung galten nur für weisse Menschen.

Begonnen haben wir unseren Spaziergang bei den alten Universitätsgebäuden am Rheinsprung, gleich neben dem «Blauen» und «Weissen Haus». Die beiden barocken Prachtbauten wurden 1763, so der andere Referent, Karl Rechsteiner von der katholischen Kirche Bern, vom Seidenfabrikanten und Hugenotten Jakob Sarasin gebaut.

Zu den barocken Prachtbauten am Basler Rheinufer gehören das «Weisse» und das «Blaue Haus», gebaut dank im Sklavenhandel verdientem Geld. Bild: Getty Images

Es war jene Zeit, in welcher der globale Dreieckshandel blühte: Sklavenhändler aus Europa tauschten Textilien wie die auch in der Schweiz hergestellten «In­di­ennes» gegen Sklaven und Sklavinnen ein. Sie wurden unter den bekannten grausamen Bedingungen von den Küsten Westafrikas nach Amerika transportiert und dort wiederum gegen Kakao, Zucker und Kaffee verkauft.

Basler Familienunternehmen wie Riedy & Thurninger, Weis & Fils oder Bourcard Fils & Cie. verdienten an diesen Geschäften ein Vermögen. Sklavenschiffe wurden von Basler Versicherungsgesellschaften versichert oder aber sie stellten das Risikokapital zur ­Finanzierung der Sklavenschiffe. Und das Geschäft war einträglich. Ein Beispiel: Ein für fünf Gulden erworbener Sklave brachte in Amerika durch seine Arbeitskraft das Zehnfache an Zucker ein, der wiederum als teures Luxusprodukt bei der europäischen Oberschicht auf den Tisch kam.

Zwischen 1782 und 1815 war Bourcard & Cie. an 21 Sklavenexpeditionen beteiligt, bei denen über 7000 Slaven und Sklavinnen verschleppt wurden und 1100 ums Leben kamen. Dieser Menschenhandel, akribisch von lokalen Historikern wie Niklaus Stettler, Peter Haenger und Robert Labhardt am Beispiel der Welthandelsfirma Burckhardt & Cie erforscht, trug zum Basler Reichtum bei.

Auch Fässler und Rechsteiner erzählen die andere Geschichte, die nicht in den Schulbüchern steht. Sie erzählen vom Beginn des Welthandels und der Globalisierung mit Basler Beteiligung, und sie tun dies lustvoll und mit Humor. Wer weiss schon, dass die berühmten Karten des Pazifischen Ozeans, die dem Entdecker James Cook zugeschrieben werden, nicht von ihm, sondern von einem namenlosen Einheimischen gezeichnet wurden?

Basel kolonial: Stadtspaziergang mit Hans Fässler, dem Erforscher von Kolonialismus und Sklaverei. Bild: Roland Schmied

Während ein Nieselregen über unsere Köpfe niedergeht, verteilt Karl Rechsteiner vor dem Kollegiengebäude selbst gemachte Schokolade, um uns die Geschichte des Rohstoffs Kakao auch sinnlich erfahrbar zu machen. Aus den Kakaobohnen gewannen die Azteken das Kultgetränk Xocolatl. Diese mit Chili gewürzte «Mole poblana» wird noch heute als pikante Kakaosauce in Mexiko zum Poulet serviert. Von den spanischen Conquistadoren entdeckt, wurden Kakaobohnen und andere Gewürze und Zucker im Dreieckshandel nach Europa geschifft, wo sie als Stimulanzien galten und in speziellen Porzellangefässen angeboten wurden. Krämer aus Italien, sogenannte Chocolattieri, brachten Schokowürste auf den Markt.

Die Schweizer importierten aber nicht nur, sie betrieben selber Sklavenplantagen, zum Beispiel Isaak ­Faesch und Johann Jakob Hoffmann im 18. Jahrhundert im karibischen St. Eusta­tius. Durch Sklavenarbeit gewonnene Kakaobohnen wurden in Europa verarbeitet und versüssten bald mehr als nur der Oberschicht das Leben. Das zwinglianische Zürich musste Schokolade wegen seiner aphrodisiakischen Wirkung verbieten, während in den Berner «Chocoladenstuben» allzu lockere Umgangsformen herrschten.

Eine andere Sicht auf Schweizer Geschichte wäre möglich

Dass an einigen der schönsten Basler Patrizierhäuser Sklavenblut klebt, weiss man seit längerem, aber es drang nie ins Bewusstsein der Mehrheit.

Was würde sich ändern, wenn man die Kolonialgeschichte als Teil der Schweizer Geschichte akzeptieren würde? Wenn man schon in der Schule erführe, dass die Genussmittel Zucker, Kakao und Kaffee jahrhundertelang durch Menschenhandel gewonnen wurden? Was wäre, wenn im Wikipedia-Artikel unter dem Stichwort «Das Blaue und das Weisse Haus» nicht nur architekturhistorische, sondern auch Hinweise auf die blutigen Kolonialzusammenhänge zu lesen wären? Wäre nicht auch dieses Wissen in den Beständen der Basler Universitätsbibliothek gut aufgehoben, um zukünftigen Generationen eine andere Sicht auf die Schweizer Geschichte zu ermöglichen?

In ein moralisches Dilemma fällt nur derjenige, der die Schweizer Geschichte ohne Makel und die Quellen des Wohlstands «sauber» haben will. Zum Skandal wird dieses Wissen erst, wenn man es weiter verschweigt und verdrängt. Die Flecken, welche die Universität und einige Repräsentationsbauten Basels erhalten, eröffnen einen realistischen Blick auf unsere westliche Kultur, die ja keine Heilsgeschichte ist. Wie es der Philosoph Walter Benjamin schon 1936 formulierte:

«Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein.»

Nach dem Spaziergang mit Hans Fässler und Karl Rechsteiner hat sich die Stadt verändert; mehr denn je ist sie nun ein Teil der globalisierten Welt.