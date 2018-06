Aus kulinarischer Sicht ist Serbien unser deftigster WM-Gegner Wer sich eine serbische Mahlzeit gönnt, wird zwar nicht mit Exotik überrascht, aber genau auf die richtige Art satt. Trotz Kulturaustausch über Jahrhunderte bleibt die Küche vor allem eins: bodenständig. Sasa Rasic

Sie dürfen bei einer serbischen Mahlzeit nicht fehlen: Sarma, Kohlrouladen mit Hackfleisch und Reis. (Bilder: Getty)

Wenn diesen Freitag an der Fussball-Weltmeisterschaft in Russland die Schweiz auf Serbien trifft, wird sich der eine oder andere serbische Fan im Vorteil wähnen. Schliesslich dürfte mit der traditionellen Ernährungsweise, die seit Jahrhunderten sogar den Landwirten die Energie gibt, alles aus der fruchtbaren Erde herauszuholen, 90 Minuten auf dem Fussballfeld zu glänzen, kaum ein Problem darstellen.

Rakija: Hochprozentiges gehört dazu.

Denn die serbische Küche ist angenehm weit weg von Haute Cuisine und glänzt mit sättigenden, bodenständigen Rezepten und reichhaltigen Portionen. Die lange Geschichte mit wechselnden Eroberern über die Jahrhunderte – allen voran den Osmanen, welche den Balkan vom 14. bis ins 19. Jahrhundert dominierten – hat auch Spuren in den lokalen Mahlzeiten hinterlassen, doch allzu Exotisches sucht man hier vergebens.

Geschmortes und Fleischberge

So wie praktisch in allen Lebensbereichen, macht im spannungsgeladenen ehemaligen Jugoslawien die Politik auch vor der Küche nicht halt. Der Grossteil der serbischen Rezepte wird auch in Kroatien und Bosnien-Herzegowina zu den Nationalgerichten gezählt – und die Urheberschaft ist entsprechend umstritten (was ich durch Grosseltern aus Kroatien sowie Serbien persönlich bestätigen kann). Speziell auffallend dabei ist, dass in der Regel unumstritten ist, dass die Bosnier einen Grossteil der Rezepte am besten hinkriegen.

Klassiker: die Cevapcici.

Sei es Taufe, Hochzeit, Abdankungsfeier oder der Besuch einer grösseren Gästerunde, ein Topf voll Sarma (siehe Kasten) darf auf dem Tisch nicht fehlen. Die mit Reis und Hackfleisch gefüllten Kohlblätter sind ein Klassiker der serbischen Küche, und oft wird an ihrer Qualität das ganze Essen beurteilt. Auch sonst bleibt es ziemlich deftig mit Djuvec – geschmortes Reisflesisch mit Gemüse – und Pasulj, zu einer dicken Suppe eingekochte Bohnen, in denen gut und gerne das eine oder andere dickgeschnittene Stück Speck auftaucht. Dazu gereicht werden eingelegte Paprika.

Stolz sind die Serben auch auf die Fleischmengen, die sie ihren Gästen gerne aufgeschichtet auf Platten servieren: in Form der allseits beliebten Hackfleischröllchen Cevapcici, Filets, den Spiessli Raznici und einer einheimischen Variante des Burgers (Pljeskavica).

Rahmiger Genuss: Kajmak

Doch der Genuss wäre nicht komplett ohne Ajvar – den man salopp als ­Paprika-Ketchup beschreiben könnte – und Kajmak. Diese spezielle Art von Rahm, der schichtweise aus Rohmilch gewonnen wird (siehe unten), ist vielseitig einsetzbar, wird gerne auch mal zum Frühstück als Brotaufstrich gegessen oder als Füllung für die Pljeska­vica verwendet.

Und Brot gibt es praktisch nur in einer Form: Relativ gummiartige Weissbrotlaibe in imposanten Dimensionen. Nach dem Hauptgang werden neben diversen Kuchen das sirupgetränkte Blätterteiggebäck Baklava oder die gelierte Süssigkeit namens Ratluk gereicht. Auf keinen Fall fehlen darf dabei der türkische Kaffee mit dem dicken Bodensatz.

Achtung bei den Ferienmitbringseln

Slijivovica,

der Zwetschgenschnaps

Nicht ignoriert werden darf neben Gerichten das Hochprozentige, welches das Land zu bieten hat. Der Sammelbegriff für Hochprozentiges lautet Rakija – die wohl bekannteste Sorte ist die Sljivovica, der Pflaumenbrand, und gilt gemeinhin als Medizin für alles Mögliche. Die serbische Küche ist ein etwas exklusiver Genuss. Entsprechende Restaurants sind rar, die Zutaten müssen zum Teil gesucht werden. Und wer sich überlegt, Spezialitäten nach Hause zu nehmen, muss aufpassen: Tierische Produkte ausserhalb der Schweiz und EU dürfen nicht mit über die Grenze genommen werden und werden am Zoll entsorgt – um die Einschleppung von Krankheiten zu verhindern. Doch Rakija lässt sich zum Glück verzollen – und ist jeden Tropfen der 15 Franken Importgebühr pro Liter wert.