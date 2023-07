Geniessen Kochen mit Estragon: anschmiegsam und geheimnisvoll Unter den Küchenkräutern ist der Estragon der heimliche Star. Richtig populär ist er jedoch nur in der französischen Küche. Wer ihn nicht kennt, sollte sich jetzt mit ihm anfreunden. Er bietet sich gerade verschwenderisch an.

Bild: Volosina/iStockphoto

Bald ist der Frühsommer vorbei. Höchste Zeit, dem im Garten üppig und hüfthoch gewachsenen Estragon zu huldigen. Er ist mir seit langer Zeit unter allen Küchenkräutern der liebste. Dabei bin ich in guter Gesellschaft. Der britische Kochbuchautor und Food-Journalist Nigel Slater gesteht in «Einfach geniessen» (Dumont Verlag): «Ich bin hoffnungslos verschossen in die Anisnoten des Estragons.» Und die Schweizer Spitzenköchin Tanja Grandits schreibt in ihrem «Kräuter»-Kochbuch (AT Verlag), sie würde den Estragon aus ihrer Küche niemals hergeben. Er hat für sie «etwas Geheimnisvolles». «Ich schmecke aus ihm Anis, Fenchel und Basilikum heraus. Er hat aber auch etwas Herbes, an Tanne Erinnerndes.»

Diese Geschmacksnoten verdankt das Kraut der chemischen Verbindung Estragol, die unter anderem auch in Kerbel und Basilikum vorkommt. Der Estragon hat jedenfalls ein delikates, markantes Aroma mit einem langen Abgang, wie Weinkenner sagen würden. Und dieses Aroma schmiegt sich auf wunderbare Weise an ganz unterschiedliche Gerichte hervorragend an.

Bis in den Herbst hinein pflückbar

Bild: Benjamin Manser

Auch im Garten ist der Estragon freundlich: Er wächst einfach Jahr für Jahr vor sich hin, der Busch wird bis zu 150 Zentimeter hoch. Die länglichen, spitzen Blätter und die Triebspitzen kann man vom Frühling bis in den Herbst hinein pflücken. Frisch ist das Kraut am besten.

Wenn man zur Herkunft und zum Namen des Gewürzkrautes recherchiert, stellt man fest: In China kannte man den Estragon offenbar schon lange vor unserer Zeitrechnung. Im Alten Ägypten diente daraus hergestelltes Öl kultischen Handlungen. In Italien wurde er im 13. Jahrhundert erstmals nachgewiesen. Ob sich unser Name für das Kraut ursprünglich einer schluderigen Übernahme eines arabischen Begriffs verdankt oder dem Volksglauben, mit ihm liessen sich Schlangenbisse heilen, ist unklar.

Jedenfalls hat er etwas mit Drachen und Schlangen zu tun, wie die entsprechenden Wörter im Griechischen und Lateinischen nahelegen (drakos, draco). Früher war ja oft auch von Drachenkraut die Rede. Der Begriff, wie wir ihn im Deutschen verwenden, hat sich im

16. Jahrhundert in Frankreich herausgebildet. Dort soll König Ludwig XIV. befohlen haben, Estragon in den königlichen Gärten anzupflanzen. Mag sein, dass er deshalb aus der französischen Küche noch heute nicht wegzudenken ist.

Er veredelt verschiedenste Gerichte

In meiner Küche bereite ich seit vielen Jahren immer wieder mal ein Poulet mit einer Tomaten-Estragon-Sauce zu – ein absolutes Wohlfühlgericht (siehe Rezept unten). Woher ich das Rezept ursprünglich habe, weiss ich nicht mehr.

Estragon verwandelt nicht nur ein Poulet in einen wunderbaren Schmaus, sondern macht sich auch gut zu Kaninchen oder Fisch. Ein pochiertes Zanderfilet schmeckt ausgezeichnet mit einer klassischen Buttersauce, einer Beurre blanc, der man einfach etwas fein geschnittenen Estragon beigibt. Oder ganz klassisch mit der berühmten Sauce béarnaise, in der das Küchenkraut niemals fehlen darf.

Auch Saucen auf Rahmbasis gehen immer, verfeinert mit Zitrone etwa ergibt das ein herrlich sommerliches Pasta-Gericht mit runder Note (siehe Rezept unten). Einen Crevetten- Cocktail kann man auch mal mit einer Mayonnaise-Joghurt-Sauce servieren, unter die man Chilisauce, Ketchup und je einen Spritzer Sherry und Zitronensaft sowie fein geschnittene Estragonblättchen mischt. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Schliesslich noch ein Hinweis an die «Pilzler»: Wenn ich im Herbst verschiedene Waldpilze in Butter dünste, gebe ich statt gehackter Petersilie gerne auch mal den geheimnisvollen, «tannigen» Estragon bei. Schmeckt auf einem Toast grossartig.

Poulet mit Estragonsauce

Bild: Benjamin Manser

Zutaten für circa 4 Personen 1 Poulet, in 8 Stücke zerteilt (wie: siehe schweizerfleisch.ch), Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, 3 EL Butter, 2 Karotten, in ca. 3 cm lange, zündholzdünne Stifte geschnitten, 12 Frühlingszwiebeln (oder kleine Schalotten), 1,5 dl Estragonessig, 1,5 dl Weisswein, 2 dl Rahm, 1 EL Dijonsenf, 1 EL Tomatenmark, 5 Zweige frischen Estragon, Blätter mittelfein geschnitten, 3 grosse Tomaten, enthäutet, entkernt und gewürfelt, 2 Petersilienstängel, 1 Lorbeerblatt, 1 Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker

Zubereitung Ofen auf 180 Grad vorheizen. Pouletteile salzen, in einem Bräter in heisser Butter rundherum goldbraun anbraten, danach pfeffern. Die beiden Bruststücke herausnehmen und warm stellen. Karotten und Zwiebeln beigeben, Pfanne zudecken und für 20 Minuten in den Ofen geben. In der Zwischenzeit ein Tomatenconcassée zubereiten: Petersilie, Knoblauch und Lorbeerblatt in Butter leicht anschwitzen, Tomatenwürfel zugeben. Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken. Einköcheln lassen.

Nach den 20 Minuten den Estragonessig und den Weisswein zu den Fleischstücken geben, ebenso die beiden beiseite gestellten Bruststücke. Die Pfanne für weitere 15 Minuten ohne Deckel in den Backofen stellen.

Nun die Zubereitung der Sauce: Pouletteile aus der Pfanne heben und warm stellen. Danach Rahm, Senf und Tomatenconcassée (Kräuter zuerst daraus entfernen) in die Pfanne geben, sanft aufkochen und gut verrühren. Abschmecken, evtl. mit noch etwas Essig, vielleicht etwas Tomatenmark oder einem Teelöffel Senf. Auf jeden Fall noch kräftig pfeffern und die Hälfte der geschnittenen Estragonblätter beifügen.

Die Sauce in eine weite, flache Servierschüssel geben, die Pouletteile darauflegen und mit den restlichen Estragonblättern bestreuen. Dazu passen Nudeln, Reis oder Weissbrot.

Tagliatelle mit Zitronen-Estragonsauce

Bild: rza

Zutaten für 3-4 Personen 300 g Tagliatelle, Salz, eine Zitrone, 1 dl Weisswein, 1/2 TL Gemüsebouillon-Paste, 6 Zweige Estragon, 2 Schalotten, 1 Knoblauchzehe, 3 EL Olivenöl, 150 g Halbrahm, 1/2 TL Maizena, eine Prise Muskatnuss, wenig Zucker, Salz und wenig Chiliflocken

Zubereitung Pasta in Salzwasser knapp al dente garen. Beim Abgiessen 2 bis 3 Esslöffel Pastawasser in einer kleinen Schüssel auffangen. Zitrone auspressen. Estragonblättchen von den Zweigen zupfen und fein hacken, ebenso die Schalotten und den Knoblauch.

Olivenöl in einer Pfanne langsam erhitzen. Wenn es warm ist, Schalotten und Knoblauch beifügen und andünsten. Es darf nicht zu heiss werden, sonst verbrennt der Knoblauch. Mit Weisswein ablöschen, die Bouillonpaste einrühren und die Flüssigkeit aufkochen, auf die Hälfte reduzieren.

Inzwischen Halbrahm in einer kleinen Schüssel oder Glas mit Zitronensaft, Maizena, Muskatnuss, Zucker und der Hälfte Estragon gut vermischen. Dazugeben, umrühren und die Sauce fünf Minuten leise köcheln lassen. Falls sie zu sehr eindickt, das beiseite gestellte Pastawasser dazugeben und umrühren.

Nudeln zur Sauce geben und mischen. Alles nochmals gut warm werden lassen. Mit ein paar Spritzern Zitronensaft und Salz abschmecken. Auf einem Teller anrichten. Den restlichen Estragon und die Chiliflocken darüber streuen, servieren. Rezept: Rahel Empl