Gastbeitrag Die Schweiz steht beim Mobilitätswandel schlecht da – was wir von Israel lernen können Der Verkehr in der Schweiz ist ineffizient und leistet keinen Beitrag zur CO2-Reduktion. Dabei wäre mit dem besseren Einbezug von Smart Mobility viel möglich. Eine Auslegeordnung.

Ein autonomer Shuttle im Testbetrieb in Sion: Obwohl das Projekt sinnvoll ist, wurde es nur dezentral und nicht auf nationaler Ebene durchgeführt. Bild: Manuel Lopez/Keystone

Der Transportsektor ist der einzige Wirtschaftsbereich, der keinen Beitrag zur Reduktion der Treibhausgase leistet. Ganz im Gegenteil: Er produziert weltweit betrachtet immer mehr Emissionen. Hinzu kommt, dass der Verkehr sehr ineffizient organisiert ist und enorme Flächen benötigt. Ganz zu schweigen, dass immer noch viele Menschen von der Mobilität ausgeschlossen sind.

Die Fakten zur effizienten Nutzung sind bekannt: In der Schweiz befinden sich durchschnittlich nur 1,5 Personen im Fahrzeug, und die Fahrzeuge sind pro 24 Stunden lediglich 55 Minuten im Einsatz. Auch die Züge in der Schweiz weisen eine durchschnittliche Auslastung von nur etwa 30 Prozent auf. Geht das wirklich nicht besser? Wollen wir warten, bis vielleicht einmal das Metaverse die physische Mobilität reduziert?

Tatsächlich sind erste Ansätze für eine andere Mobilität inzwischen auch bei uns zu beobachten. E-Bikes prägen inzwischen das Bild in vielen Innenstädten, die Wege für Radfahrer und Fussgänger werden verbreitert, die für die Autos zurückgebaut, Car- und Bike-Sharing sind auf dem Vormarsch, Autos können per Abo und damit nach Bedarf genutzt werden, an Bahn­höfen werden Bike-Stationen eröffnet, die Fahrpläne von Bussen und Bahnen werden noch besser aufeinander abgestimmt, beim Bau neuer Quartiere wird die Mobilität gleich mitgedacht, Ladesäulen für E-Fahrzeuge schiessen aus dem Boden, und sogar selbst fahrende Busse sind im Einsatz.

So weit, so gut. Allerdings fällt auf, dass viele dieser Vorhaben die Projektphase nie verlassen und damit flächendeckend gar nicht zum Einsatz kommen. So wurde beispielsweise der Betrieb einiger fahrerloser Busse bereits wieder eingestellt. Zudem sind diese verschiedenen Projekte über die gesamte Schweiz verteilt. Dies mag unserem dezentralen politischen Ansatz entsprechen, weist jedoch den Nachteil auf, dass die einzelnen Vorhaben nie gleichzeitig wirken können: So dürfte die Einführung von elektrischen Mietfahrrädern im Innenstadtbereich erst dann wirklich erfolgreich sein, wenn man gleichzeitig Radspuren anlegt. Wir testen das eine hier und das andere dort. So entsteht ein Flickenteppich von Massnahmen, die nicht zusammenhängen.

Das grösste Hindernis für den Mobilitätswandel ist jedoch unser Denken: Taucht irgendwo ein Engpass bei der Verkehrsinfrastruktur auf, der womöglich zu Staus und Wartezeiten führt, besteht unser Reflex darin, eine zusätzliche Fahrspur oder eine weitere Bahn- oder Busstrasse vorzuschlagen.

Wir bauen stets aus, statt die neuste Technologie zu nutzen. So könnte man beispielsweise die Parkplätze im Innenstadtbereich mit Sensoren ausstatten, die dem herannahenden Verkehr signalisieren, ob sie besetzt oder frei sind. Damit liessen sich bis zu 30 Prozent des Autoverkehrs in Innenstädten reduzieren.

Offensichtlich prägen viele Ängste unsere Haltung gegenüber Smart Mobility. Unter anderem wohl auch darum, weil wir sichtbar einen Autonomieverlust erleben.

Ein symptomatisches Beispiel: «Fussgängerin von selbst fahrendem Auto tödlich verletzt» titelten die Medien nach einem Unfall in Arizona und sahen alle Vorbehalte gegen diese Technologie bestätigt. Die Statistik zeigt ein anderes Bild: Man geht allgemein davon aus, dass sich die Kollisionshäufigkeit durch selbst fahrende Autos um 90 Prozent verringern wird. Die Headline könnte also auch «Neun Leben dank selbst fahrenden Autos gerettet» lauten.

Schauen wir auf ein Land, in dem viele dieser neuen Ideen längst umgesetzt sind und in Bezug auf die Grösse und Verkehrssituation mit der Schweiz vergleichbar ist: Israel. Warum klappt der Wandel dort und bei uns nicht? Sechs Argumente sind entscheidend:

Erstens braucht es politischen Willen auf den höchsten Ebenen für eine Veränderung der Mobilität.

Zweitens geht damit eine Bereitstellung von Budget einher, um die vielversprechendsten Vorhaben von der Projektphase in den flächen­deckenden Einsatz zu überführen. Hierzu wurde in Israel das Prime Minister’s Office eingeführt, das die Kompetenzen aus den einzelnen Ministerien zusammenführt.

Drittens: Es wurde in jedem Ministerium eine Einheit für Smart Mobility geschaffen, die Projekte priorisiert, Zeit- und Umsetzungspläne erstellt, das Budget verteilt und Städte und Regionen als Umsetzungspartner gewinnt.

Viertens wurde der regulatorische Rahmen rasch festgelegt, damit alle Investoren eine gewisse Planungssicherheit erhalten. Dadurch konnten auch private Geldgeber gefunden werden, sodass sich letztlich die Formel ergab: Für jeden privat investierten Dollar gab die Regierung einen halben Dollar dazu.

Fünftens richtete das Prime Minister’s Office einen runden Tisch für Städte und Gemeinden ein, um diese in der Umsetzung der vielfältigen Mobilitätsprojekte zu unterstützen. Neben dem Austausch von Wissen und Erfahrung entstand ein gesunder Wettbewerb zwischen den Akteuren, was den Mobilitätswandel beschleunigt.

Sechstens gelingt es Israel, eine Begeisterung für Tech- Berufe zu schaffen – auch aus der Situation heraus, dass das Land nur dank Technologie existieren kann. Kein Land auf der Welt hat prozentual mehr Arbeitskräfte im Hightech- Sektor als Israel. Die Israeli sagen: «Wir wollen einen Apollo-Effekt: Alle Israeli sollen Ingenieure werden.» Mit unseren hervorragenden technischen Hochschulen hätten wir das Potenzial, mit Israel gleichzuziehen.

Es geht also doch. Höchste Zeit, dass auch bei uns die Lust auf eine bessere, weil umweltschonendere, effizientere und inklusive Mobilität entsteht. Es gäbe so viel für uns zu gewinnen: Denken wir nur an die historische Chance, die Schweiz zu einem der weltweit führenden Standorte für eine smarte Mobilität zu entwickeln. Allein das wäre alle Mühen wert.

Zu den Autoren zvg Andreas Herrmann Professor und Direktor am Institut für Mobilität Uni St. Gallen