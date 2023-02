Frühling Draussen in der Natur: Diese Kräuter kann man jetzt pflücken Wer auf einem Spaziergang durch Wiesen und Wälder die Augen offen hält, findet Zutaten für Suppen und Salate.

Inhaltsverzeichnis Bärlauch

Brennnessel

Fichte

Gänseblümchen

Giersch

Gundermann

Löwenzahn

Sauerampfer

Scharbockskraut

Spitzwegerich

Bärlauch kann man auch im eigenen Garten pflanzen. Bild: Michel Canonica

Die Bärlauchblätter sind zwischen März und April erntereif. Man findet sie in lichten Wäldern. Achtung: Verwechslungsgefahr besteht unter anderem mit dem Maiglöckchen.

Der Geschmack des Bärlauchs ist scharf und schmeckt nach Knoblauch. Ganz jung ist er am besten. Auch die Blüten kann man verwenden, zum Beispiel als Deko oder im Salat. Die Zwiebeln des Bärlauchs kann man anstelle von Knoblauch zum Kochen nutzen.

Aussehen: Die Blätter sind 20 bis 30 Zentimeter gross, auf der Oberseite matt glänzend, unten matt. Die Blüten sind weiss und sternförmig. Riecht nach Lauch.

Eine Berührung mit der Brennnessel kann unangenehm sein. Bild: Michel Canonica

Blätter kann man von April bis Oktober pflücken, am besten mit Handschuhen. Damit sie nicht mehr brennen, die Blätter vor dem Rohessen in warmes Wasser einlegen oder mit einem Wallholz darüberfahren. Der Geschmack lässt sich als würzig und nussig bezeichnen. Man kann die Blätter roh oder gekocht für Salate, Suppen, im Spinat oder Smoothies verwenden.

Zu finden sind Brennnesseln an stickstoffreichen Standorten (in der Nähe des Komposts), an Waldrändern aber auch in Städten und Dörfern.

Aussehen: Bis zu 1,5 Meter gross, spitz zulaufende Blätter mit gesägtem Blattrand. Brennhaare an allen Pflanzenteilen. Wächst in grossen Gruppen.

Die Fichte ist nicht nur als Christbaum beliebt. Bild: PD

Die Fichte findet man in den hiesigen Wäldern. Von April bis Mai ist die Zeit, in der man den Austrieb sammeln kann. Aus den jungen Triebspitzen kann man zum Beispiel Gelee, Sirup oder Bonbons herstellen. Die Nadeln kann man trocknen und als Gewürz oder Tee verwenden.

Aussehen: Bis zu 50 Meter hoher Baum mit spitzen Nadeln. Der Stamm hat eine rötlich-braun gefärbte Rinde.

Gänseblümchen hübschen den Salat auf. Bild: Walter Schwager

Das Gänseblümchen findet man von Februar bis November auf nährstoffreichen Wiesen, Rasen oder in Parks. Die Blätter sind mild, der Stängel schmeckt süss, die Blüten leicht pfeffrig.

Aus den Blüten und Blütenstängeln kann man Gelee herstellen. Die Blüten und Blätter eignen sich als Beigabe in Salate, Suppen, Kräuterbutter oder Kräuterquark.

Aussehen: Die Pflanze wird bis zu 15 Zentimeter hoch. Der Stängel hat keine Blätter, die Blüten haben spatelförmige, weisse Blätter.

Giersch eignet sich als Salat oder für Pesto. Bild: Michel Canonica

Giersch findet man in feucht-schattigem Gebüsch, an Waldrändern und nährstoffreichen Böden. Die Blätter kann man von März bis Oktober ernten, die Blüten im Juni und Juli. Früchte trägt der Giersch von Juli bis September. Der Geschmack erinnert an Rüebli, Petersilie oder auch Sellerie.

Verwenden kann man das Kraut als Tee, die jungen Blätter eignen sich als Salat, für Pesto oder Kräuterbutter. Die Blüten sind eine essbare Dekoration und die Früchte können als Gewürz verwendet werden.

Aussehen: Die Pflanze kann bis zu einem Meter hoch werden. Die weissen Blüten sind in Doppeldolden angeordnet. Die Blätter sind doppelt gefiedert mit gesägtem Rand.

Gundermann hat zarte, violette Blüten. Bild: Andrea Weibel

Gundermann findet man in der Nähe von Hecken aber auch auf Wiesen, bevorzugt an schattigen Stellen. Die Blätter können von April bis Oktober verwendet werden. Die Blüten sind von April bis Juni verfügbar.

Der Geschmack ist aromatisch, ähnlich wie Minze. Die Blätter und Blüten eignen sich als Würze, zum Beispiel in Kräuterbutter oder Kräuterquark aber auch Eierspeisen. Die Blüten sind eine essbare Dekoration.

Aussehen: Die Pflanze kann bis zu 15 Zentimeter hoch, die Ausläufer bis zu einem Meter lang werden. Die Blätter sind nieren- bis herzförmig. Die Blüten sind violett und befinden sich in den Blattachsen.

Die gelben Blüten und Pusteblumen des Löwenzahns kennt jedes Kind. Bild: Michel Canonica

Löwenzahn findet man praktisch auf jeder Wiese. Die Blätter kann man von März bis Oktober ernten, Blüten und Knospen von April bis Juli. Auch die Wurzel kann man für Salat oder als Ofengemüse verwenden, zu ernten von September bis März. Im Geschmack ist Löwenzahn eher bitter.

Die Blätter verwendet man klassisch für Salat oder Kräuterquark. Aus den Blüten kann man Sirup, Löwenzahnhonig oder Likör herstellen.

Aussehen: Die Pflanze wird 10 bis 30 Zentimeter hoch. Die Blattrosette befindet sich am Boden. Die Blätter sind gezahnt. Der Blütenstiel enthält weissen Milchsaft. Die Blütenköpfe sind gelb, später entsteht daraus eine Pusteblume aus Früchten, die an Schirmchen hängen.

Die Sauerampfer schmeckt säuerlich. Bild: Michel Canonica

Die Sauerampfer findet man auf nährstoffreichen Wiesen und Weiden. Die Blätter kann man von März bis Oktober ernten, sie schmecken säuerlich bis zitronig. Die Sprossenspitzen und Blütenknospen wachsen von April bis Mai und können gekocht als Spinat, Suppe oder Gemüse verarbeitet werden. Die Blätter eignen sich als Salat, in Quark oder Brotaufstrich.

Aussehen: Etwa 60 Zentimeter hoch mit pfeilförmigen Blättern. Der Stiel ist lang, die Blüten unscheinbar, rötlich.

Die gelben Blüten des Scharbockskrauts glänzen. Leserbild: Toni Sieber

Achtung: Während der Blüte sollte man das Scharbockskraut nicht mehr essen, da sich schwach giftige Stoffe in der Pflanze anreichern. Die Blätter kann man zwischen Februar und April an geschützten Stellen ernten. Zu finden ist die Pflanze in lichten Laubwäldern, feuchten Wiesen oder an Gewässerrändern.

Das Kraut schmeckt knackig-frisch, mild, salatähnlich. Man kann die Blätter auch gekocht als Suppe, Spinat oder im Auflauf verwenden.

Aussehen: Die Pflanze ist 10 bis 20 Zentimeter hoch. Die herzförmigen, glänzenden Blätter wachsen an langen Stielen. Die sternförmigen, gelben Blüten mit acht bis elf Kronblättern glänzen wie gelackt.

Die Blüten des Spitzwegerich sind einzigartig. Bild: APZ

Den Spitzwegerich findet man an Wegrändern, auf sonnigen Wiesen oder in Parks. Geerntet wird er von April bis August. Der Geschmack ähnelt dem Champignon. Die Blätter können als Salat, als Gemüse oder in Quarks und Suppen verwendet werden. Auch die Knospen kann man als Salat essen.

Aussehen: Die Pflanze ist 10 bis 50 Zentimeter hoch. Die Blattrosette am Boden besteht aus schmalen, spitz zulaufenden Blättern mit fünf bis sieben an der Unterseite stark hervortretenden, parallel verlaufenden Blattnerven. Der Stängel ist blattlos, der Blütenstand braun und kolbenförmig mit weissen Staubbeuteln.