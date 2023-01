Freizeit Nichtstun macht mehr Spass, als wir denken Unsere Angst vor der Langeweile ist gewöhnlich gross. Dabei tut es gar nicht weh – und kann produktiver sein, als bloss Zeit totzuschlagen am Bildschirm.

Greift man nicht grad zum Handy, würde einem vielleicht etwas Wichtiges einfallen... Suteishi / E+

Wir arbeiten, wir fahren Auto, wir verbringen rund dreieinhalb Stunden am Smartphone, zweieinhalb beim Fernsehen ... Für den Menschen gilt offenbar die Maxime: «Besser irgendetwas tun, als nichts.» Dabei würde uns, so die Ergebnisse einer aktuellen Studie, das Nichtstun vermutlich richtig Spass machen.

Ein internationales Forscherteam um Kou Murayama von der Universität Tübingen verglich in insgesamt sechs Experimenten an 259 japanischen und englischen Testpersonen, inwieweit sich ihre Vorhersagen darüber, wie sie es finden werden, einfach nur dazusitzen und nachzudenken, mit ihrer tatsächlichen Erfahrung decken, dies zu tun.

So sollten sie beispielsweise ihre Einschätzung darüber abgeben, wie gut sie 20 Minuten untätig in einem Konferenzraum ertragen werden, ohne Smartphone, Tablet oder sonstige Ablenkungstechnologien. Und danach hat man sie genau diese Art des Nichtstuns erleben lassen und danach gefragt, wie sie es denn fanden.

Nichts tut tut gar nicht weh

Die Antwort: unerwartet gut. Die Probanden genossen die Untätigkeit mehr, als sie ursprünglich gedacht hatten. Und das galt für alle sechs Varianten des Experiments, also auch unabhängig davon, ob die Untätigkeit 3 oder 20 Minuten dauerte.

In einem Versuchsdurchlauf hatte man ausserdem eine Kontrollgruppe, deren Mitglieder nach ihrem erwarteten Vergnügen beim Lesen von Internetnachrichten gefragt wurden und danach genau das tun durften. Sie bekundeten zwar mehr Vorfreude darauf als die anderen auf ihre Inaktivität, doch am Ende war der Genuss in beiden Gruppen gleich.

Der Spassfaktor von Nichtstun und Konsumieren wird also gerne unterschätzt. Dieser Aspekt sei gerade für die Gegenwart von enormer Bedeutung, betont Murayama. «Denn heute ist es extrem einfach, die Zeit totzuschlagen», so der aus Japan stammende Professor für Pädagogische Psychologie. Man könne immer und überall irgendetwas tun und tue das auch, aus Angst davor, dass man sich sonst langweilen könnte.

Die Angst vor Langeweile ist unbegründet

Doch das, so die Ergebnisse der Studie, sei offenbar eine unbegründete Angst, die lediglich dazu führe, «dass man eine Gelegenheit verpasst, sich in seine inneren, frei schwebenden Gedanken zu vertiefen.»

Die Forscher betonen ausserdem, dass dieses umherschweifende Sinnieren nicht nur Freude vermittelt, sondern laut anderen Studien es auch kreative Prozesse anstossen kann. Überschätzen sollte man es allerdings nicht, denn der positive Effekt ist keinesfalls sicher. «Nicht jedes freie Denken ist an sich lohnend», warnt Murayama. «Und einige Menschen sind bekanntlich anfällig für die Teufelskreise des negativen Denkens.»