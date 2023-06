FOODBLOG OSTBRÖCKLI Es ist ein Kraut gewachsen: Mit diesen Krautstiel-Rezepten kommen Sie genüsslich in den Sommer Nicht nur die langen Blätter sind schmackhaft, gerade auch die Stiele haben es in sich: Der Krautstiel oder Stielmangold ist ebenso ein Frühlingsgemüse wie sein Verwandter, der Spinat. Er schmeckt dafür noch etwas intensiver.

Was andere Leute - genauer: Amerikaner - für schweizerisch halten, ist manchmal erstaunlich. Die schwedische Hauptstadt beispielsweise oder süddeutsche Eigenarten wie Lederhosen oder Kuckucksuhren. Dass manche Toblerone trotz Umzug immer noch für eine Schweizer Schokolade halten, mag man verzeihen. Dass aber die geschmacklos-weisslichen Scheiben, die manche Amis statt des orangen Cheddars auf den Burger legen, «Swiss Cheese» heissen sollen, mag mancher Schweizer Käser hingegen schon als Beleidigung werten. Immerhin halten aber auch Schweizer ihren Käse für eine typische Spezialität.

Dass Rouladen, die mit Crème aufgerollten Bisquit-Kuchen, in den USA «Swiss Rolls», also Schweizer Rollen oder Brötchen heissen, überrascht schon mehr. Doch der Schweiz werden nicht nur Süssigkeiten zugeschrieben, sondern auch ein Gemüse: Der «Swiss Chard» - Krautstiel oder Stielmangold.

Dabei ist der in der Schweiz wohl nicht das beliebteste Gemüse. 360 Gramm Krautstiel isst der Schweizer im Durchschnitt jährlich. Gar nicht so viel. Denn einmal in der Pfanne, fallen 360 Gramm Krautstiel schnell in sich zusammen, ähnlich wie bei einem Cousin des Krautstiels, dem Spinat.

Trotzdem lohnt es sich, die langen Stiele nach Hause zu tragen, gerade jetzt im Frühling – denn aus Krautstiel kann man nicht nur Aufläufe machen. Er eignet sich auch für leichte, schnelle Frühlingsgerichte. Hier ein paar Ideen.

Simpel: Krautstiel mit Paniermehl und Parmesan

Einfach und fein: Krautstiel mit Brösmeli und Parmesan.

Einzelne Krautstiele sind zwar deutlich grösser als Spinatblätter. Trotzdem sind sich die beiden Gemüse ziemlich ähnlich, auch in ihrer Verwendung. Der Krautstiel hat aber einen herberen, intensiveren Geschmack. Deshalb braucht er kaum Gewürze, um eine herrliche Gemüsebeilage zu liefern. Etwas Knoblauch, Olivenöl, Parmesan und etwas Paniermehl reichen, wie hier:

1 Knoblauchzehe

2-3 EL Olivenöl

ca 500 Gramm Krautstiel

1 Handvoll geriebener Parmesan - etwa 50 Gramm

1 Handvoll Paniermehl, 50-70 Gramm

Salz

Erst wird ein Topf Wasser aufgekocht und grosszügig gesalzen. Während das Wasser aufheizt, den Krautstiel waschen und grob in Streifen schneiden. Auch die Stiele in etwas dünnere Streifen schneiden. Sie kommen etwas früher ins kochende Wasser. Nach zwei Minuten kommen die Blätter dazu. Etwa zwei Minuten weiterkochen, herausnehmen und abtropfen. Eine Bratpfanne aufheizen, Olivenöl und Knoblauch hineingeben, dann den Krautstiel. Ein paar Minuten dünsten, dann den Parmesan hinzugeben, schmelzen lassen. Schliesslich das Paniermehl darüber geben. Ein paar Mal rühren und fertig – passt gut als Beilage zu einer Salsiccia vom Grill!

Krautstiel-Tarte mit Speck

Auch auf Blätterteig macht sich Krautstiel gut.

Dass Krautstiel gut mit Käse und Rahm auskommt, ist kein Geheimnis. Deshalb eignet er sich, gegen Ende seiner Saison, auch gut für Aufläufe und Gratins, wenn es wieder kälter wird. Doch es geht auch leichter, wie auf dieser Tarte:

1 Blätter- oder Kuchenteig ausgewallt

ca 300 Gramm Krautstiel

ca 200 Gramm Crème fraîche

5 Streifen Rohessspeck

Salz

Wenig Parmesan

Zuerst die Stiele des Krautstiels in ca 1 cm breite Streifen schneiden, die Blätter nur grob hacken und alles blanchieren. Den Ofen aufheizen und den Teig auf einem Blech auslegen. Die Crème fraîche darauf verstreichen und etwas salzen. Als Variante kann man die Crème auch mit allerlei Frischkäse oder Kräutern mischen. Dann den Mangold auf dem Teig verteilen; den Speck in kleine Stücke schneiden, darauf verteilen. Schliesslich etwas Parmesan darüberreiben. Bei 190 Grad ca 20 Minuten backen.

Krautstiel-Gözleme

Statt Spinat kann man auch Krautstiel in die Gözleme packen.

Gözleme sind gefüllte Fladenbrote aus der Türkei – hervorragendes Streetfood, aber auch eine gute Idee für eine leichte Mahlzeit zu Hause. Es gibt sie mit verschiedenen Füllungen, am gängigsten ist die Variante mit Spinat und Käse. Doch Feta oder seine türkischen Verwandten passen auch gut zu Krautstiel. Fast noch besser eigentlich. Schnell am Ziel ist auch hier, wer einen Pizzateig im Kühlschrank hat, doch ist ein einfacher Teig schnell geknetet.

Teig 250g Mehl

140 ml lauwarmes Wasser

2 EL Olivenöl

1 TL Salz

Zuerst das Mehl mit dem Salz vermischen, dann die Flüssigkeit hinzugeben. Gut kneten und eine Stunde ruhen lassen. Zeit genug für die Füllung.

ca 350 g Krautstiel

1 kleine Zwiebel

ca 150 g Feta oder andere Hirtenkäse

Salz, Gewürze wie Kreuzkümmel, Paprika

Den Krautstiel erst hacken. Man kann ihn zuerst blanchieren, bevor man ihn mit der Zwiebel dünstet, er verliert dann etwas weniger Wasser. Man kann ihn aber auch frisch mit der Zwiebel in die Pfanne hauen. Daneben den Käse zerbröckeln und mit dem garen Krautstiel vermischen, salzen und nach Belieben würzen. Den Teig zu ca sechs gleich grossen Kugeln formen und dünn etwa auf Pfannengrösse auswallen. In eine heisse Bratpfanne mit etwas Olivenöl geben, eine Hälfte mit etwas Füllung belegen. Den Fladen zuklappen und auf beiden Seiten ca 3 Minuten backen.

Pastapfanne mit Krautstiel und Salsiccia

Sie haben trotz Frühling echten Hunger? Dann versuchen Sie es mit dieser Pastapfanne mit Krautstiel und einer italienischen oder Tessiner Wurst. Man kann sie allerdings auch weglassen oder mit etwas Speck ersetzen. Für etwa drei Portionen:

300 g nicht zu lange Pasta, zum Beispiel Penne

300–400 g Krautstiel

1 Knoblauchzehe

1 Salsiccia oder Tessiner Wurst, ca 150 Gramm

1 dL Rahm

1-2 EL Pinienkerne

Zuerst einen Topf mit Wasser aufsetzen. Dann den Krautstiel waschen und grob in Streifen schneiden. Den Knoblauch hacken und die Wurst aus der Haut lösen und mit dem Messer oder den Fingern in kirschgrosse Stücke zerlegen.

Eine Bratpfanne erhitzen, die Pinienkerne darin etwas anbräunen, wieder herausnehmen. Olivenöl in die Pfanne geben und erhitzen, die Salsiccia-Stücke darin braten. Nach einigen Minuten den Knoblauch und den Krautstiel dazugeben, auf kleinerer Stufe weiterbraten, ganz leicht salzen. Derweil die Pasta ins Salzwasser geben. Nach einige Minuten ca zwei Espressotassen Pastawasser zum Krautstiel geben, weiterkochen.

Sind die Pasta knapp al dente, diese mit dem Schaumlöffel aus dem Wasser zu Salsiccia und Krautstiel geben. Noch etwas Pastawasser mitgeben. Dann den Rahm in die Pfanne geben, und noch eins, zwei Minuten verrühren, Pinienkerne darüber geben. In die Teller verteilen und mit Pecorino Romano geniessen. En Guete!