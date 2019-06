Kolumne Fauxpas der Woche: Heidi und der Orient Rheinischer Karneval in der Metropole an der Seine - Heidi Klum in einem ziemlich schrägen Outfit. Susanne Holz

Liebe Heidi Klum, Sie sind bekannt als rheinische Frohnatur, und dafür lieben wir Sie auch. Aber sind Sie wirklich sicher, dass auch im Juni in Paris Karneval ist? Zusammen mit Tim Gunn schulterten Sie 16 Staffeln «Project Runway», und nach dieser Designer-Castingshow starten Sie beide nun ein neues Format bei Amazon-Prime-Video: «Making the Cut». Hier soll nach dem viel versprechendsten It-Label gesucht werden. Als Tim Gunn und Sie, liebe Heidi, diese Woche das neue Format direkt am Eiffelturm in Paris präsentierten, hatte man den Eindruck, dass Sie das schrägste It-Label bereits selber tragen. Eine schwarz glänzende Pumphose gesellte sich zu einem gefransten Oberteil, das die Taille beidseitig freilegte. Eine Mischung aus Flaschengeist und Western-Girl? Rheinischer Karneval in der Metropole an der Seine, Thema: Orient à la Heidi? Sei es drum. Auch eine Heidi darf sich modisch mal vertun. Ein It-Girl bleiben Sie trotzdem. Oder gerade deshalb.