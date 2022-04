Europas Wilder Westen Portugals Hinterland: Wo der Fluss leise gluckst und Zikaden ein Konzert geben, verbirgt sich ein altes Geheimnis In Mittelportugal lässt sich hoch zu Ross die üppige Natur erkunden. Und mit der Taschenlampe Pferdemalereien aus der Steinzeit finden.

Im Schutzgebiet leben auch Pferde. Bild: Reserva Natural da Faia Brava

Wer in Alcaria aufs Pferd steigt, ist ganz im Wilden Westen Europas angekommen. Langsam setzt sich der Lusitano-Schimmel in Bewegung. Goldgelb leuchten die Ginstersträucher in der Morgensonne. Klatschmohn und wilder Lavendel streuen Hellrott und Violett ins sanfte Grün am Wegrand.

Das Dörfchen Alcaria im Naturpark Serras de Aire e Candeeiros in Mittelportugal ist nur eineinhalb Autostunden vom Flughafen Lissabon und versetzt den eben Angereisten doch unmittelbar in eine wilde Natur. «Ich habe mir hier einen Traum erfüllt», sagt Ana Varela. Vor 17 Jahren entdeckte die Lissabonnerin den Reiterhof in den Bergen, der damals gerade zum Verkauf stand.

Bild: Win Schumacher

Ihren Centro Hípico de Alcaria teilt sie sich heute mit 15 Pferden, einer Ziege und einem Hund. «Lusitanos sind sehr ruhig, leicht zu reiten und kinderfreundlich», sagt sie. Alles Eigenschaften, die einen Ausritt in die Pinien-Wälder und Ölbaum-Haine der Serras de Aire und Candeeiros zu einem Erlebnis für die ganze Familie machen.

Das Côa-Tal im Nordosten Portugals gehört zu den unberührtesten des Landes und birgt zudem seit Abertausenden von Jahren ein Geheimnis: Niemand weiss, wie alt genau die mysteriösen Steinritzungen von hunderten hier längst ausgestorbenen Tieren – Steinböcken, Auerochsen und Wildpferden – sind. Niemand kann mit Sicherheit sagen, warum die Menschen der Altsteinzeit sie hier mit beeindruckender Kunstfertigkeit hinterliessen.

Bild: Win Schumacher

Bereits in der Steinzeit wurden Wildpferde hier hochgeschätzt

Mitte der 90er-Jahre sollte ein Staudamm die wilden Wasser des Côa nutzbar machen. Ein Archäologe machte Wissenschaftler und die Presse auf die wenig bekannten Petroglyphen aufmerksam. Ein französischer Prähistoriker erkannte das Côa-Tal als «die grösste Freiluft-Stätte mit paläolithischer Kunst in Europa, wenn nicht in der Welt». Mit dem Slogan «Die Felsbilder können nicht schwimmen!» forderten Demonstranten den Baustopp. Am Ende lenkte die Regierung ein.

«Was diesen Ort so besonders macht, ist, dass Natur und Kunst sich hier so nahe sind», sagt die Biologin Ana Berliner. Mit der Taschenlampe führt sie ihre Begleiter durch die Dunkelheit. Bis auf das nächtliche Zikadenkonzert und das leise Glucksen des Flusses ist nichts zu hören. Nichts lässt erahnen, dass sich hier in der Finsternis Portugals ältestes Unesco-Welterbe verbirgt.

Bild: Win Schumacher

Berliner klettert über einige Steinbrocken, dann erleuchtet sie mit einem Schwenk der Taschenlampe eine Felsplatte. Aus zunächst unscheinbar wirkenden Einkerbungen und Linien erwacht urplötzlich ein Wildpferd, das in all seiner Schlichtheit mit bemerkenswerter Eleganz im Stein verewigt wurde. Es ist umgeben von Steinböcken. «Was sie wohl veranlasst hat, die Tiere gerade hier und immer wieder auf denselben Felsen zu hinterlassen?», fragt Berliner. Waren es Jagdskizzen, die Wissen für kommende Generationen weitergeben sollten? Wurden die Pferde als Boten der Wildnis wie Götter verehrt?

Womöglich waren die Felsen Kultorte, Kulisse für Fruchtbarkeitsriten und schamanische Ekstase. Keine der von Steinzeit-Forschern erwogenen Hypothesen können mit Sicherheit belegt werden. Auch das genaue Alter ist nicht eindeutig feststellbar, Experten gehen jedoch davon aus, dass einige der Gravuren aus der Altsteinzeit stammen und um die 30000 Jahre alt sind.

Für Ana Berliner waren die Felsbilder ein Ansporn, der Natur etwas zurückzugeben, was der Mensch ihr schon vor Jahrtausenden genommen hat. Als die Biologin 1996 zum ersten Mal ins Côa-Tal kam, entdeckte sie einen Rückzugsort für seltene Tiere, wie er in Portugal einzigartig war. Habichtsadler, Schwarzstorch und Fischotter hatten hier einen fast unberührten Lebensraum gefunden. Gemeinsam mit anderen Biologen und Umweltschützern entstand die Idee, Flächen aufzukaufen und der Natur zu überlassen.

Auch Gänsegeier fühlen sich im Reservat wohl. Bild: Win Schumacher

Heute ist das Faia-Brava-Reservat Portugals grösstes privat geführtes Schutzgebiet und eines von acht Modellregionen der «Rewilding Europe»-Initiative. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, einige der artenreichsten Naturlandschaften des Kontinents in echte Wildnisgebiete umzuwandeln – durch die auch wieder Wildpferde galoppieren.