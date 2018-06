Rezept Spaghetti an Schinken-Rahm-Sauce Rezept für 4 Personen Susanne Balli

Salzwasser, siedend

500 g Spaghetti

1 EL Bratbutter

zirka 320 g Hinterschinken in Tranchen

1 grosse Zwiebel, fein gehackt

2-3 Knoblauchzehen, fein gehackt

5 dl Rahm 5 EL Reibkäse (z. B. Gruyère)

1 Spritzer Zitronensaft

Salz und Pfeffer aus der Mühle

wenig Muskatnuss

evtl. wenig Maizena

Zubereitung

Bratbutter in eine weite Bratpfanne mit etwas erhöhtem Rand erhitzen. Hinterschinken-Tranchen längs und quer in kleine Quadrate schneiden (zirka 0,5 auf 0,5 Zentimeter) und in der Bratbutter anbraten. Zwiebeln und Knoblauch zufügen und kurz mit dämpfen. Rahm beifügen, zirka 10 Minuten köcheln lassen. Reibkäse zufügen und schmelzen lassen. Mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Falls die Sauce zu wenig bindet, 1 bis 2 Teelöffel Maizena in wenig kaltem Wasser aufgelöst zur Sauce geben und unter Rühren aufkochen. Spaghetti in einem grossen Topf Salzwasser al dente kochen und mit der Sauce servieren.