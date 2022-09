FOODBLOG OSTBRÖCKLI «Schmeckt gut, einfach nicht nach Fleisch»: Die vegane Bratwurst, Planted Chicken und Hackfleisch aus Biertreber im grossen Geschmackstest Fleischlose Ernährung liegt im Trend. Damit nimmt auch die Zahl der Fleischalternativen auf dem Markt zu. Das Ostbröckli-Team hat einige von ihnen getestet.

Den Schweizerinnen und Schweizern vergeht scheinbar immer mehr die Lust auf Fleisch: In neusten Umfragen geben rund fünf Prozent der Befragten an, vegetarisch zu leben. 2015 waren es noch nicht einmal drei Prozent. Gesünder und klimabewusster mag er ja sein, der Vegetarismus. Trotzdem scheint vielen, die auf Fleisch verzichten, auf dem Teller etwas zu fehlen. Jedenfalls nehmen die Gestelle mit Fleischersatz- und Alternativprodukten immer mehr Platz in den Supermärkten ein.

Doch taugen die was? Unsere Ostbröckli-Genussredaktion mit Diana Hagmann-Bula, Urs Bader und Kaspar Enz, gewöhnlich keine Fleischverächter, haben verschiedene Produkte gekauft, in «Die Küche» in der St.Galler Altstadt gekocht, probiert und mit Noten von eins bis fünf bewertet: Nach Geschmack, Biss, Aussehen - und danach, ob es an echtes Fleisch erinnert.

«Better than Chicken», besser als Huhn, behauptet diese Packung der Kemptthaler Firma Planted. Diese hat vor ein paar Jahren mit ihrem Poulet-Ersatz aus gelben Erbsen Furore gemacht. Und vor ein paar Wochen hat Planted neues Kapital von Investoren bekommen - damit will man neue Produkte auf den Markt bringen und weiter wachsen. Das Poulet-Geschnetzelte ist ihr Flaggschiff-Produkt. Wir haben es in einer einfachen Thai-Curry-Sauce probiert.

Diana Hagmann-Bula: Das funktioniert. Mir gefällt, dass es beim Anbraten eine Kruste gibt. Urs Bader: Ich glaube, Gehacktes und Geschnetzeltes ist wohl das, was man am besten nachbauen kann. Aber ich muss zugeben: Das ist gut im Biss. Beim Geschmack dominiert etwas die Sauce. Kaspar Enz: Ja, aber das ist bei echtem Pouletgeschnetzeltem auch so. Geschmacklich hab ich wenig auszusetzen, aber es ist nicht so saftig, wie es echtes Poulet wäre. Fast etwas trocken. Diana Hagmann-Bula: Das wird eine Pouletbrust ja auch, wenn sie zu lange in der Pfanne lag. Also ich finde, man merkt fast nicht, dass es kein Poulet ist.

Planted Chicken Nature Optik: 4,5 Geschmack: 3,5 Textur: 4 Fleischigkeit: 4 Gesamtnote: 4

Kaum ein Fleischprodukt wird so oft vegetarisch imitiert wie ein Burger. Nicht ganz verwunderlich: Schliesslich wird der meist mit Saucen und weiteren Zutaten in ein Brot gepackt - da kann man sich gut verstecken. Mit dem Beyond Burger hat die US-Firma Beyond Meat 2015 die Messlatte aber ziemlich hoch gelegt. Damit beliefert man auch weltweit Burger-Ketten. Konkurrentin ist heute die Deutsche Bio-Produzentin Soto mit ihrem Burger Cashew-Black Bean.

Kaspar Enz: Also der Beyond Burger beisst sich wirklich wie Fleisch. Auch der Geschmack ist recht fleischig, es fehlt mir aber etwas. Urs Bader: Er ist einfach etwas fad. Mit etwas mehr Salz wäre es viel besser. Diana Hagmann-Bula: Aber zwischen zwei Brötchen, mit Saucen und allem drum und dran, würde man wohl nichts merken. Kaspar Enz: Beim anderen schon. Nannte man so etwas nicht mal «Gemüse-Bratling»? Diana Hagmann-Bula: Ein Burger für Leute, die wirklich keinen Bezug zu Fleisch haben. Urs Bader: Es ist ja eigentlich noch schön, dass man das Gemüse drin erkennt: Mais, Peperoni... Diana Hagmann-Bula: Meine ich auch. Er schmeckt etwas rauchig. Kaspar Enz: Ist er nicht einfach ein wenig angebrannt? Diana Hagmann-Bula: Nein, laut Verpackung soll das so sein. Ich mag den Geschmack. Dieser Burger hat einfach nichts mit Fleisch zu tun. Kaspar Enz: Da fragt man sich, warum man Fleisch eigentlich ersetzen muss. Man kann ja auch was vegetarisches kochen, das kein Fleisch sein will. Urs Bader: Diese Frage hat mir auch noch niemand beantworten können. Gerade, wenn man die Zutatenlisten solcher Produkte anschaut: Wär da ein Stück Fleisch nicht ehrlicher?

Beyond Burger: Optik: 5 Geschmack: 3,5 Textur: 5 Fleischigkeit: 4,5 Gesamtnote: 4,5

Soto Burger: Optik: 3,5 Geschmack: 4,5 Textur: 3 Fleischigkeit: 2 Gesamtnote: 3,25

Auch die Brauerei Locher steigt in den Markt mit Fleischersatz ein. Die beiden Brewbee-Fleischalternativen Hack und Geschnetzeltes bestehen aus dem Biertreber - einem proteinhaltigen Nebenprodukt des Brauprozesses. Wir essen es als traditionelles Gghackets mit Hörnli. Aber ohne Apfelmus.

Urs Bader: Optisch sieht es wirklich wie ein schön fein Gehacktes aus. Diana Hagmann-Bula: Ja, das sieht wirklich gut aus. Urs Bader: Aber zum Essen ist es leider etwas gummig. Diana Hagmann-Bula: Nach Fleisch schmeckt es jedenfalls nicht. Kaspar Enz: Das liegt auch an der Zubereitung. Das Hack kommt getrocknet. Vor dem Kochen muss man es einweichen, in einer Bouillon zum Beispiel. Hätte ich jetzt statt einer Gemüsebouillon eine Fleischbouillon genommen, wäre es wohl fleischiger. Aber dann wäre es auch nicht vegetarisch. So schmeckt es halt etwas nach Gemüsesuppe-Gehacktem. Diana Hagmann-Bula: Mit Sauce lässt sich das essen. Urs Bader: Mit mehr Sauce wäre es noch besser. Kaspar Enz: Ja man könnte noch ein zwei Büchsen Tomaten zugeben. Mit mehr Sauce wäre es auch nicht mehr so gummig.

Brewbee Hack: Optik: 5 Geschmack: 3,5 Textur: 2,5 Fleischigkeit: 2,5 Gesamtnote: 3,5

Das Zürcher Hiltl ist laut Guinness-Buch der Rekorde das älteste vegetarische Restaurant der Welt. Bei seinen Fertigprodukten begnügt sich der Pionier deshalb nicht mit den üblichen Burger-Alternativen. Die Hiltl-Köche trauen sich, rohes Fleisch nachzuahmen. Und benutzen dafür viele Kapern.

Urs Bader: Wenn ich bei meinem Metzger Tatar bestelle, sieht es auch etwa so aus. Diana Hagmann Bula: Das wäre aber ein sehr fein gehacktes Tatar. Urs Bader: Ja, mein Metzger macht es nach meinem Geschmack auch etwas zu fein. Die Kapern schmeckt man gut heraus. Kaspar Enz: Nach Fleisch schmeckt es jetzt nicht so, aber ich finde das fein. Man müsste das ja nicht als Fleischersatz verkaufen. Könnte auch ein Brotaufstrich mit viel Kapern sein. Urs Bader: Also einen Hauch Fleisch spüre ich schon im Gaumen. Diana Hagmann-Bula: Aber nicht viel mehr. Das ist für Hardcore-Vegis, die den Geschmack von Fleisch kein bisschen vermissen und auch dazustehen. Urs Bader: Also auf Brot ist es ganz gut.

Hiltl Tatar Optik: 4 Geschmack: 4,5 Textur: 3,5 Fleischigkeit: 2,5 Gesamtnote: 3,5

Die deutsche Firma Wheaty setzt für ihre Merguez auf Seitan. The Green Mountain produziert seine Vegi-Produkte in Landquart. Die Bratwurst besteht unter anderem aus Kräuterseitlingen und Erbsen. Sie sei so knackig wie das Original, verspricht die Firmen-Website. Auch geschmacklich müsse man hier keine Abstriche machen. Wo gibt es schon härtere Prüfer als in St.Gallen?

Diana Hagmann-Bula: Schneiden tut es sich wie eine Bratwurst. Ausser die Haut, die ist sehr dünn. Fast wie Seidenpapier. Urs Bader: Auch der Geschmack erinnert mich etwas an eine Bratwurst. Kaspar Enz: Es hat was Bratwurstiges im Abgang, aber ich finde es irgendwie seltsam. Vielleicht ist es aber auch der optische Eindruck. Ich misstraue Würsten grundsätzlich, die kein Bisschen krumm sind. Urs Bader: Aber sie ist auch zum Essen irgendwie unangenehm. Diana Hagmann-Bula: Das Fluffig-Wurstige fehlt aber etwas. Das stimmt jedoch für die Merguez noch mehr. Kaspar Enz: Ja, ausser dem Bisschen Haut gibt es hier nichts zu beissen. Das Innere ist mehr Paste als Wurst. Diana Hagmann-Bula: Hier find ich den Geschmack eigentlich ganz in Ordnung. Scharf wie andere Merguez-Würste. Die Textur hat einfach nichts mit Wurst zu tun. Urs Bader: So viel Zimt wäre aber nicht nötig gewesen.

Green Mountain Bratwurst: Optik: 3,5 Geschmack: 2,5 Textur: 2 Fleischigkeit: 3 Gesamtnote: 3

Wheaty Merguez Optik: 3 Geschmack: 3 Textur: 2 Fleischigkeit: 2 Gesamtnote: 2,5