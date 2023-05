Geniessen Viel mehr als Unkraut: Der Löwenzahn ist eine Powerpflanze und schmeckt von Wurzel bis Blüte richtig gut Die dottergelben Punkte der blühenden «Söiblueme» leuchten im Frühling in der Natur wie kleine Sonnen. Bei Gärtnerinnen und Gärtnern oftmals als lästiges Unkraut verschrien, ist der Löwenzahn mit seinen Inhaltsstoffen ein heimisches Kraftpaket und kann auf jede erdenkliche Art zubereitet werden.

Löwenzahn blüht bis Juni. Die Pflanze ist auf vielfältige Weise verwertbar. Scisettialfio / iStockphoto

Zugegeben, manche müssen sich einen ordentlichen Ruck geben. Denn im gemeinen Löwenzahn, der jetzt auf Wildwiesen, Matten und in Gärten leuchtend gelb blüht, sehen viele Menschen vor allem eins: ein lästiges Unkraut. Der Korbblütler wächst nämlich im Rekordtempo, ist unglaublich robust und wegen seiner Pfahlwurzel, die bis zu einem Meter lang werden kann, nicht so leicht loszuwerden.

Dabei ist die im Volksmund bekannte «Söiblueme» viel mehr als das. Ein beliebtes Spielzeug für Kinder etwa – man denke etwa an die Pusteblume, wenn die Blühte vorbei ist. Kulinarisch betrachtet ist er ein wahres Multitalent. Wenn man sich also ebendiesen Ruck gibt und dem Löwenzahn jenseits der Gartenhecke eine Chance gibt, wartet von April bis Juni ein spannendes Abenteuer auf dem Teller, das nichts kostet, ausser ein bisschen Zeit, um ihn zu pflücken und zuzubereiten.

Die Besinnung auf regionale Kost

Kreative Freizeitköchinnen und -köche dürften ihre Freude an ihm haben: Löwenzahn ist von der Wurzel bis zu den Blüten komplett verwertbar. Seien es die gezackten Blätter und Knospen roh in einem knackig-herben Salat, sei es als Smoothie mit einer Banane und Datteln oder als Pesto. Die gekochten Blüten wiederum lassen sich zu Honig, Gelée und Sirup verarbeiten, und die Wurzel macht sich gebraten in einem Linseneintopf gut. Oder über Nacht gezogen in einem Tee.

Aus der gemahlenen Wurzel kann man sogar Kaffee zubereiten – der schmeckt allerdings ziemlich bitter. Genau das dürfte der Grund sein, warum der Löwenzahn – ähnlich wie Chicorée – in den vergangenen Jahrzehnten von vielen Speiseplänen verschwunden ist. Jahrtausendelang war er fester Bestandteil einer Mahlzeit und ein wichtiges Heilkraut, bis Bitteres angesichts der stetig wachsenden Vielfalt an Lebensmitteln aus der Mode kam.

Nun aber entdecken die Spitzenküche und demnach auch Feinschmeckerinnen und Feinschmecker die Geschmacksrichtung wieder für sich. Artischocken, Radicchio, besagter Chicorée und eben auch der Löwenzahn erleben eine Renaissance. Das hat zum einen mit der Besinnung auf regionale Kost zu tun, sicher aber auch mit der Philosophie, alles aus der Natur zu verwerten.

Ein neues Buch zeigt die ganze Vielfalt des Löewnzahns. Barbara Simonsohn, Mankau Verlag. 1. Auflage April 2023. 18.90 Franken, zum Beispiel bei orellfuessli.ch

So landet etwa bei Punktekoch Richie Stöckli vom «Alpenblick» in Wilderswil bei Interlaken regelmässig Löwenzahn auf dem Teller – ganz nach seinem Motto: «Ich esse und koche alles.» Sein Kollege Rolf Fliegauf vom «Ecco» in Ascona kombiniert den Löwenzahn derweil mit geschmortem Lamm oder Spargel, der japanische Kochkünstler Noriyuki Hamada bereitet aus Löwenzahn gar ein Tiramisù zu.

Bitter tut gut

Wer sich mit dem Gedanken an die Bitterstoffe schwertut, sollte bedenken: Es sind gerade diese Stoffe, die gut für uns sind. Sie kurbeln Verdauungshormone, Stoffwechsel und Gallentätigkeit an, sind harntreibend und wirken leicht abführend. Löwenzahn unterstützt die Blasen- und Nierenfunktion und kann sich zudem günstig auf den Blutzuckerspiegel auswirken. Überhaupt steckt Löwenzahn voller Vitamine, in erster Linie C und K, und liefert Mineralstoffe wie – unter anderem – Kalium, Magnesium und Phosphor. Die Wurzel enthält den Ballaststoff Inulin.

Der neue Ratgeber «Löwenzahn, Wunderkraut für Resilienz und Lebenskraft» beschäftigt sich unter anderem mit dieser gesundheitlichen Thematik, ist aber auch ein guter Leitfaden für feine Alltagsrezepte. Den bitteren Geschmack wird man gemäss der Autorin Barbara Simonsohn übrigens gut los, wenn Löwenzahn mit Kartoffeln kombiniert wird. Ein süssliches Dressing schafft beim Salat Abhilfe. Bei den ersten zarten Blättern im Frühjahr sind die Bitterstoffe aber ohnehin nicht so dominant. Erst später im Jahr nehmen diese zu.

Also: schnell ran ans Pflücken! Geben Sie jedoch dem Löwenzahn auf Wildwiesen oder im eigenen Garten den Vorzug. Und nicht etwa an stark befahrenen Strassen, wegen der Schadstoffbelastung. Auch nicht jenen Blumen auf den frisch gedüngten Wiesen.

Zum Schluss eine Bitte an die Gärtnerinnen und Gärtner, die dem Löwenzahn am liebsten den Garaus machen wollen: Bitte tun sie es nicht. Auch wenn Sie kulinarisch nichts mit ihm anzufangen wissen. Gerade für Bienen ist der Löwenzahn wertvoll. Aus 10 000 Blüten können die Insekten immerhin 100 Gramm Honig zusammentragen. Ausserdem ist er verschiedenen Vögeln, etwa dem Distelfink, eine gute Nahrungsgrundlage: Sie haben es auf die Samen des Löwenzahns abgesehen.

Veganer Löwenzahn-Blütenhonig

Madeleine_steinbach / iStockphoto

Der Honig aus Löwenzahnblüten schmeckt wunderbar auf dem Zmorgebrot, kann aber auch als Ersatz von Ahornsirup Salatsaucen aufpeppen. Und im Sommer lässt er sich mit Eiswürfeln, Mineralwasser und Pfefferminze zu einem erfrischenden Getränk mixen.

Zutaten für etwa 2 Gläser

250 g Löwenzahnblüten

1 Bio-Zitrone, abgeriebene Schale und Saft

1 l Wasser

700 g bis 1 kg Zucker (alternativ auch Xylit)

Zubereitung

Löwenzahnblüten verlesen, abspülen und abtropfen. Im Wasser zusammen mit der Zitronenschale für etwa 10 Minuten kochen. Von der Herdplatte nehmen und zugedeckt 24 Stunden ziehen lassen. Mit einem sauberen Geschirrtuch filtern und wieder in den Topf geben. Den Zucker und den Saft der Zitrone bei geringer Hitze bis zur Hälfte reduzieren lassen. Mit einem Löffel die Probe machen oder auf einem Teller die Konsistenz prüfen: Der Löwenzahnhonig ist fertig, wenn er wie Bienenhonig fliesst. Siedend heiss in saubere Gläser mit Schraubdeckel füllen und sofort verschliessen. Dunkel und kühl gelagert ist der Honig etwa ein Jahr haltbar.

Quelle: Jana Ellmer/aus dem Buch Löwenzahn – Wunderkraut für Resilienz und Lebenskraft

Löwenzahn-Eintopf

Simon Knösel

Der Löwenzahn-Eintopf ist eine Spezialität aus der Eifel, dem deutschen Gebirge in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Besonders zart sind die Löwenzahnblätter, wenn man sie im April und Mai vor der Blüte erntet. Der «Kettenschlooteintopf», so wird er in der Eifel genannt, schmeckt mit Ei oder Bratwurst serviert.

Zutaten für 4 Portionen

1 kg Kartoffeln

600 g Löwenzahnblätter

250 g durchwachsener Speck

1 Zwiebel

250 ml saurer Halbrahm

Muskat Pfeffer und Salz

1 TL Obstessig

Zubereitung

Kartoffeln schälen, waschen und in Salzwasser garen. Löwenzahnblätter putzen, waschen, gut abtropfen lassen und in sehr feine Streifen schneiden. Blüten und Stiele nicht mit verarbeiten. Speck würfeln und in einer Pfanne auslassen. Zwiebel schälen, fein würfeln und mit dem Speck in der Pfanne glasig dünsten. Sauren Halbrahm unterrühren und die Hitze reduzieren. Mit einem Stampfer die gegarten Kartoffeln zu Püree verarbeiten und mit Pfeffer, Salz und Muskat würzen. Dann den Zwiebelspeck untermischen. Zum Schluss wird der rohe Löwenzahn untergehoben und das Ganze mit etwas Essig abgeschmeckt.

Quelle: www.landgemachtes.de