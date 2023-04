FOODBLOG OSTBRÖCKLI So vielseitig wie Nudeln, nur mit mehr Vitaminen: So gelingen Zoodles und Blumenkohlreis Wer seine Vitaminbilanz aufbessern mag, serviert Zucchettinudeln und Blumenkohlreis statt Teigwaren. Weitere Vorteile des Pastaersatzes: einfache Zubereitung, viele Kombinationsmöglichkeiten.

Pasta gehen eigentlich immer. Für alle. Spaghetti, Farfalle, Penne, mit Tomatensugo, mit Ragout, mit Pesto. Die Kombinationsmöglichkeiten sind unendlich. Und doch sagt der Bauch irgendwann: Pasta? Basta!

Mit dem Pastaverzicht steigt sofort der Aufwand in der Alltagsküche. Zu den Vorteilen von Teigwaren gehört schliesslich, dass sie schnell zubereitet sind. Man sie notfalls nur mit etwas Zitrone beträufeln und mit etwas Parmesan bestreuen muss.

Also einen Ersatz suchen, der ebenso unkompliziert ist. Dürfen wir vorstellen? Zoodles! Nudeln aus Zucchetti. Sie liegen schon nach ein paar Minuten im Teller, schmecken lecker. Und zu ihnen passt alles, was zu herkömmlichen Spaghetti auch passt.

Mit dem Spiralschneider lassen sich die Zoodles einfach herstellen.

Ein Spiralschneider ist in diesem Fall ein willkommener Küchenhelfer. Es muss ja nicht gerade ein elektrisches Modell sein. Zucchetti in Stücke schneiden, ins Gerät spannen, den Aufsatz ein paar mal drehen. Schon schlängelt sich das Gemüse elegant in den Auffangbehälter. Ein fast schon magisches Küchenereignis, das nicht nur Kinder fasziniert.

So essen Kinder gerne Gemüse

Die Zoodles sorgfältig in etwas Öl mit Knoblauchscheiben für ein paar Minuten dünsten, Lieblingssauce darüber geben, vielleicht noch geröstete Nüsse und frische Kräuter. «Steckt da wirklich nur Gemüse drin?», fragen die Testesser. Und schieben sich weiter Biss für Biss in den Mund. Diskussionslos, auch wenn Zucchetti nicht zu den Lieblingsgemüsen zählt.

Jede Sauce, die auch zu Pasta passt, eignet sich.

Natürlich gibt es andere Gründe, Zoodles auf den Menüplan zu setzen. Zuerst Ostern mit all der Schokolade, dann ein Geburtstag mit viel Kuchen, noch ein Geburtstag mit viel Kuchen. Man weiss schon gar nicht mehr, wann man zum letzten Mal fünf Portionen Gemüse und Früchte am Tag gegessen hat. Schon gar nicht sieben, wie britische Forster unterdessen empfehlen. Mit Zoodles lässt sich die Vitaminbilanz ganz einfach aufbessern.

Liebe auf den ersten Biss

Ebenso mit Blumenkohlreis. Ich habe ihn nicht auf Tiktok, sondern erst vor ein paar Monaten in einem asiatischen Restaurant als Beilage kennen gelernt und seither nicht mehr vergessen. Blumenkohl enthält viele Nährstoffe, viele Ballaststoffe, viele Antioxidantien. Man müsste ihn nicht mal kochen, sondern könnte ihn roh als Salat verzehren. Das Beste daran: Vier von vier Familienmitgliedern mögen ihn.

Den Blumenkohl einfach mit der Küchenmaschine zerkleinern.

Den Blumenkohl in den Mixer geben und ihn zerkleinern, bis die Teilchen reiskorngross sind. Für 10 Minuten bei 200 Grad im Ofen backen. Unterdessen in der Pfanne Knoblauchbutter brutzeln, tiefgekühlte Edamame für ein paar Minuten im Wasser kochen. Beides über den Blumenkohl geben, mit Kräutern garnieren.

Mit Edamame und Knoblauchbutter abschmecken.

Wem das zu minimalistisch oder zu trocken ist, reicht stattdessen rotes Curry oder grüne Tahini-Sauce dazu. Blumenkohlreis ist so vielseitig wie normaler Reis, nur überraschender und ohne Kohlenhydrate. Er sieht fast aus wie Reis und hält sich geschmacklich fast so stark zurück wie sein kohlenhydrathaltiger Verwandter. Die Hauptrolle spielen die anderen Zutaten.

Das weiss-grüne Gericht, wie Frühling auf dem Teller. Und morgen ist dann wieder Pastatag.

Zoodles mit Frischkäse-Sauce (2 Personen) Zutaten: zwei Zucchetti, zwei Knoblauchzehen, etwas Olivenöl und Salz, 150 Gramm Frischkäse mit Kräutern, 1,5 dl Gemüsebouillon, Schnittlauch oder andere frische Kräuter, eine Handvoll Baumnüsse

Zubereitung: Nüsse in der Pfanne rösten, abkühlen lassen, zerstossen. Kräuter klein schneiden. Zucchetti waschen und mit dem Spiralschneider zu Spaghetti verarbeiten. Den Knoblauch in Scheiben schneiden, mit dem Olivenöl in der Pfanne erwärmen. Zoodles dazu geben und für fünf Minuten in der Pfanne dünsten. In einer anderen Pfanne den Frischkäse mit der Bouillon aufkochen. Zoodles in einem Teller anrichten, Sauce darüber geben. Mit Nüssen und Kräutern dekorieren.

Blumenkohlreis mit Knoblauchbutter und Edamame (4 Personen) Zutaten: ein Blumenkohl (etwa 1 kg), 60 g Butter, 2 Knoblauchzehen, eine Handvoll Koriander, eine Schüssel voll tiefgekühlter Edamame, etwas Salz und Pfeffer

Zubereitung: Blumenkohl waschen und im Mixer pürieren bis etwa reisgrosse Stücke entstehen. Im Ofen zehn Minuten bei 200 Grad backen. Knoblauch in Scheiben und Koriander in Stücke schneiden. Edamame für fünf Minuten im Wasser kochen. Butter in der Pfanne zergehen lassen, Knoblauch hinzugeben, brutzeln lassen. Edamame in ein Sieb abgiessen, zur Knoblauchbutter geben. Blumenkohlreis aus dem Ofen nehmen, in einen Teller geben. Die Knoblauchbutter mit den Edamame darübergiessen. Mit Koriander versehen.