FOODBLOG OSTBRÖCKLI Aus Resten Festessen zaubern: So schmecken Risotto und Kartoffelstock noch besser als frisch aus der Pfanne Frisch zubereitet schmeckt alles am besten, nimmt man an – deshalb gehen Reste oft im Kühlschrank vergessen. Dabei muss das gar nicht stimmen. Mit diesen Rezepten schmecken Risotto und Kartoffelstockreste noch besser als am Vortag. Dafür braucht es etwas Aufwand – und viel Öl.

Bilder: Arthur Gamsa

Sie sitzen im Kühlschrank in Plastikboxen und warten geduldig: die Nudeln von gestern, das Gemüse von vorgestern, die Kartoffeln von wann schon wieder? Darauf, dass wir vielleicht doch noch eine Verwendung für sie finden, gratiniert, gebraten oder aufgewärmt. Doch manchmal warten sie vergebens. Und nach ein paar weiteren Tagen in der Box enden die Reste in der Kehrichtverbrennung. Oder bestenfalls in der Biogasanlage.

Und das geschieht allzu oft. Spricht man von Food-Waste denkt man schnell an eigentlich noch ganz gute Joghurtbecher, die im Supermarkt auf dem Müll landen wegen des Ablaufdatums. Dabei sind die grössten Verschwender Sie und ich. Essen für 600 Franken wirft der durchschnittliche Schweizer Haushalt pro Jahr weg, errechnet der WWF. Das belastet nicht nur die Umwelt. Das Geld könnte noch im Portemonnaie sein. Das schmerzt grad in Zeiten der Inflation.

Oft leider unvermeidbar

Resten möglichst nutzen, lohnt sich also doppelt. Doch auch wenn man sich Mühe gibt, bleibt oft eben doch noch die eine oder andere Box ungenutzt. Nicht nur, weil man nicht jeden Mittag nach Hause rennen kann, um die Nudeln vom Vortag aufzuwärmen, die für einen Znacht für alle sowieso nicht gereicht hätten.

Auch deshalb, weil auch nicht alles beim zweiten Mal gleich gut schmeckt. Oder weil die Wiederverwertung gar nicht so einfach ist. Das gilt gerade für Kartoffelstock oder Risotto, beides Gerichte, die man recht oft kocht. Und die man schlecht einfach nochmals in die Pfanne hauen kann.

So soll es zwar Methoden geben, Kartoffelstock wieder warm zu machen, aber die sind tatsächlich recht umständlich. Ähnliches gilt für Risotto. Klar, mit etwas Flüssigkeit wird er wieder essbar, aber es ist nicht dasselbe wie am Vortag. Und die Hälfte des Reises hockt schon am Pfannenboden an, während die andere Hälfte noch kalt ist.

Dabei steckt viel Potenzial in einem Pfännchen mit gestrigem Kartoffelstock oder einer Box voller Restrisotto: Daraus kann man Festessen zaubern, die Sie Ihren höchsten Gästen vorsetzen würden. Was es dazu braucht, ist: etwas Aufwand. Und ganz viel Öl.

Gourmet frites aus Päckli-Stock

Auf den ersten Blick gleicht das Kindermenü im «Grotto San Michele» im Castelgrande in Bellinzona allen anderen: Für die Bambini gibt's Paniertes und Pommes frites. Aber die haben's in sich: aussen knusprig wie Chips, innen fast cremig. Das sind nicht irgendwelche Fertigfritten aus dem Tiefkühler. Das muss frittiertes Kartoffelpüree sein. Solche «Potato-Sticks» sind nicht nur lecker, sie sind auch ein Trend auf der Social-Media-App Tiktok. Das sagt mit zumindest Google. Und schlägt aufwendige Rezepte vor, die mit mehligen Kartoffeln beginnen.

Für mich uninteressant. Denn ich habe seltener mehlige Kartoffeln im Haus als übrig gebliebenen Kartoffelstock aus dem Päckli. Doch nach ein paar Versuchen weiss ich: Es geht auch mit übrig gebliebenem Stocki. Sind diese Fritten so gut wie die im «Grotto San Michele»? Vielleicht nicht ganz. Aber sie sind ziemlich gut. Das Rezept ist allerdings für Reste, die selten genau abgewogen anfallen. Deshalb muss etwas Fingerspitzengefühl ausgleichen, was dem Rezept an Genauigkeit fehlt.

1/2 Kartoffelstock aus dem Päckli, vom Vortag

1/2 Ei, verquirlt

2 gehäufte EL Maizena

2 EL Reibkäse, z.B. Appenzeller

1/2 Teelöffel Salz, weitere Gewürze nach Belieben

Das Ei und die Stärke helfen, den Brei zusammenzuhalten. Die Masse sollte nun etwas dicker sein als zu Beginn. Falls er das nicht ist, besser noch etwas Maisstärke hinzufügen.

Gleichzeitig macht man reichlich Öl in einer tiefen, breiten Pfanne heiss oder in der Fritteuse. Und die Masse kommt in den Spritzsack. Den für Schlagrahm. Ist das Öl heiss spritzt man die Kartoffelmasse jeweils in ein paar Zentimeter langen Würmen hinein. Kochen, bis sie schön goldbraun sind, dann wenden und wieder köcheln lassen. Nach etwa vier Minuten pro Seite sind sie fertig. Und unschlagbar knusprig.

Paniermehl, gefüllt mit Restbeständen

Frittieröl lässt sich zum Glück wiederverwenden. Findet sich im Kühlschrank deshalb demnächst etwas übrig gebliebener Risotto, können Sie daraus Arancini machen. Oder besser: Avanzini. Traditionell werden die sizilianischen Reisbällchen zwar gern mit Hackfleischsauce, Erbsen und Käse gefüllt.

Aber vieles, was im Kühlschrank herumliegt, macht sich gut darin: ein paar Spinatreste, zusammen mit etwas Käse, etwas klein geschnittener Schinken und ein paar getrocknete Tomaten, Pilze – zur Not reicht auch ein Stück Mozzarella. Wahre Food-Waste-Vernichter werden Arancini auch dann, wenn in der Küche noch hartes Brot herumliegt. Damit wird der Risotto nämlich paniert.

Zur Vorbereitung legt man sich die übliche Panierstrasse bereit: erst ein Teller Mehl, dann ein verquirltes Ei, zum Schluss das Paniermehl. Das Ei kann man mit etwas Parmesan würzen, das Paniermehl nach Geschmack mit getrockneten Kräutern. Um die Arancini zu formen, gibt man einen gehäuften Esslöffel Risotto auf die Handfläche und drückt ihn flach. Dann kommt etwas Füllung rein. Mit einem weiteren Löffel die Füllung zudecken und mit den Händen zu einem Ballen oder einem Ei formen. Dann panieren und goldbraun frittieren –etwa sechs Minuten lang.

Arancini kann man mit Joghurtdips oder Tomatensauce geniessen. Aber eigentlich brauchen sie nur ein paar Spritzer Zitronensaft. En Guete!

Zum Schluss noch eine Warnung: Diese Gerichte könnten Sie in Versuchung bringen, extra Risotto oder Kartoffelstock vorzukochen, nur um sie in ein paar Tagen dann auf diese Weise zu frittieren. Das mag verlockend klingen. Vielleicht haben Sie ja dann übermorgen doch keine Lust auf Arancini. Oder sie essen doch auswärts oder haben gar keine Lust zum Kochen. Dann landet alles doch noch im Kübel. Wäre schade.