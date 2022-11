Foodblog Ostbröckli Pistazienkipferl, Cornflakes-Häufchen, Brunsli oder glasierte Sablés: So backen wir unsere Weihnachtguetzli-Favoriten Endlich Advent, endlich Guetzlizeit. Die Genussredaktorinnen und Genussredaktoren über ihre süssen Lieblinge, wie diese gelingen und warum sie nicht ohne auskommen.

Von jeder Sorte stellt sie genau 264 Stück her. Susanne Forrer aus Wildhaus backt leidenschaftlich gerne Weihnachtsguetzli. Mailänderli und Co. müssen auf dem Teller zueinanderpassen und gleich gross sein, erzählte sie bei unserem Besuch im vergangenen Jahr. Damals hat sie uns ihre Tipps und besten Rezepte verraten.

Dieses Jahr sind wir an der Reihe. Teils mit weniger Akribie backen die Ostbröckli-Genussredaktorinnen und -Genussredaktoren ihre Lieblingsweihnachtsguetzli.

Urs Bader

Brunsli passen auch zu Rotwein. Bild: Urs Bader

Aussen ganz leicht knusprig, innen feucht und beim Essen bald grob-cremig. Dann entfaltet sich auch der vollmundige Schokoladengeschmack mit einer dezenten Kirschnote – wunderbar! Und deshalb sind die Brunsli auch meine favorisierten Weihnachtsguetzli. Man kann sie zum Kaffee oder Tee geniessen – aber auch zu einem kräftigen, runden Rotwein.

Es gibt zahlreiche Rezeptvariationen dieses traditionellen Weihnachtsgebäcks. Erste schriftliche Hinweise auf das Brunsli und Rezepte gibt es immerhin schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Den stärksten regionalen Bezug hat das Guetzli zu Basel, weshalb es gelegentlich auch Basler Braunes genannt wird oder Brun de Bâle, wie in der Online-Enzyklopädie «Kulinarisches Erbe der Schweiz» nachzulesen ist.

Wo viele verschiedene Rezepte zur Verfügung stehen, entscheide ich mich meist für eine einfache Variante mit einem Minimum an Zutaten:

200 g geriebene Mandeln

200 g Puderzucker

125 g zu feinen Spänen gehobelt Schokolade mit mindestens 75 Prozent Kakaoanteil (fertig beispielsweise von Garçoa: Trinkschoggi Classic)

1 Msp. Zimt

1 EL Kirsch (bei Kindervariante weglassen)

2 Eiweiss, mittel-steif geschlagen

Kristallzucker

Für zwei Variationen mit besonderem Kick ½ TL Chiliflocken

1 TL Abrieb von Orangenschale

Zubereitung: Alle Zutaten bis und mit Zimt in einer Schüssel gut vermischen. Dann das Eiweiss und den Kirsch beigeben und alles sorgfältig zu einem Teig kneten.

Auswallunterlage leicht mit Kristallzucker bestreuen, den Teig stückweise darauf auswallen und die Guetzli mit Förmchen ausstechen.

Die Guetzli auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Bei 100 Grad rund 25 Minuten im Backofen trocknen. Ab und zu Fingerprobe machen: Es soll sich eine feine Kruste bilden, der Teig darf nicht mehr zu weich sein, aber auch nicht zu fest werden. Herausnehmen und auf einem Gitter auskühlen lassen. In einer Dose aufbewahren, damit die Guetzli nicht rasch austrocknen.

Variationen: Die Chiliflocken bzw. die Orangenschale unter je 100 Gramm Teig mischen. Gut durchkneten, sodass die Zugaben gleichmässig im Teig verteilt sind. Sowohl Chili als auch Orange harmonieren köstlich mit Schokolade.

Diana Hagmann-Bula

Sind schnell zubereitet und brauchen wenig Zutaten. Bild: Diana Hagmann-Bula

Einmal Kipferl, immer Kipferl. Vor acht Jahren hat sich mein Magen in sie verliebt. Altbacken, staubtrocken und andere Klischees, die ihnen anhaften, waren auf einen Schlag gegessen und vergessen. Seither gehören die Kipferl zur Adventszeit wie die Kugeln am Tannenbaum. Dieser krümelige, buttrige Teig, dieses intensive Nussaroma. Gehaltvoll und knusprig, aber nicht hart. Seelennahrung an kalten Wintertagen.

Dabei war alles nur Zufall. Der Advent neigte sich bereits dem Ende zu, die Guetzlibüchse lag noch immer leer in der Kommode. Höchste Zeit, um sie zu füllen. Nur: keine Eier im Kühlschrank. Welches Guetzli kommt ohne sie aus? Natürlich, die Kipferl. Sie glückten auf Anhieb. Es war der Anfang einer wunderbaren Freundschaft, zumindest von meiner Seite.

Das Schöne an den Kipferln: Jeder mag sie. Kleine Schleckmäuler ebenso wie in die Jahre gekommene Guetzlifreunde. Das Besondere an ihnen: Sie sind wandelbar. Mit Vanille werden sie zu Vanillekipferl, mit Schokolade zu Schokoladenkipferl, mit Zimt zu Zimtkipferl.

Unser Favorit: Pistazienkipferl – wegen der Nussstückchen, überraschend und irgendwie modern. Das Gute an ihnen: Sie sind schnell zubereitet. Man braucht nur wenig Zutaten und nicht einmal Ausstecher. Den gekühlten Teig rollen, ihn in Stücke schneiden, formen, fertig.

Kipferl sind immun gegen den Guetzliperfektionismus. Keine ehrgeizigen Mütter und Väter, die sich über vier- statt sechszackige Sterne ihres Nachwuchses ärgern. Keine Zuckerstreusel in der ganzen Wohnung, weil sie nicht dort gelandet sind, wo sie hätten landen sollen. Nämlich auf dem Teig.

Für Kipferl braucht man nur die Hände. Jedes Exemplar fällt anders aus, dünn backt neben dick, fast gerade neben sehr krumm. Auch der Puderzucker legt sich nur unregelmässig um sie. Pistazienkipferl bereichern den Advent mit inneren Werten, mit ihrem Geschmack. Äusserlichkeiten überlassen sie den anderen. Frohen Advent!

Die Zutaten 250 g Weissmehl

1 Prise Salz

200 g Butter, in Stücken, kalt

100 g gemahlene geschälte Mandeln

40 g ungesalzene geschälte Pistazien, fein gehackt

90 g Puderzucker, plus Puderzucker fürs Tunken

1 TL Zimt

1 EL Wasser

Und so geht es: Zimt, Mehl und Salz mischen. Zimmerwarme Butter in Stücke schneiden und beigeben, von Hand zu einer krümeligen Masse verarbeiten. Gehackte Pistazien, Mandeln und Puderzucker daruntermischen, Wasser beigeben, rasch zu einem Teig zusammenfügen, nicht kneten. Zugedeckt zwei Stunden kühl stellen.

Formen: Teig auf etwas Mehl portionenweise zu fingerdicken Rollen formen, in etwa zwei Zentimeter lange Stücke schneiden. Teigstücke zu Kipferl formen, auf das Blech geben. Rund 30 Minuten kühl stellen. 15 Minuten bei 180 Grad backen. Etwas auskühlen lassen, dann im Puderzucker wenden.

Tipp: Der Schweizer Star- und Punktekoch Andreas Caminada raffelt die Butter, statt sie in Stücke zu schneiden. Gibt den gleichmässigeren Mürbeteig und bröckelt weniger, heisst es.

Kaspar Enz

Die besten Sablés machte die Grossmutter. Bild: Kaspar Enz

Klar, Legoburgen oder Bücher auf Weihnachten sind ganz cool. Aber der wahre Schatz unter dem Christbaum lag jeweils in einer mit blauem, flauschigem Stoff überzogenen Schachtel, in der einmal Gottlieber Hüppen gelegen haben mussten. Doch die waren damals nur die zweitbesten Süssigkeiten, die am kurzen Stück Rhein zwischen Ober- und Untersee produziert wurden.

Die besten waren Grossmutters Sablés mit weisser Glasur und Zuckerkügelchen drauf. Knusprig und zart zugleich, süss, mit einem Hauch Vanille und einem Hauch Zitrone. Zerbrechlich waren sie und wertvoll. Samt Polster hatten in einer Schachtel deshalb nur wenige dieser Kostbarkeiten Platz, ein halbes Dutzend, vielleicht zehn. Mit viel Disziplin reichten sie bis ins neue Jahr.

Doch irgendwann fehlten die Sablés beim Christbaum, genau wie die Grossmutter. Grossmütter kann man nicht ersetzen, Sablés schon. Dachte ich mir. Keine Ahnung hatte ich damals, welch unmögliche Aufgabe ich mir stellte. Jahr für Jahr backe ich seither ein paar Bleche Sablés und verzweifle Jahr für Jahr daran. Der Teig besteht aus wenig mehr als Butter und Mehl. So ist er nur schwer zu verarbeiten, zerbröselt oft schon vor dem Backen. Wie es Grossmutter schaffte, diese zu perfekt runden Kreisen zu formen und sie dann perfekt zu glasieren, ist mir bis heute ein Rätsel.

Immerhin, nach gut zehn Jahren habe ich einen Verdacht, was die wichtigste Zutat ist: Geduld. Sie hat mir über die Jahre einige Fortschritte ermöglicht. Und mit noch mehr Geduld und etwas Experimentierlust (Mehr Vanille? Etwas Zitronenschale?) bekomme ich vielleicht eines Tages mal etwas hin, das dem Sablé in meiner Erinnerung einigermassen nahekommt. Ich hab noch Zeit. Grossmutter wurde 90.

Grundrezept Sablés 250 g Butter, weich

125 g Zucker

2 TL Vanillezucker

1 Prise Salz

350 g Mehl

Da die Butter die einzige Feuchtigkeit im Sabléteig ist, lässt man die Butter am besten wirklich weich werden. Sie wird gerührt, bis sie Spitzchen bildet, und dann mit dem Zucker, dem Vanillezucker und dem Salz weiter zu einer hellen Masse verrühren. Dann kommt das Mehl hinzu. Am besten die Masse nicht nur zusammendrücken, sondern erst gut verrühren. Das geht etwas schneller, wenn die Butter wirklich weich war, etwas Geduld ist trotzdem gefragt.

Ist ein formbarer Teig entstanden, diesen zu rund vier Zentimeter breiten Rollen formen. Diese in Folien packen und ein paar Stunden kühl stellen. Danach die Röllchen in Scheiben von etwas über einem halben Zentimeter schneiden, auf einem Blech verteilen. Gut zehn Minuten bei 200 Grad backen, abkühlen lassen.

Zum Schluss kommt die Glasur drauf. Dafür den Saft einer halben Zitrone mit etwa 100 Gramm Puderzucker verrühren, wird es zu dick, etwas Wasser zufügen. Die Sablés damit bepinseln. Dekorieren. En Guete!

Jolanda Riedener

Kein Backen nötig: Diese Guetzli mögen Schoggifans. Bild: Jolanda Riedener

Diese Weihnachtsguetzli wecken Kindheitserinnerungen: Weil sie kühl aufbewahrt werden müssen, schlichen wir in den Keller und stibitzten die crunchigen Schoggi-Cornflakes-Häufchen aus einer grossen Dose.

Die Herstellung der insbesondere bei Kindern beliebten Weihnachtsguetzli ist zwar simpel, aber nicht unbedingt ideal zum Backen mit den Kleinen. Verbrennen am heissen Ofen kann man sich zwar nicht, dafür gibt es eine schoggige Sauerei. Dafür werden alle, die keine Nerven für perfekt ausgestochene Weihnachtssterne und Co. haben, mit diesem Rezept glücklich. Denn das Resultat muss durchaus ein bisschen unordentlich sein.

Cornflakes-Häufchen 100 g Butter – es geht aber auch mit halb so viel. Kokosöl ist eine ideale pflanzliche Alternative

80 g Cornflakes nature

ein halbes Päckli Vanillezucker

200 g dunkle Schokolade, gehackt

Und so geht's: Die Butter im Wasserbad schmelzen. Danach die Schokolade und den Vanillezucker beigeben. Anschliessend die Cornflakes unter die Masse geben und alles mischen.

Formen: Mit zwei Löffeln lässt sich die Cornflakes-Masse zu Häufchen auf einem mit Backpapier belegten Blech formen. Danach nur noch kalt stellen. Die Cornflakes-Häufchen in einem verschlossenen Behälter im Kühlschrank aufbewahren.

Tipp: Gleich die doppelte Menge herstellen.

Das Genuss-Team Diana Hagmann-Bula, Kaspar Enz, Jolanda Riedener und Urs Bader (im Uhrzeigersinn) wünscht frohes Backen!

Welches sind Ihre Lieblingsweihnachtsguetzli? Schreiben Sie einen Kommentar!