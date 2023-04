FOODBLOG OSTBRÖCKLI Nicht nur zu Ostern gut: Ein paar Eier machen aus fast allem ein Festmahl Nach Ostern können einem Eier fast verleiden. Trotzdem sollte man immer Eier im Kühlschrank haben: Nichts ist so vielseitig wie ein Ei. Mit zwei, drei von ihnen wird aus fast allem, was ihm Kühlschrank rumliegt ein vollwertiges Mahl. Hier ein paar Tipps.

Mit Ei schmeckt fast alles gut. Bilder: Ralph Ribi

Geben wir's zu: Wären sie nicht bunt, wären Ostereier todlangweilig. Sie brauchen Streuwürze oder Mayonnaise, um überhaupt nach etwas zu schmecken, und nach mehr als zwei hintereinander fühlt man sich schon voll. Sodass einem Eier nach Ostern fast verleiden. Eigentlich schade.

Denn Eier sind trotz Unkenrufen gesund. Ausser Vitamin C enthalten sie alle wichtigen Vitamine. Eier sind gut für Augen, Muskeln und das Immunsystem, sie regen den Fettstoffwechsel an und enthalten auch sonst viele wichtige Nährstoffe, was nicht ganz verwundert. Denn unter der harten Schale muss alles stecken, was ein Hühnerembryo braucht, um gross zu werden und die Schale zu knacken.

Wohl auch deshalb sind Eier hervorragende Sattmacher. Und so vielfältig in der Zubereitung wie kaum ein Nahrungsmittel. Tatsächlich hat man immer eine Mahlzeit, wenn man zwei Eier hat - und ein paar Krümel von allem möglichen im Kühlschrank. Liegt da noch das Enden einer Karotte, eine halbe Zucchetti, ein paar Pilze oder eine einzelne Scheibe Schinken herum? Mit ein paar Eiern wird daraus ein Festmahl! Hier ein paar Ideen.

Gyeran Mari - Koreanische Eierrollen

In seiner koreanischen Heimat ist dieses gerollte Eieromelett besonders in Lunchboxen oder in Imbisslokalen beliebt. Dabei kommt es mit wenig Zutaten aus. Oft werden der Eiermischung etwas Frühlingszwiebel und Karotten beigemischt, aber der Fantasie sind wenig Grenzen gesetzt: Eigentlich eignen sich Gemüse, Pilze ebenso wie Schinken oder anderes Fleisch, so lange es sich in möglichst kleine Würfelchen schneiden lässt.

Das Rollen des koreanischen Omeletts ist nicht ganz einfach. Bild: Ralph Ribi

Damit ist das Rezept auch schon grob umrissen: Erst wird etwas Gemüse in feine Würfel gehackt und in einem Schälchen mit Eiern verrührt und etwas gesalzen. Dabei sollte die Mischung schon vor allem aus Eiern bestehen: Eine Frühlingszwiebel und eine halbe Karotte reichen gut und gerne für fünf Eier. Für einen Single-Zmittag mit Salat reicht gut die Hälfte.

Etwas tückischer ist die Zubereitung. Hat man die Mischung gut verrührt, heizt man eine Pfanne mit etwas Öl auf. Ist sie heiss, aber nicht zu heiss, leert man den ersten Teil der Mischung hinein - sodass sie den Pfannenboden dünn bedeckt. Auf mittlerer Hitze wird das Omelett gebraten, bis es auch oben zu stocken beginnt. Dann wird es mit der Kelle in der Pfanne mehrmals zusammengeklappt, sodass es auf einer Seite der Pfanne liegt. In den Rest der Pfanne kommt dann mehr Eiermischung, der dann wieder über die bestehende Rolle geklappt wird.

Je nach Menge und Pfannengrösse kann man sich dann entscheiden, ob man weitere Schichten macht - oder ein zweites Omelett beginnt. Sind sie fertig, werden sie in kleine Röllchen geschnitten: Gelang das Aufrollen in der Pfanne gut, sehen sie aus wir kleine Spiralen. Wenn nicht, wie meistens bei mir, sind sie trotzdem lecker.

Menemen - Sultan des türkischen Frühstücks

Als Vorbild für deftigen Zmorge auch nach 8 Uhr gelten meist angelsächsische Varianten des Brunch. Dabei hätte auch die Türkei eine reichhaltige Frühstückstradition zu bieten: Zahlreiche Backwaren, viel Gemüse und Milchprodukte wie Joghurt und Käse. Und Menemen. Es wird gern als türkische Shakshuka bezeichnet, und tatsächlich sind die Zutaten recht ähnlich.

Erst werden Tomaten und Peperoni zu einer Sauce verkocht, dann kommen die Eiern dazu. Die werden aber nicht in der Sauce pochiert, sondern eher wie Rührei mit der Sauce vermischt. Und vorher kommen noch, je nach Geschmack, weitere Zutaten wie Käse, Sucuk oder weitere Gemüse dazu. Und auch wenn Menemen oft zum Frühstück gereicht wird, ist es zu jeder Tageszeit lecker.

Menemen: Pikantes Rührei. Bild: Ralph Ribi

Für zwei Portionen braucht es etwa:

Butter und Olivenöl

1 grüne Peperoni, gewürfelt

2 geschälte Tomaten, gewürfelt oder eine kleine Büchse Pelati

3 Eier

3 EL gehackte Petersilie

Salz, Pfeffer, Paprika, je nach Geschmack Oregano, Kreuzkümmel;

Je nach Belieben: Zwiebel, Knoblauch, Käse...

Bild: Ralph Ribi

Zu Beginn wird etwas Butter mit Olivenöl in der Pfanne erhitzt. Dann werden die Peperoni ein paar Minuten angedünstet. Wer will, gibt jetzt auch gewürfelte Zwiebel oder andere Gemüse hinzu. Dann kommen die Tomaten in die Pfanne. Die Sauce wird gewürzt und etwa zehn Minuten geköchelt. Gleichzeitig die Eier etwas verquirlen. Eventuell Reibkäse dazugeben und schliesslich mit der Sauce verrühren. Petersilie darüber streuen. Mit Brot geniessen und ein Hotel in Istanbul suchen.

Frittata: Eine Eierspeise für alle Fälle

Dass aus fast allem eine leckere Mahlzeit wird, wenn man es in Eier einpackt, zeigt die italienische Frittata. Gemüse aller Art, Fleisch oder auch ein paar Brocken Salzkartoffeln von gestern werden in diesem dicken Omelett zur vollwertigen Mahlzeit. Hier ein Beispiel für frischen Spinat, Erbsen und etwas Speck:

Olivenöl

3 Streifen Speck

1 kleine Schalotte

ca 150 Gramm frischer Spinat, grob gehackt

1 Handvoll Erbsen

4 Eier

4 EL Milch

3 EL Reibkäse

Salz, Pfeffer

In eine Frittata passt fast alles. Ralph Ribi

Erst wird in einer Pfanne der Speck angebraten, bis das Fett ausgelassen ist, dann mit etwas Olivenöl erst die Schalotten angedünstet, dann der Spinat, bis er zerfällt. Zum Schluss ein paar Erbsen dazugeben. Gleichzeitig Eier, Milch und Käse verrühren und über das Gemüse geben, wenn nötig etwas verteilen. Auf mittlerer Stufe weitergaren, bis das Ei bis oben fest geworden ist. Dann wird die Frittata gewendet - ganz ähnlich wie eine Rösti - und ein paar Minuten weiter gebraten.

Tipp: Alles auf einem Blech

Man kann Eier natürlich auch ganz einfach essen: Als Spiegelei zum Beispiel. Dafür muss man übrigens nicht mal eine Pfanne abwaschen. Auf ein Backblech mit - zum Beispiel - Ofengemüse und Kartoffeln passt auch ein Spiegelei. Nehmen sie einfach einige Minuten vor Schluss der Backzeit das Blech aus dem Ofen, formen Sie ein paar Kreise aus Kartoffeln und schlagen sie je ein Ei darin auf. Salzen, fünf Minuten fertig backen. En Guete!