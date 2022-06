FOODBLOG OSTBRÖCKLI Mehr als Älplermagronen: Die Ostschweizer Sennenspezialitäten Nidelzune und Tauderlau schmecken auch mediterran aufgepeppt Bei der Wanderung locken Berggasthäuser mit währschaften Speisen wie Älplermagronen oder mit einem Plättli mit Käse, Wurst und Brot. Die Älpler selbst kochen sich einfache, aber gute Speisen, die man teils auch im Mittelmeerraum findet. Damit beeindrucken sie selbst Gourmets.

In den Talebenen ist das Heu bereits gemäht, höchste Zeit also, dass die Kühe auf die Voralpen und Alpen zügeln. Der Alpsommer steht vor der Tür – und damit öffnen wieder zahlreiche Berggasthäuser und Alpwirtschaften entlang von Wanderwegen. Sie laden mit einfachen Speisen wie einem garnierten Plättli oder Wurst-Chäs-Salat, in einigen stehen auch warme Gerichte auf der Karte.

Der Klassiker, der seine Zusammensetzung bereits im Namen trägt: Älplermagronen. Zu Hause in der Küche ist dies einfach nachzukochen: Kartoffeln werden geschält und in kleine Stücke geschnitten, diese werden mit der gleichen Menge Maccaroni in Salzwasser weichgekocht. Dann werden sie mit geriebenem (Alp-)Käse vermischt und in die Pfanne zurückgegeben. Mit heissem Rahm übergiessen und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen – fertig.

Wer das Gericht aufpeppen möchte, kann in Mehl angeschwitzte Zwiebeln darüber verteilen oder, je nach Wunsch, Cervelat, Schinken oder gebratene Speckwürfeli zusammen mit dem Käse untermischen. Ein selbstgemachtes Apfelmus, das dazu serviert wird, ist das Tüpfelchen auf dem i.

Eingekochter Rahm, nicht nur im Toggenburg

Auf den Alpen im Raum Toggenburg wird Nidelzune zubereitet, nicht selten in einem grossen Kessel am offenen Feuer. Dafür wird Rahm, vermischt mit Mehl und wenig Salz so lange gerührt und gekocht, bis sie dick wird. Einige schlagen noch ein Ei dazu, man isst sie mit Brot und serviert dazu kalte Milch.

Begegnet ist mir die Nidelzune erstmals auf einem Fest auf einer Alp. Auf dem Tisch stand die grosse Pfanne mit der Nidelzune. Jeder, der um den Tisch sass, hatte einen Löffel und bediente sich. Die einen nur um zu probieren, die anderen schlugen sich den Bauch voll. Ich machte grosse Augen, als mir die Nidelzune auch in Sardinien begegnete, unter dem Namen Mazza frissa.

Wer das Gericht kreiert hat, ist unklar. Aber auch auf der italienischen Mittelmeerinsel ist Mazza frissa eine Speise, die von den Hirten zubereitet und gegessen wird. Die Zutaten sind dieselben wie im Toggenburg – die Zubereitung auch.

Nidelzune-Rezept für zwei Personen: 2,5 dl Rahm

25 g Mehl

1 Prise Salz

Das Mehl in den Rahm einrühren, Salz dazufügen, aufkochen und weiterrühren, damit es keine Knöllchen gibt. Wenn der Rahm kocht, die Hitze reduzieren und so lange weiterkochen, bis die Masse dick ist.

Aus sardischen Rezepten geht nicht klar hervor, wann Mazza frissa gegessen wird. Mir wurde es als eine warme Vorspeise in einem Agriturismo serviert. In Rezeptbüchern wird Mazza frissa mit Honig garniert und dann als Dessert genossen. Die Kombination mit Honig – und wahlweise mit Kräutern wie Zitronenthymian, Lavendel oder Zitronenmelisse – verwandelt auch die Toggenburger Nidelzune in einen schmackhaften Nachtisch.

Tauderlau gibt Kraft beim Viehhüten

Auf den Alpen im Sarganserland würden die Älpler am Morgen Tauderlau zubereiten. Dies erzählte mir ein Bekannter, der aus seinen Kindheitserinnerungen schöpfte. In einem passenden Gefäss bleibe das lange warm und konnte daher früher gut zum Viehhüten mitgenommen werden.

Wie andere typische Alpgerichte ist auch Tauderlau, das andernorts «Sturm» oder «Himmel und Erde» genannt wird, einfach zuzubereiten und besteht aus den Zutaten, welche die Landwirte früher aus eigenem Anbau hatten: Kartoffeln und Äpfel.

In einem Kochbüchlein der Frauen Arbeitsgemeinschaft Sarganserland aus dem Jahr 1983 fand mein Bekannter folgendes Rezept fürs Tauderlau:

Tauderlau-Rezept

Gleichviel Apfel- und Kartoffelstückli zusammen weichkochen. In der Pfanne mit Stössel oder Passevite zerkleinern, wie Kartoffelstock. In eine flache Schüssel geben, grosszügig Kräuterziger darüber reiben, mit viel heisser Butter abschmelzen und anrichten.

Mit einer Bauernwurst oder etwas Ähnlichem servieren.

Nun schmeckt Kräuterziger vielleicht nicht allen. Alternativ passt auch Hüttenkäse und/oder ein frischer Ziegenkäse bestens als Garnitur auf den Apfel-/Kartoffelstock, ergänzt mit frischen Kräutern. Dass aber eine gehörige Portion heisse Butter darüber gegossen wird, darüber herrscht kein Zweifel.