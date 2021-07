Das Konzept der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) gründet auf der direkten längerfristigen Zusammenarbeit von Produzenten und ihrer Kundschaft. Es ist eine weltweite Bewegung. In der Solawi gibt es keine Produkte- oder Marktpreise, sondern Konsumentinnen und Konsumenten finanzieren etwa über Abonnements direkt die Produktion. Dies ermöglicht eine Risikoteilung, entlastet die Produzenten vom Preisdruck und sichert ihr Einkommen. Fällt ein Anbaujahr gut aus, profitieren die Konsumentinnen von grösseren Erträgen, die auf alle Abonnements aufgeteilt werden. Fällt ein Jahr schlecht aus, wird das Überleben eines Hofs durch die Betriebsbeiträge Abonnenten gesichert. Sie verpflichten sich in der Regel für ein Jahr, Gemüse, Obst, Salate, Beeren etc. abzunehmen, was eine präzise Anbauplanung ermöglicht – abgesehen von witterungs- und schädlingsbedingten Ausfällen.

Alles, was in den abonnierten Chorb, in eine Jutetasche oder in ein Kistchen kommt, ist biologisch, saisonal und regional produziert. Aktuell existieren in der Schweiz rund 40 Solawi-Projekte. Die ersten Betriebe wurden bereits Ende der 1970er-Jahre gegründet. Auch in unserer Region gibt es mehrere Betriebe, die in der einen oder andern Form dieser speziellen Landwirtschaft verpflichtet sind wie der Kollektivhof Waldheim in St.Pelagiberg (www.kollektivhof.ch), der Biohof Seebeli in Wienacht-Tobel (www.seebeli.ch), der Rütiwies-Hof in Algetshausen (www.solawi-ruetiwies.ch), die regionale Vertragslandwirtschaft im Raum St.Gallen (www.regioterre.sg) oder die Gartenkooperative Region Liechtenstein-Werdenberg in Vaduz (www.gartenkooperative.li).