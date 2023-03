Foodblog Ostbröckli Catalogna, Blattzichorie oder Puntarelle: Wem die Bitternote eines Chicorées nichts ausmacht, wird dieses Gemüse lieben Er hat das Aussehen eines dickbauchigen Löwenzahns ohne gelbe Blüten und kann als Salat und als Gemüse genossen werden: Catalogna. So bereitet man ihn zu.

Gar nicht auszudenken, wie langweilig die Schweizer Küche wäre, hätten nicht Zuwanderinnen und Zuwanderer allerlei Köstlichkeiten mit sich hierhergebracht – vor allem aus Italien. Dafür sei diesen Kulturvermittlern einmal ausdrücklich gedankt!

Zu diesen kulinarischen Köstlichkeiten gehört auch der Catalogna, der hier allerdings noch immer ein wenig ein Schattendasein fristet. Ob der deutsche Begriff Blattzichorie wirklich zutrifft, weiss ich nicht. Zutreffend ist jedenfalls, dass es ein Zichoriengewächs ist und ihm als solchem unterschiedlich stark ausgeprägte Bitternoten eigen sind.

Der Catalogna ist verwandt beispielsweise mit dem Chicorée und dem Löwenzahn. Letzterem gleicht er auch in seinem Aussehen. Gelegentlich wird er auch als Puntarelle bezeichnet, wogegen sich der Kochbuchautor Claudio del Principe dezidiert wehrt. In seinem neuen Buch «a casa» (Bd. 2, at Verlag) schreibt er: «Und bitte, bleibt beim Begriff Catalogna für diese bitterschöne Blattzichorie und nennt sie nicht Puntarelle, nur weil alle Hipster, die das Gemüse entdeckt haben, Puntarelle dazu sagen.»

Puntarelle, was auf Deutsch Spitzchen bedeutet, nenne man nur die inneren Triebe der Pflanze, und die seien «als knackiger Salat göttlich».

Als Alternative zu unserem Wintergemüse

Womit wir bei der Zubereitung von Catalogna sind. Essen kann man die ganze Pflanze: Die zarten inneren Blätter als Salat, die härteren, äusseren gekocht als Blattgemüse. Schliesslich zeigen sich im Inneren verwachsene, zartgrüne hohle Knospen, die ebenfalls sehr schmackhaft sind, als Rohkost oder in Olivenöl gebraten.

Vor allem das Innere des Catalogna ist besonders schmackhaft.

Wieso ich gerade jetzt von Catalogna schreibe? Weil ich ihn in den späten Wintermonaten, auch im Übergang zum Frühling liebe als schöne Abwechslung zu Wintergemüse, dessen man nun allmählich überdrüssig ist. Natürlich kann man jetzt auch schon wieder raus und in Hain und Flur kleine Löwenzahnblätter pflücken, Sauerampfer- und Brennnesseltriebe – und ja, ungeachtet aller banausischen Verächter – auch köstliche junge Bärlauchspitzen.

Aber wer es bequemer haben will, greift zum Catalogna. Er kommt jetzt noch aus dem Süden, der hiesige hat laut der Homepage «Schweizer Gemüse» erst von Mai bis Oktober Saison. Für meinen Geschmack zu spät.

Mein favorisierter Teil am Catalogna sind die hohlen Knospen, auf die man stösst, wenn man die grossen Hüllblätter entfernt. Sie lassen sich herausbrechen oder -schneiden. Die Puntarelle schneidet man ebenfalls weg und legt sie beiseite.

Gebratene Catalogna-Knospen

Die Knospen lassen sich mit einer schmackhaften Sauce zubereiten.

Ein grosser Catalogna, davon die Knospen im Innern, grosse Knospen längs halbieren.

2 El Olivenöl

½ Knoblauchzehe, gepresst

2 Sardellenfilets

Ein halber Peperoncino, entkernt und fein geschnitten

2 El Zitronensaft

Salz, Pfeffer

In einer beschichteten Pfanne das Olivenöl erhitzen und die Sardellenfilets dazugeben; umrühren, bis sich die Filets aufgelöst haben. Dann Peperoncino dazugeben und ebenfalls etwas dünsten.

Schliesslich kommen die Knospen in die Pfanne und werden sorgfältig gebraten, bis sie weich und stellenweise etwas gebräunt sind. Nun den Knoblauch dazu pressen und nur kurz mitdünsten. Danach mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.

Mit Knoblauch dünsten und mit Salz, Pfeffer und Salz abschmecken.

Wenn man will, kann man auch die feinen, beiseite gelegten Blätter mitdünsten. Diese kommen etwas später als die Knospen in die Pfanne. Das Ganze dauert etwa 10 Minuten, vorher schon mal eine Garprobe machen.

Als Vorspeise oder Gemüse, ähnlich wie Blattspinat, geniessen

Das weich gebratene Gemüse hat einen pikanten, dezent bitteren und vollmundigen Geschmack. Es ist eine wunderbare Vorspeise (lauwarm servieren) oder schmeckt auch als Beilage etwa zu Lammkoteletts oder zu Meerfisch. Oder es wird mit Pasta kombiniert, beispielsweise mit Farfalle oder Orecchiette. Wer es weniger pikant lieber hat, kann Sardellenfilets und Knoblauch natürlich weglassen, der Catalogna schmeckt dann purer. Auch köstlich!

Lässt sich auch ähnlich zubereiten wie Blattspinat.

Ähnlich verfahren kann man mit den groben Blättern des Catalogna, die etwas bitterer sind und die zuerst während 5 bis 8 Minuten in Salzwasser blanchiert werden, ehe man sie noch im Olivenöl durchschwenkt. Sie kommen dann ähnlich wie Blattspinat daher. Auch dieses Gemüse lässt sich mit Pasta kombinieren, allenfalls fügt man ihm noch eine oder zwei Kellen von einem Tomatensugo bei.

Wie im alten Rom

Schliesslich sei noch auf einen Klassiker der italienischen Küche hingewiesen, populär vor allem in Mittelitalien in der Gegend um Rom: Insalata di puntarelle alla romana. Verwendet dafür werden die inneren, feineren Blätter des Catalogna, eben die Puntarelle. Angerichtet werden sie in einem Dressing aus Weinessig, Olivenöl, Sardellenfilets, Salz und Pfeffer.

Ich mische den Blättern oft auch noch längs fein geschnittene Knospen bei, weiss aber nicht, ob das der reinen Lehre entspricht. (Tatsächlich wird es in italienischen Rezepten oft gerade umgekehrt gemacht, den fein geschnittenen Knospen werden noch Blätter beigemischt.) Wie auch immer: Der Salat schmeckt ausgezeichnet. Ob er auch eine jahrhundertealte Tradition hat?

Überliefert ist – zumindest wird es behauptet –, das Bittergemüse sei schon im alten Rom serviert worden, wegen seiner verdauungsfördernden Wirkung, die jedenfalls unbestritten ist, ebenso wie weitere gesundheitliche Vorzüge. Damit seien den Römern (durften Römerinnen auch daran teilnehmen?) die wüsten Gelage erträglicher gemacht worden. «Se non è vero, è ben trovato.»

Wie dem aber auch sei – irgendwann haben Italienerinnen und Italiener die Delikatesse in die Schweiz gebracht. Sie wollten sie auch hier nicht missen. Das spricht doch für den Catalogna.