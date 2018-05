Fleisch ohne Tierleid: Ist das der Burger der Zukunft? Fleischkonsum ohne schlechtes Gewissen, geht das? Ja, sagen Pioniere wie Mark Post, die im Labor am Hamburger der Zukunft tüfteln. Ihrem Ziel sind sie dabei bereits verblüffend nahe. Gregory Remez

Der niederländische Physiologie-Professor Mark Post präsentiert seinen gezüchteten Rindfleischburger. (Bild: Simon Dawson/Bloomberg (London, 6. August 2013))

Das Angebot des Niederländers Mark Post klingt unverschämt gut: Fleisch für alle – kein Tierleid. Der Physiologie-Professor von der Universität Maastricht will bald einen Burger auf den Markt bringen, für den kein Schwein oder Rind je wieder eine Klaue in den Schlachthof setzen müsste.

Dazu setzt er nicht auf pflanzliche Ersatzprodukte – wie sie etwa in Form von Soja- oder Quornburgern längst in den Kühlregalen der Grossverteiler zu finden sind –, sondern auf die einzige Fleischalternative, die seiner Meinung nach das Potenzial hat, auch Nicht-Vegetarier geschmacklich zu befriedigen. Die Rede ist von kultiviertem oder In-vitro-Fleisch, also Fleischprodukten, die aus tierischen Stammzellen im Labor gezüchtet werden (siehe Box). Der einzige Schaden, den Tiere dabei nehmen, ist der kleine Einstich der Spritze, wenn die ursprünglichen Zellen entnommen werden.

Die Idee für die Kultivierung von Tierzellen ist nicht neu. Sie stammt aus der regenerativen Medizin. Mark Post, so etwas wie der Pate des noch jungen Forschungszweigs, beschäftigte sich bis vor ein paar Jahren noch mit der Heilung von Herzgewebe. Dann wechselte er das Feld und verblüffte die Weltöffentlichkeit ein erstes Mal, als er in London 2013 unter grossem Presserummel den ersten In-vitro-Rindfleischburger vorstellte.

«Ich glaube, in vielleicht 30 Jahren werden wir keine Tiere mehr töten müssen, und alles Fleisch wird entweder sauber oder pflanzlich sein, gleich schmecken und für alle gesünder sein.»

Zwar schmeckte dieser, wie die beiden anwesenden Testesser monierten, noch etwas fad und bewegte sich preislich in Sphären norditalienischer Sportwagen – die 140 Gramm künstliches Rindfleisch hatten über 250'000 Franken gekostet. Nichtsdestotrotz hatte Post bewiesen, dass es möglich ist, aus wenigen tierischen Stammzellen echtes Fleisch herzustellen. Es war eine kleine kulinarische Sensation, gefolgt von einem medial orchestrierten Abgesang auf die Massentierhaltung.

Silicon Valley investiert in kultiviertes Fleisch

Zweifellos war dieser etwas verfrüht. Doch seit der Präsentation von Posts schweineteurem Rindfleischburger ist auf dem unbeackerten Feld der «zellulären Landwirtschaft» viel passiert. 2016 gründete Post in Maastricht die Firma Mosa Meat und machte sich auf die Suche nach Investoren mit Hang zum Idealismus. Fündig wurde er – wenig überraschend – im Silicon Valley, dem Spielzimmer der sogenannten mission-driven investors.

Innert kurzer Zeit waren Bill Gates und Kimbal Musk, der Bruder des Tesla- und SpaceX-Chefs Elon Musk, an Bord. Google-Mitgründer Sergey Brin hatte bereits Posts erste Zuchtfleisch-Experimente finanziert, inzwischen ist er Teilhaber von Mosa Meat. Etwas später kam Virgin-Gründer Richard Branson dazu, der gegenüber Bloomberg News erklärte: «Ich glaube, in vielleicht 30 Jahren werden wir keine Tiere mehr töten müssen, und alles Fleisch wird entweder sauber oder pflanzlich sein, gleich schmecken und für alle gesünder sein.»

Wie gross die Finanzspritze war, die sein Start-up von der illustren Investorenrunde erhalten hatte, hat Post nie verraten. Nur, dass es viel Geld gewesen sei. Genug jedenfalls, um in den letzten beiden Jahren mit einem Dutzend Zellbiologen und Bioingenieure intensiv auf sein Ziel hinzuarbeiten: die industrielle Produktion von In-vitro-Fleisch zu wettbewerbsfähigen Preisen.

Noch ist man in Maastricht nicht ganz so weit. Dafür ist der Herstellungsprozess noch zu langsam. Andere Probleme konnte man hingegen lösen, wie die Produktion einer Alternative für das fötale Kälberserum, das ursprünglich zum Einsatz kam. «Wir stellen In-vitro-Fleisch inzwischen ohne tierische Bestandteile her», verkündete Post im letzten Jahr. Auch das für den Geschmack so wichtige Fettgewebe könne er jetzt züchten. Das Urteil der Testesser würde deshalb heute um einiges gnädiger ausfallen, ist der Professor überzeugt.

Ein, vielleicht zwei Jahre: So lange wird es laut Post noch dauern, bis Mosa Meat die ersten Luxusrestaurants und ausgesuchte Läden mit kultiviertem Fleisch beliefert. Noch einmal zwei bis drei Jahre später soll es bereits in Supermärkten erhältlich sein. Das ist ambitioniert. Ob es auch realistisch ist, darüber gehen die Meinungen auseinander – nicht nur in den Niederlanden.

Fakt ist: Noch fristet die zelluläre Landwirtschaft ein Nischendasein. Neben Mosa Meat gibt es weltweit rund zwei Dutzend Firmen, die an der Herstellung von «sauberem Fleisch», wie es in Analogie zur «sauberen Energie» auch genannt wird, tüfteln. Zu den bekanntesten gehören die in San Francisco angesiedelten Memphis Meats (Hühner-, Enten- und Rindfleisch) und Finless Foods (Fisch) sowie Supermeat mit Sitz in Tel Aviv (Hühnerfleisch).

Diese Firmen züchten in ihren Laboren ausserdem Tierprodukte wie Milch, Eiweiss oder Gelatine, deren Herstellungsprozess um einiges simpler ist als derjenige von Fleisch und die deshalb bereits kurz vor der Markteinführung stehen. Erste Produkte könnten in den USA noch in diesem Jahr in die Läden gelangen.

Bald auch in Schweizer Läden verfügbar?

In der Schweiz ist die zelluläre Landwirtschaft dagegen noch nicht angekommen. Start-ups gibt es noch nicht, und die Grossen der Fleischindustrie warten lieber ab. «In Bezug auf kultiviertes Fleisch beitreiben wir aktuell keine aktive Grundlagenforschung», heisst es etwa bei Bell, dem grössten hiesigen Fleischverarbeiter. Bei absehbarer Marktreife wolle man sich aber intensiver mit dem Thema auseinandersetzen.

Wie absehbar die Marktreife von In-vitro-Fleisch aber tatsächlich ist, ist auch hierzulande strittig. Nüchterne Beobachter gehen davon aus, dass es noch mindestens zehn Jahre dauern wird, bis gezüchtete Fleischprodukte in die Regale von Coop und Migros gelangen. Ihr Argument: Neben dem Geschwindigkeitsproblem müssten die Firmen auch noch die Zulassungsfrage klären.

Beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), das die Zulassungen von Lebensmitteln in der Schweiz regelt, heisst es dazu allerdings auf Anfrage: «Eine absolute Dauer für Verfahren gibt es nicht, aktuell werden solche ‹Novel Food›-Gesuche aber in der Regel innerhalb eines Jahres behandelt.» Das dürfte Mark Post und seine Mitstreiter – trotz der letzten paar offenen Fragen – optimistisch stimmen.