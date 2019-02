Der Café Crème trotzt allen Trends

Specialty Coffee ist in aller Munde – vor allem in Zürich, das als Kaffeezentrum der Schweiz gilt. Wer noch tiefer in die Kaffee-Welt eintauchen will, notiert sich folgendes Datum: Vom 1. bis 3. März findet das erste Schweizer Coffee-Festival in der Halle 622 in Oerlikon statt.

In Zürich haben sich innovative Kaffeemacher niedergelassen. Besonders zu empfehlen sind: «La Stanza» (Bleicherweg 10), Café Noir (Neugasse 33) oder «169 West» (Weststrasse 169). Schlicht «Coffee» nennt sich der Shop vom Schweizer Barista-Meister Shem Leupin (Grüngasse 4), und im «Mame» (Josefstrasse 160) geniesst man den Kaffee von Emi Fukahori, der neuen Weltmeisterin. Sie setzte sich im November in Brasilien gegen 90 professionelle Baristas durch und gewann in der Kategorie World Brewers Cup. Aber auch in anderen Städten kann man dem Kaffeegenuss auf höchstem Niveau frönen, so etwa im Café Frühling in Basel, im «Colonial» und «Adrianos» in Bern, im Café Kafoj in Biel oder im «Bohnenblühn» in Schaffhausen.