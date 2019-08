Es ist ganz einfach: Kindergärtler erklären, wie man Freunde findet

Video

Kinder erklären Weihnachten

Was ist an Weihnachten eigentlich passiert? Was darf an Weihnachten auf keinen Fall fehlen und was wünschen sich vier- bis sechsjährige Kinder zu Weihnachten? Kinder vom Kindergarten Kastanienbaum in der Gemeinde Horw bringen Licht ins Dunkel.

René Meier