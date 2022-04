Erziehung Wie ehrgeizig sollen Kinder sein? Zu viel ist nämlich ungesund Wie erreichen Eltern, dass ihr Kind für etwas brennt und dran bleibt? Und was tun, wenn es übertriebene Ambitionen entwickelt? Die Balance ist schwierig und die Krux daran: Eltern machen es den Kindern unbewusst schon vor.

Eigentlich ist nicht das Resultat wichtig, sondern das Engagement bis zum Resultat – das sollten sich Eltern merken. Getty

«Wünscht ihr eurem Kind eigentlich eine ordentliche Portion Ehrgeiz?», fragte der junge Vater auf dem Spielplatz, während er den Kinderwagen mit dem Neugeborenen schaukelte. «Auf jeden Fall», antwortete die Mutter, die gerade ihren Einjährigen wickelte. «Ohne gesunden Ehrgeiz kommt man nicht weit!» Aber Karrieristen seien doch unsympathisch und empathielos, gab eine Säuglingsmutter zu bedenken. Eine hitzige Diskussion entbrannte zwischen Klettergerüst und Sandkasten. Schliesslich einigten sich die Erwachsenen: Mit Ehrgeiz könne man es zwar übertreiben, aber grundsätzlich sei es gut, wenn Kinder eine gewisse Portion ­davon haben.

Tatsächlich ist Ehrgeiz, noch dazu bei Kindern, ein sehr ambivalentes Thema: Ehrgeiz kann einerseits antreiben und Energie frei setzen, andererseits auch blockieren. Doch woher kommt dieser Antrieb? «Generell ist der Wunsch, über sich hinaus zu wachsen, schon ganz früh in uns verankert», sagt Jolanda Hohl im Videocall. Sie ist Primarlehrerin sowie Lern- und Familiencoach mit eigenem Lernatelier in Oeschgen im Fricktal (AG). «Denken Sie nur an ein Baby, das mit aller Kraft vorwärts robbt, um einen bestimmten Bauklotz zu greifen. Oder an einen Zweijährigen, der unermüdlich versucht, einen Turm zu bauen!»

Die Erkenntnis «ich kann ­etwas, ich habe das selbst erreicht» sei extrem wichtig für Kinder, findet auch Psychologin und Familientherapeutin Annette Cina von der Universität ­Fribourg, die ebenfalls per ­Videocall zugeschaltet ist. Schliesslich stütze dies den eigenen Selbstwert – also den Wert, den wir uns selbst beimessen. Der Selbstwert wiederum trägt Kinder ein Leben lang und ist ausschlaggebend für eine gesunde psychische Entwicklung. Damit Kinder jedoch an sich glauben und zeigen können, was in ihnen steckt, braucht es einen gewissen Durchhaltewillen – und dabei nützt Ehrgeiz.

Perfektionismus schadet dem Kind

Doch ab wann kippt es? Wenn etwa die Tochter nur noch traurig ist und nicht mehr gut schläft, weil sie das Gefühl hat, in der Schule mindestens 5–6er schreiben zu müssen. Oder wenn der Sohn sich nicht traut, mit einer neuen Sportart zu beginnen, aus Angst, dort nicht der Beste zu sein. Annette Cina sagt:

«Wird klar, dass sich das Kind stresst und einen ­ungesunden Perfektionismus entwickelt, sollten Eltern gegensteuern.»

Die Frage ist nur: Wie? «Kinder müssen lernen, auch mit ­Niederlagen umzugehen, nicht immer nur auf der obersten Stufe des Podests zu landen», sagt die Psychologin. Dabei sollte die Botschaft an den Nachwuchs lauten: «Es ist gut, wie es ist! Du bist okay, wie du bist!» Der Selbstwert dürfe nicht darauf aufgebaut sein, ob einem etwas Bestimmtes gelingt.

Wer eine Prüfung verhaut, kann trotzdem im Sozialen auftrumpfen – weil er ein guter Freund ist, zum Beispiel. Vor ­allem – und hier spricht die ­Psychologin mit Nachdruck – muss Kindern klar sein: «Egal, was passiert oder welche Leistung ich erbringe – ich werde ­geliebt.»

Wenn sich der Nachwuchs nur noch auf eine Sache konzentriert und daneben alles andere – wie etwa Freundschaften – vernachlässigt, sollten bei Mutter und Vater die Alarmglocken läuten, findet Cina. Letztendlich müssen Kinder einen Lernprozess durchlaufen und erkennen: Was tut mir gut, was nicht? Will ich das wirklich? Und: Welchen Preis bin ich bereit, dafür zu bezahlen?

Zu wenig Ehrgeiz kann angestachelt werden

Was aber tun im umgekehrten Fall? Wie erreichen Eltern, dass ihr Kind für etwas brennt und dran bleibt – etwa, wenn es um Hobbys geht? Annette Cina überlegt kurz. «Üben braucht Durchhaltewillen», sagt sie schliesslich und rät zu klaren Vereinbarungen zwischen Kind und Eltern. «Nur zweimal in ein neues Sporttraining zu gehen, reicht nicht.» Schliesslich stellen sich Erfolge nicht gleich am Anfang ein. Und auch um Freunde in einer Mannschaft zu finden, braucht es Zeit.

Es gelte deshalb genau hinzuschauen, wenn ein Kind nicht mehr zu einer Aktivität gehen möchte. Handle es sich lediglich um Anlaufschwierigkeiten, lohne sich Durchhalten immer. Wie stark Ehrgeiz und Durchhaltewillen beim Nachwuchs ausgeprägt sind, hängt zum Teil von dessen Charakter ab.

«Hier braucht es viel Fingerspitzen­gefühl», betont Familiencoach Jolanda Hohl. Mutter und Vater müssten genau hinsehen, um die Persönlichkeit des Nachwuchses zu erkennen, und sich fragen: Warum hat es Mühe ­damit? Handelt es sich um ein Nicht-Können oder ein Nicht-Wollen? Die Frage ist: Wie ­können Eltern ein Kind unterstützen – so, dass es in der ­Gesellschaft seinen Platz findet?

Was die Eltern vorleben ist wichtiger als der Charakter

Viel entscheidender als der Charakter des Kindes ist für ­dessen Ehrgeiz und Durchhaltewillen allerdings das, was ­Bezugspersonen ihm vorleben. Bin ich als Mutter selbst selten zufrieden mit mir und meinen Leistungen? Fokussiert der ­Vater eher auf das Negative? ­Loben und kritisieren beide übermässig? Dann lernt das Kind womöglich: Nur das Beste ist gut genug!

Manchmal schliessen Eltern auch gerne von sich auf ihren Nachwuchs. Die Mutter war in ihrer Jugend eine gute Kunstturnerin? Dann ist es die Tochter natürlich auch! «Mutter und Vater können als Modell durchaus helfen», findet Jolanda Hohl – «vorausgesetzt dies passt für die Persönlichkeit des Kindes.» Gleichzeitig sollten Eltern akzeptieren, dass sich der Lebensweg von Sohn oder Tochter womöglich ganz anders entwickelt.

Die Eltern hatten früher oft die selben Probleme

Und noch eine Herausforderung hält das Elternsein bereit: Durch die Kinder werden Mutter und Vater oft mit Themen konfrontiert, die ihnen vielleicht selbst Mühe bereiten. Die Ungeduld der Tochter, wenn etwas nicht klappt, zum Beispiel. Die Scheu des Sohnes, wenn er auf fremde Menschen trifft. Auch hier gilt: «Eltern sollten sich bewusst sein: Das Kind und ich sind keine Einheit; wir begleiten lediglich eine Persönlichkeit, die sich erst entwickelt», so Jolanda Hohl.

Was übrigens den eingangs erwähnten Säugling und den Einjährigen angeht: Beide gehen längst zur Schule. Als sich die Erwachsenen kürzlich trafen, erinnerten sie sich an ihre Spielplatz-Diskussion von damals und stellten fest: Die «Ehrgeiz ist nicht wichtig»-Eltern haben heute ein Kind, das begeistert Leistungssport betreibt, während die «doch, das braucht es schon»-Eltern ihr Kind eher antreiben müssen. Und die Geschwisterkinder? Sie sind noch mal ganz anders.