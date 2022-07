Entspannte Partyinsel Das Geheimnis hinter dem einzigartigen Ambiente von Ibiza Weshalb ist Ibiza anders als die Partyorte am Mittelmeer? Eine Spurensuche mit Blick in die Vergangenheit.

Kein Geheimtipp mehr, aber immer noch wunderschön: der Strand Cala Comte im Westen der Insel. Getty

Plötzlich tauchten sie auf. Unangemeldet. Einfach so. Jim Morrison und The Doors. In einer abgelegenen Kneipe, einen Kilometer ausserhalb des Dorfs San Carlos, im Nordosten der Insel Ibiza. Gemäss kolportierten Geschichten sollen Morrison und seine Band an diesem Sommerabend Ende der 1960er- Jahre die ganze Nacht dort verbracht haben. Und nach Paella, viel Landwein und Gesprächen am Feuer des grossen Gartens vor einer überblickbaren Anzahl Hippies mit anderen Musikern eine Jamsession gespielt haben.

Der spontane Besuch machte die Location sofort weit über die Insel hinaus bekannt: das «Las Dalias». Er ist zugleich Ort des wohl ersten Hippiemarktes Ibizas, im hügeligen Norden, wo sich Mitte der 60er-Jahre die ersten amerikanischen Hippies und Aussteigerinnen niedergelassen hatten. Auch Ursprung für die spätere Entwicklung Ibizas zum weltweit schillerndsten Hedonisten- und Partyspot. Und Impulsgeber für spätere Veranstalter, die in den 90er-Jahren riesige House- und Techno-Clubs wie etwa das Amnesia, Pacha oder Space eröffneten, wo bis heute im Sommer bis 5000 Menschen pro Club die Nacht durchtanzen.

Ja, vielleicht war der Bauer Joan Mari sogar der erste Partyveranstalter Ibizas überhaupt: 1954 eröffnete der Mann in San Carlos, dreissig Minuten Fahrzeit von Ibiza-Stadt entfernt, mit «Las Dalias» die erste grosse Kneipe des Ortes, und dies inmitten eines riesigen, naturbelassenen Gartens. Zuerst feierte die Dorfbevölkerung an Hochzeiten, dann gesellten sich an Tanzabenden die Blumenkinder dazu, die im Norden der touristisch noch kaum erschlossenen Insel in einfachen Bauernhütten ohne Strom und Wasser und vom Verkauf handgemachter Kleider oder Schmuck lebten.

Sicher ist, die lokale Bevölkerung tolerierte die Leute mit den langen Haaren. Der freiheitliche Geist der Insel sprach sich herum, vor allem via einziges Münztelefon im Dorf – vor der weissen Kirche. Die internationalen Medien sprangen auf und die Insel zog immer mehr Hippies an. Auch euro­päische, die eigentlich auf dem Weg nach Indien waren. Das war vor fünfzig Jahren.

Bohème-Ambiente, Jazz und etwas Züridütsch

Wir betreten an einem Abend in diesem Juni gegen 21 Uhr den besagten Garten. Es gibt dort einen schönen Hippienachtmarkt mit verschiedenen Ständen mit Kleidern, Schmuck und Kunsthandwerk. Vorne auf der Bühne spielt eine Band soulige Jazz-Grooves. Das «Las ­Dalias» ist bereits gut besetzt, im Innenhof sitzt eine internationale Gästeschar auf farbigen indischen Kissen, es gibt Hinduküche, mediterrane Speisen, Wein, Bier und Cocktails.

Der Hippie-Markt im «Las Dalias», wo früher die Kult-Band The Doors spontan spielte. Getty

Auffallend: Viele attraktive Menschen sind hier, es könnte gut auch ein Modelevent sein. Durchschnittsalter: 30 Jahre aufwärts. Ein urbanes Publikum. Wohl gut verdienend, eine Crowd, die bereits einiges von der Welt gesehen zu haben scheint und hier nun das Besondere sucht.

Dazu viele Einheimische. Und Zugewanderte, die ganzjährig hier leben, vielleicht auch mal in Ibiza hängen­geblieben sind. Sprachenvielfalt, vorab Englisch, Spanisch, Schwedisch. Und ja, vereinzelt sogar Bern- und Züridütsch. Alle vereint in kosmopolitischem Bohème-Ambiente. Die Stimmung ist gut, nicht zu laut, entspannt. Weil jeder und jede beim unbekannten anderen etwas voraussetzen kann. Die Passion Ibiza.

Die melodiösen House-Beats der DJane umgarnen das Setting. Später, ab 23 Uhr, wird ein Teil der Leute in den Akasha-Club gehen, der 2021 im hinteren Teil des einstigen Bauernhauses ganz in Beton neu eröffnet wurde. Und in Sachen Architektur, Lichtdesign, Performance und auch mit dem harten, guten Techno mit jedem Topclub Berlins und Londons mithalten kann.

Die Partymeute ist nach dem Lockdown wieder zurück und feiert an der Flower-Power-Party im Pacha-Club. Getty

Niemand rempelt, niemand drängelt

Acht Tage waren wir insgesamt unterwegs. Haben die Insel von Süden nach Norden befahren, von Osten nach Westen. Erstmals war ich Ende der 80er- Jahre auf Ibiza. Dann, anlässlich des House-«Tsunamis», mehrmals in den 90ern. Nach diesen Tagen im Juni wird uns klar: Die einstige Hippieinsel hat seit den frühen 90ern, als der Acid-Jazz-Groove von Gilles Peterson dem schnellen, härteren House wich, nichts von ihrem Charme verloren. Der Reiz, die Anziehungskraft der Insel ist noch immer gross.

Ja, Ibiza ist anders. Definitiv anders als die anderen Lifestyle-Hotspots am Mittelmeer. Lockerer als Saint-Tropez, Sagres, Viareggio, Palma de Mallorca, Barcelona, Split oder Mykonos. Warum? Weil sechzig Jahre nach Jim Morrison noch immer etwas vom freiheitlichen Hippiespirit in der Atmosphäre liegt. Und auch wenn modische Neo-Hippie-Looks und auffällige Accessoires diese Zeit nicht zurückbringen, so hat diese Insel einen ganz besonderen eigenen Flow.

Entspanntes Feeling: In Ibiza scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Getty

Die Stimmung ist entspannt, tolerant und echt. Tagsüber am Strand, nachts in den Clubs. Wer unter 5000 anderen Leuten bei fetten Beats ganze drei Stunden nicht einen einzigen aggressiven Rempler verspürt und beim Anstehen an der Bar niemand drängelt, wer durchwegs nur entspannte, lächelnde Gesichter entdeckt, dies generationenübergreifend bis hin zu 60-Jährigen – und last, but not least tagelang keinen johlenden, besoffenen Leuten begegnet, der erlebt das echte Ibiza.

Und nein, die Erklärung, dass die entspannte Stimmung vorab durch andere Substanzen als Alkohol – etwa auf MDMA oder LSD – gründen soll, reicht nicht. Es gibt ganz viele Leute, die ohne solche Pillen ebenso gut drauf sind. Basis dafür sind die Geschichte der Insel, der Stil der Leute, der gute Sound, feines Essen, viel heisse Sonne und ein ehrlich gelebter Hedonismus.