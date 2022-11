Elternratgeber Aufgeräumt mit Mythen bei kranken Kindern: Fieber ist nicht schädlich und weg mit dem Hustensirup Schweizweit sind die Kindernotfälle voll, die Wartezeiten lang. Neun Tipps, die besorgten Eltern helfen, zu entscheiden, was wann zu tun ist. Und wann es okay, ist, abzuwarten.

Erkältungen brauchen viel Geduld - auch seitens der Eltern. Peter Cade / Getty

Aufgewachsen als Kind einer Kinderkrankenschwester, dachte ich eigentlich, mir wäre genügend vermittelt worden, dass alles immer gut kommt, wenn Kinder krank sind. Oft hatte meine Mutter die Anekdote erzählt, als wir Kinder so hohes Fieber hatten, dass sie sich nicht mehr getraute aufs Fieberthermometer zu blicken. Aber als zum ersten Mal ein kleines, glühend heisses Kind neben mir lag, schlief ich doch schlecht vor Sorge.

Ist es nicht so, dass man an zu hohem Fieber sterben kann? Im Internet, dem schnellsten, aber schlechtesten Ratgeber besorgter Eltern, finden sich einige Einträge, die solches behaupten. Und da steht auch stets, man solle nach spätestens drei Tagen Fieber mit dem Kind zur Ärztin.

Zur Gelassenheit erzogen, wartete ich einst fünf Tage ab und ging dann doch mit dem heissen, aber ziemlich munteren Kind in die Praxis. Die Ärztin fragte: «Und was erwarten Sie von mir?» Na ja, vielleicht eine Ohrenentzündung? Hirnhautentzündung? Nein? Alles gut? Na dann.

Gelassenheit hin oder her: Eltern brauchen ein paar fixe Leitlinien im Umgang mit ihren kranken Kindern. Gerade in Zeiten überlasteter Kindernotfälle. Seit letztem Jahr gibt es eine Liste der Pädiatrie Schweiz mit Situationen, wo zu weniger Medizin geraten wird. Die Liste gehört zu «Smarter Medicine – choosing wisely», einer Initiative der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften, die auch für Erwachsene Merkblätter herausgibt für Situationen, in denen oft überbehandelt wird.

Corinne Wyder war beteiligt an der Ausarbeitung. Sie hat als Kinderärztin im Emmental zwar eher mit der Art Eltern zu tun, die ohnehin abwarten, wenn das Kind hingefallen ist und erst zu ihr kommen, wenn der Arm nach einer Woche noch schmerzt. Aber sie sagt: «Als Eltern die Balance zwischen Zuwarten und Handeln zu finden, ist immer schwierig. Eigentlich kann man sich aufs Bauchgefühl verlassen. Aber wir sind alle geprägt von Erfahrungen. Eltern von Kindern, die schon einmal schwer krank waren, sind eher vorsichtig.» Sie findet es völlig okay, wenn Eltern mit ihren Kindern vorbeikommen und sagen: «Ich will einfach sicher sein, dass es nichts Schlimmes ist.» Wyder sagt: «Dafür sind wir da.» Nur der Weg direkt ins Spital, den kann man sich oft sparen. Hier ihre wichtigsten Tipps:

Wann soll man mit einem fiebrigen Kind zum Arzt?

«Nach drei Tagen, falls der Grund des Fiebers nicht klar ist», sagt Wyder. «Falls das Kind also nicht auch noch Schnupfen oder Husten hat und niemand sonst in der Familie eine Erkältung hat.» Und immer, wenn ein Kind apathisch wird – auch bei Babies unter drei Monaten sei Fieber immer ein Notfall. Wenn ein Kleinkind nebst dem Fieber recht munter ist, muss man nicht zum Arzt. «Bei Grippe kann man nicht viel machen, und drei bis fünf Tage Fieber sind normal», sagt Wyder. Kinderärzte achten auf den Allgemeinzustand des Kindes, weniger auf das Fieber.

Kann hohes Fieber für Kinder tödlich sein?

«Nein», sagt Wyder: «Fieber ist die korrekte Reaktion des Körpers und nicht schädlich. Dass das Eiweiss im Körper ab 42 Grad Celcius gerinnt, stimmt nicht, beziehungsweise so hoch steigt das Fieber nicht. Aber diese Mär hält sich hartnäckig.»

Helfen fiebersenkende Medikamente?

Ibuprofen und Co. wirken vor allem schmerzlindernd und können für eine ruhigere Nacht sorgen (auch für die Eltern), gerade bei einer schmerzhaften Mittelohrentzündung. «Nötig sind sie eigentlich nicht und werden generell zu oft verabreicht», sagt Wyder. Allerdings könnten sie einen Hinweis geben, dass tatsächlich etwas Ernsthaftes vorliegt: Nämlich dann, wenn das Kind auch eineinhalb Stunden nach einer Dosis Ibuprofen nicht munterer ist. Dann sollte man die Kinderärztin anrufen, die medizinische Hotline der Krankenkasse oder des Spitals.

Wie lange darf eine Mittelohrentzündung dauern, bevor man doch Antibiotika einsetzen sollte?

Die Standardregel in der Schweiz lautet: 24 Stunden bei einem Kind unter einem Jahr, 48 Stunden bei älteren Kindern. Allerdings sind die Standards von Land zu Land in Europa unterschiedlich. «Wenn es dem Kind gut geht, kann man abwarten», findet Wyder, «das Risiko eines Gehörschadens erhöht man so nicht, beziehungsweise: Antibiotika können Komplikationen auch nicht verhindern.» Und meist ist nicht klar, ob die Entzündung überhaupt von Bakterien ausgelöst wurde – und nicht etwa von Viren, gegen die Antibiotika nichts ausrichten können. Laut der Pädiatrie Schweiz und «Choosing wisely» sind Mittelohrenentzündungen oft viral und sie schreiben: «Der ungerechtfertigte Einsatz von Antibiotika führt zu verschiedenen unerwünschten Nebenwirkungen wie Allergien, Resistenzbildung oder Durchfall.»

Kann man bei einer Lungenentzündung wissen, ob die Entzündung bakteriell ist?

«Neben dem Abhören machen wir gerne einen Ultraschall der Lunge, um festzustellen, ob es virale Veränderungen in der Lunge hat oder ein Areal stark entzündet ist, was eher auf eine bakterielle Ursache hinweist», sagt Wyder. «Wir sind sehr restriktiv bei der Antibiotika-Abgabe, aber das bedeutet auch, dass man mehr Zeit braucht.» Eltern müssen so manchmal noch mal in die Praxis, wenn die Bronchitis und der Zustand des Kindes nicht besser geworden sind.

Braucht es antibiotische Augentropfen?

Nicht unbedingt. Das zeigte eine finnische Studie im Oktober, in der Augenentzündungen bei 88 Kindern untersucht wurden: 30 erhielten die antibiotischen Tropfen, 27 erhielten Tropfen ohne Wirkstoff, und 31 wurden gar nicht behandelt. Das Resultat: Die antibiotischen und Tropfen ohne Wirkstoff verkürzten die Augenentzündungen beide deutlich: Kinder ohne Behandlung hatten rund zwei Tage länger entzündete Augen. Die antibiotischen Tropfen zeigten in einer anderen Studie aber eine schnellere Heilung gegenüber anderen Augentropfen. Die Autoren vermuten, dass solche ohne Wirkstoff im Heilungsprozess helfen, indem sie das Auge auswaschen.

Hilft Hustensirup?

Pädiatrie Schweiz und «Choosing wisely» raten von jeglichen Hustenmedikamenten ab. «Husten ist im Allgemeinen ein normaler Abwehrmechanismus des Körpers. Pflanzliche und chemische Medikamente sind gegen Erkältungen nicht wirksam. Sie können für Kinder sogar gefährlich sein und zu Überdosierungen führen.» Stattdessen gilt einmal mehr: Abwarten, den Oberkörper des Kindes hoch lagern und Kindern über einem Jahr kann Honig mit einem kleinen Löffel oder im Tee gegeben werden. Ideal sind eine Luftfeuchtigkeit von 50–60 Prozent und nur 18 Grad Celsius Zimmertemperatur. Helfen kann auch das Einatmen von Dämpfen, allerdings müssen die Eltern gut darauf achten, dass sich die Kinder an heissen Flüssigkeiten nicht verbrühen, Wyder empfiehlt das deshalb zurückhaltend. Auch können ätherische Öle wie Kampfer giftig sein.

Soll man Placebo verabreichen?

Ja. Denn Placebos aktivieren Selbstheilungskräfte. Wyder nennt es «Tender Loving care», also die zärtliche Liebe der Pflegenden, die ebenfalls ihr Gutes im Heilungsprozess hat. So haben Aufmerksamkeit, Tees, Fusswickel und warme Bäder auf jeden Fall ihre Berechtigung. Dazu zählt Wyder auch die Salben für die Brust bei Husten – die zuerst aber auf einer Hautstelle auf eine allergische Reaktion geprüft werden sollen.

Müssen die Knochen nach einem Sturz immer geröntgt werden?

In der Praxis von Wyder werden Brüche primär per Ultraschall untersucht. Mit diesem können die häufigsten Frakturen sehr gut ausgeschlossen werden, oder es kann beurteilt werden, ob es eine Röntgenaufnahme braucht. Nur verschobene Brüche werden geröntgt. «Gerade Stauchungsfrakturen bei Kindern nach Aufstützen beim Hinfallen sind total stabil und der Gips dient da der Schmerzlinderung.» Klar ist: Wer mit seinem Kind, das einen schmerzenden Arm oder Unterschenkel ohne sichtliche Achsenabweichung hat, nicht sofort zum Arzt geht, verpasst nichts. «Meist muss man nicht spät abends noch auf den Notfall, sondern kann warten bis zum nächsten Tag und dann beim Kinderarzt vorbeigehen. Der Bruch wird nicht schlimmer deswegen.»